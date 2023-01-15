«Арсеналу» предложили хавбека «Брайтона» Троссарда. У лучшего бомбардира конфликт с Де Дзерби

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Роберто Де Дзерби Брайтон Леандро Троссард Футбол

Полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард может сменить команду зимой.

По информации The Independent, футболиста сборной Бельгии предложили «Арсеналу», которому не удалось заключить с «Шахтером» сделку по Михаилу Мудрику. Всего «канониры» рассчитывают совершить в январе два трансфера.

Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов – это лучший результат в команде. Подробно со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается

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38 комментариев

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Руслан Григорьев
Нужно брать не плохой игрок 👍💯🔥
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Kalahun
готовый топ, до 20-25 млн надо брать с руками
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Ivan Gurov
Ответ Амантай Калымтаев
Надо брать его
А зачем ? Скорее нападающий нам нужен :)
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gninnur esrever*
И че с ним делать?
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Амантай Калымтаев
Надо брать его
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Eden Hazard
Ответ Слутск Халлского
Хороший вариант, вряд ли сильно дорого обойдется. Брайтон может цену заломить, но судя по всему у них там скандал какой-то. Для столь необходимой глубины состава отличная опция
Брайтон уже выставил ценник в 75
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аполо
Надо брать
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Слутск Халлского
Хороший вариант, вряд ли сильно дорого обойдется. Брайтон может цену заломить, но судя по всему у них там скандал какой-то. Для столь необходимой глубины состава отличная опция
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Mr@k
Троссард хорош, надо брать
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spaispower
Ответ ta-tosha
Игрок очень даже неплохой. Но это трансфер в ротацию, на лавку. Он не посадил на скамейку ни Исуса, ни Эдегора. В конкуренцию Смит Роу? Основных проблем с комплектацией он Арсеналу не решит. Им нужен бекап в опорную зону и на фланги.
так он фланговый игрок, если придет - на подмену МартиСака, в чем проблемы ?
+2
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spaispower
Ответ Тимофей Кушнир
Если Леандро не дурак, то он выберет Арсенал. А вообще, как болельщик Брайтона, спасибо ему за все голы и очки, принесенные Брайтону.
одно но - еще Арсенал не выбрал Леандро
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ta-tosha
Игрок очень даже неплохой. Но это трансфер в ротацию, на лавку. Он не посадил на скамейку ни Исуса, ни Эдегора. В конкуренцию Смит Роу?
Основных проблем с комплектацией он Арсеналу не решит. Им нужен бекап в опорную зону и на фланги.
+3
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Sergio Mendez
Троссард вполне добротно играет уже который сезон, так что повышение вполне логично. Если и конфликт имеет место быть, то достанется канонирам ниже рыночной цены, к тому же.
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JealousNobody
Троссард просто огонь футболист, обязательно надо брать. По сути это последний шанс попробовать себя в большом клубе.
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bpfx5h6vrf
Шутки про Челси > ваш выход
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CyberUnited
Сносный игрок.
+1
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Ocelot
Ответ Janbolat Nurkey
У него полгода до окончания контракта осталось
за 20 если подпишут то будет хорошая сделка для Арсенала
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Artuom Batishev
Добротный игрок за небольшие деньги. Почему бы и нет
+2
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d.xoxlov
Ответ Потолковый Лампонюх™
Я бы и Тилеманса забрал сейчас за 15. Нужно 2 игрока как минимум. Один в центр и в атаку.
Да, глубина по весне не помешает, конечно.
+1
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Janbolat Nurkey
Ответ Ocelot
смотря за какую цену предлагают если запросят 70+ млн как за Мудрика то врядли Арсеналу он будет интересен за такие деньги
У него полгода до окончания контракта осталось
0
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Потолковый Лампонюх™
Ответ d.xoxlov
Ну или даже так. В срок контракта как-то не заглянул, грешен)
Я бы и Тилеманса забрал сейчас за 15. Нужно 2 игрока как минимум. Один в центр и в атаку.
+2
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Nuraly Amirov
Думаю сейчас много клубов будут предлагать своих игроков Арсеналу, чтобы продать их за сотку в Челси
+25
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d.xoxlov
Ответ Потолковый Лампонюх™
Какие 30? Конфликт с тренером + пол года контракта. Тут максимум 15-20.
Ну или даже так. В срок контракта как-то не заглянул, грешен)
+2
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Любезный Коссутий
Ответ Валик Вечерков
Боули уже пакует чемодан
деньгами?
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Потолковый Лампонюх™
Ответ d.xoxlov
Придёт за 30, накидает больше, чем Мудрик за 100. Да ещё и чемпионом станет.
Какие 30? Конфликт с тренером + пол года контракта. Тут максимум 15-20.
+12
0
+12
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