рассказал, против кого было сложнее всего защищаться.

« . Как можно отобрать у него мяч, если он приклеен к ногам? Защищаться против него было сущим адом.

В Лиге 1 был . Чертовски хороший игрок. Он был похож на Месси, только правша. Жаль, что он потерялся», – сказал бывший защитник «Челси», « » и «Милана».