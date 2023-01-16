Кевин Спейси посетил матч «Торино» со «Специей» и получил в подарок футболку. Актер выступит в Национальном музее кино Турина

Кевин Спейси посетил матч «Торино» против «Специи».

Официальный аккаунт «Торино» в твиттере опубликовал фотографии актера на трибуне стадиона «Олимпико ди Торино» во время матча Серии А против «Специи» (0:1). Спейси получил в подарок памятную футболку со своей фамилией и номером 26.

Как сообщает газета Torino Today, в Турине Кевин Спейси выступит с лекцией в Национальном музее кино. Выступление намечено на понедельник, 16 января.

Фото: twitter.com