РБ Лейпциг — Бавария: прогноз на матч 20.01.2023, Бундеслига

20 января, в пятницу, после двухмесячной паузы возвращается немецкая Бундеслига и сразу топ-матчем — «РБ Лейпциг» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию» в матче 16-го тура. Встреча пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 22:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТБ 3.

РБ Лейпциг

«РБ «Лейпциг» ужасно начал текущий сезон, набрав в первых пяти турах только пять очков. Также немецкий клуб провалил старт в Лиге Чемпионов, и после домашнего поражения от «Шахтера» (1:4) руководство клуба решилось на отставку Доменико Тедеско.

Экс-наставника московского «Спартака» сменил Марко Розе, и эта кадровая перестановка быстро дала плоды. «РБ Лейпциг» уже в первом матче под руководством нового тренера разгромила его бывший клуб дортмундскую «Боруссию» 3:0.

«РБ Лейпцигу» удалось поправить дела в чемпионате, и на паузу на чемпионат мира команда ушла на третьем месте. Перед самым перерывом подопечные Розе одержали четыре подряд победы с общим счетом 10:3.

Таким образом, «РБ Лейпциг» теперь видится одним из главным претендентом на попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

В текущем же розыгрыше главного еврокубкового турнира немцам также удалось поправить дела и, одержав четыре подряд победы в группе, они вышли в плей-офф, где теперь сыграют с «Манчестер Сити».

Безусловно, главная звезда в атаке «РБ Лейпцига» — француз Кристофер Нкунку. В первой части сезона нападающий забил 12 голов и привлек внимание «Челси», куда и перейдет летом.

Правда, перед самым чемпионатом мира Нкунку получил серьезную травму колена и продолжает восстановление. Так что участие француза в матче с «Баварией» под вопросом.

Также большие надежды болельщики «РБ Лейпцига» возлагают на вернувшегося из «Челси» Тимо Вернера. И пока форвард их оправдывает , забив четыре гола в чемпионате и два в Лиге Чемпионов.

Бавария

Мюнхенцы мощно стартовали в чемпионате, одержав в первых трех матчах три победы с общим счетом 15:1. Но затем команда Юлиана Нагельсманна забуксовала и трижды подряд сыграла вничью и даже на несколько туров потеряла первое место в турнирной таблице.

Затем последовало еще поражение от «Аугсбурга» (0:1) и упущенная на последних секундах победа в матче с «Боруссией» Д (2:2), хотя мюнхенцы вели 2:0 к 74-й минуте.

Казалось, что «Бавария» в кризисе, и даже говорили о конфликте игроков с Нагельсманном, но затем лучшая команда Германии выдала шестиматчевую победную серию, вернула себе первое место и доказала, что все в порядке.

В Лиге Чемпионов мюнхенцы тоже успешно преодолели групповой этап, где были в одной компании с миланским «Интером» и «Барселоной».

Перед рестартом сезона у «Баварии» обострилась вратарская проблема — Мануэль Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах, и выбыл до конца сезона. Мюнхенцы оперативно ищут первого номера и слухи отправляют в «Баварию» швейцарца Яна Зоммера и Кевина Траппа.

Что касается остальных линий, то у «Баварии» все в порядке и особо в усилении она не нуждается. Великолепный сезон проводит молодой Джамал Мусиала, забивший 9 голов в чемпионате Германии. Его одноклубник и партнер по сборной Серж Гнабри забил на один меньше, а сенегалец Садьо Мане и камерунец Эрик-Максим Шупо-Мотинг — на три. Мане, который пропустил чемпионат мира из-за травмы, уже восстановился после операции и приступил к тренировкам.

РБ Лейпциг — Бавария: история личных встреч

Команды открывали футбольный сезон в Германии матчем за Суперкубок — тогда в сверхрезультативной игре победили мюнхенцы со счетом 5:3. При этом уже после первого тайма «Бавария» вела 3:0, но «РБ Лейпциг» реанимировал интригу в матче и до компенсированного времени преимущество мюнхенцев было минимальным, пока Мане не забил пятый гол.

В целом же последний раз команде из Лейпцига удавалось отобрать очки у «Баварии» в 2020 году, сыграв вничью в Мюнхене со счетом 3:3.

После этого в четырех подряд матчах победа доставалась чемпиону Германии.

РБ Лейпциг — Бавария: прогноз на матч

Букмекерская контора «Лига Ставок» фаворитом матча, естественно, считает гостей: на победу «Баварии» дается коэффициент 1,88. Успех «РБ Лейпцига» оценивается в 3,75, и ничейный исход — в 4,20.

Так это первый матч команд после двухмесячной паузы, то невозможно сказать в какой форме находятся оба коллектива.

Скорее всего, «Бавария» не проиграет в гостях, так что можно взять ставку Х2 за 1,27.

Также команды должны порадовать результативным футболом, так что рекомендуем ставку ТБ 3 за 1,59.

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Где смотреть матч РБ Лейпциг – Бавария