«Завораживающий футбол Кварацхелии в «Наполи» – заслуга Слуцкого. Он откопал бриллиант». Нидерландский журналист Ламмерс о тренере

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Нидерландский журналист считает, что Леонид Слуцкий открыл Хвичу Кварацхелию для европейского футбола.

– Сейчас в Европе зажглась новая звезда – Хвича Кварацхелия. Именно при Слуцком он заиграл в «Рубине» и получил дорогу в Европу. Это не аргумент в его пользу?

– В Нидерландах у Лео не получилось воспитать топового футболиста, но что касается Кварацхелии, то соглашусь: его завораживающий футбол в «Наполи» – заслуга Лео.

Слуцкий откопал бриллиант для европейского футбола, – сказал журналист Лекс Ламмерс.

В нынешнем сезоне 21-летний грузинский футболист забил 6 голов и сделал 5 передач в 12 матчах Серии А за «Наполи».

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