Нидерландский журналист считает, что открыл Хвичу Кварацхелию для европейского футбола.

– Сейчас в Европе зажглась новая звезда – . Именно при Слуцком он заиграл в и получил дорогу в Европу. Это не аргумент в его пользу?

– В Нидерландах у Лео не получилось воспитать топового футболиста, но что касается Кварацхелии, то соглашусь: его завораживающий футбол в «Наполи» – заслуга Лео.

Слуцкий откопал бриллиант для европейского футбола, – сказал журналист Лекс Ламмерс.

В нынешнем сезоне 21-летний грузинский футболист забил 6 голов и сделал 5 передач в 12 матчах Серии А за .