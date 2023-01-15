«Арсеналу» предложили хавбека «Брайтона» Троссарда. У лучшего бомбардира конфликт с Де Дзерби

Полузащитник « » может сменить команду зимой.

По информации The Independent, футболиста сборной Бельгии предложили « », которому не удалось заключить с «Шахтером» сделку по Михаилу Мудрику. Всего «канониры» рассчитывают совершить в январе два трансфера.

Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в и забил 7 голов – это лучший результат в команде. Подробно со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается