Где смотреть РБ Лейпциг – Бавария, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига, 20 января
В пятницу, 20 января, сыграют РБ Лейпциг и Бавария в 16 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 22:30 по московскому времени.
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