Мерсон о шансах «Арсенала» на титул: «Все изменится при поражении от «Тоттенхэма». Это матч против Кейна, лучшего центрфорварда, нужно показать максимум»
Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон считает матч команды с «Тоттенхэмом» очень важным.
Клубы встретятся в 20-м туре АПЛ, начало – в 19:30 по московскому времени.
«Думаю, ближайшие две игры (против «шпор» и «Манчестер Юнайтед» – прим. Sports.ru) будут очень важны. Если «Арсенал» наберет 4 или 6 очков на этом отрезке, то я буду верить в его чемпионство. Но все изменится в случае поражения сегодня.
Это серьезная проверка. «Арсеналу» есть что терять. Он сыграет против лучшего центрфорварда [Харри Кейна], нужно показать свой максимум», – отметил Мерсон.
«Арсенал» вытрет «Тоттенхэмом» пол. Футбол Конте пресный и неинтересный, болельщики от него устали, думаю». Саттон верит в победу «канониров» 3:0
2 комментария