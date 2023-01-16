Кевин Спейси посетил матч «Торино» со «Специей» и получил в подарок футболку. Актер выступит в Национальном музее кино Турина

Теги Торино серия А Италия Специя соцсети кино Футбол

Кевин Спейси посетил матч «Торино» против «Специи».

Официальный аккаунт «Торино» в твиттере опубликовал фотографии актера на трибуне стадиона «Олимпико ди Торино» во время матча Серии А против «Специи» (0:1). Спейси получил в подарок памятную футболку со своей фамилией и номером 26.

Как сообщает газета Torino Today, в Турине Кевин Спейси выступит с лекцией в Национальном музее кино. Выступление намечено на понедельник, 16 января.

Фото: twitter.com

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Александров
Спейси и Специя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
v6vngyr2dh
Актер классный, жаль что п…..р
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
правилно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Кузнецов
крутейший актёр!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Захар Кривостоев
Ответ Сандыбек Хусаинов
Сильный актёр, жаль его немного, что с ним так обошлись
Так его оправдали уже по большинству этих дел вроде.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Левин
Ответ Иван Рыбаков
То как с ним обошлись это по большей части была его вина. Актëр то он великолепный, но как человек оказался не самым законопослушным.
Вероятно, это про результат матча
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Лёха, прячься
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Рыбаков
Ответ Сандыбек Хусаинов
Сильный актёр, жаль его немного, что с ним так обошлись
Комментарий скрыт
+3
-14
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сандыбек Хусаинов
Сильный актёр, жаль его немного, что с ним так обошлись
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий