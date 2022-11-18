«Завораживающий футбол Кварацхелии в «Наполи» – заслуга Слуцкого. Он откопал бриллиант». Нидерландский журналист Ламмерс о тренере
Нидерландский журналист считает, что Леонид Слуцкий открыл Хвичу Кварацхелию для европейского футбола.
– Сейчас в Европе зажглась новая звезда – Хвича Кварацхелия. Именно при Слуцком он заиграл в «Рубине» и получил дорогу в Европу. Это не аргумент в его пользу?
– В Нидерландах у Лео не получилось воспитать топового футболиста, но что касается Кварацхелии, то соглашусь: его завораживающий футбол в «Наполи» – заслуга Лео.
Слуцкий откопал бриллиант для европейского футбола, – сказал журналист Лекс Ламмерс.
В нынешнем сезоне 21-летний грузинский футболист забил 6 голов и сделал 5 передач в 12 матчах Серии А за «Наполи».
Комментарии