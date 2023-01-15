Мерсон о шансах «Арсенала» на титул: «Все изменится при поражении от «Тоттенхэма». Это матч против Кейна, лучшего центрфорварда, нужно показать максимум»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Пол Мерсон Харри Кейн Футбол

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон считает матч команды с «Тоттенхэмом» очень важным.

Клубы встретятся в 20-м туре АПЛ, начало – в 19:30 по московскому времени.

«Думаю, ближайшие две игры (против «шпор» и «Манчестер Юнайтед» – прим. Sports.ru) будут очень важны. Если «Арсенал» наберет 4 или 6 очков на этом отрезке, то я буду верить в его чемпионство. Но все изменится в случае поражения сегодня.

Это серьезная проверка. «Арсеналу» есть что терять. Он сыграет против лучшего центрфорварда [Харри Кейна], нужно показать свой максимум», – отметил Мерсон.

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2 комментария

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Halid Abror
Сегодня Арсенал выиграет в сухую.
+1
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Dr.Hapot
Лучшего форварда даже не видно на поле) Арсенал просто на голову сильнее
+4
0
+4
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