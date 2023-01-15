«Арсеналу» предложили хавбека «Брайтона» Троссарда. У лучшего бомбардира конфликт с Де Дзерби
Полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард может сменить команду зимой.
По информации The Independent, футболиста сборной Бельгии предложили «Арсеналу», которому не удалось заключить с «Шахтером» сделку по Михаилу Мудрику. Всего «канониры» рассчитывают совершить в январе два трансфера.
Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов – это лучший результат в команде. Подробно со статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Мощный конфликт в «Брайтоне»: Троссард хочет уйти – агент говорит, что тренер с ним не общается
Основных проблем с комплектацией он Арсеналу не решит. Им нужен бекап в опорную зону и на фланги.