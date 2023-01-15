Алекс о Месси: «Это сущий ад – защищаться против него. Азар был похож на Лео»

Теги ПСЖ Алекс да Коста Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Эден Азар Футбол

Алекс да Коста рассказал, против кого было сложнее всего защищаться.

«Месси. Как можно отобрать у него мяч, если он приклеен к ногам? Защищаться против него было сущим адом.

В Лиге 1 был Эден Азар. Чертовски хороший игрок. Он был похож на Месси, только правша. Жаль, что он потерялся», – сказал бывший защитник «Челси», «ПСЖ» и «Милана».

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44 комментария

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FortMinor
это что за алекс? из спартака или из псж который?
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AF007
Ответ Shuller18
Как бы сейчас не играл Эден, но в десятые это был один из самых лучших дриблеров планеты. А когда ловил кураж, наблюдать за его игрой был настоящий кайф.
Третий футболист мира с 2014 по 2019 после Месси и Неймара
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Caterina
Ответ udiekemen
Праймовый Азар был лучше Месси по дриблингу, пойми как хочешь) но факт
Чем лучше?
Чем Месси.
))
Праймовый Азар против какого Месси? Прошлого сезона?Кстати, факты требуют хоть каких-то аргументов, иначе это не факты вовсе.
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Алексей Ларёв
Ответ otchim kaloeda
Журналист задает вопрос к Роналду: -Против какого защитника сложно всего играть? Роналду: Видите мой пресс? Я тренеруюсь каждый день.. Журналист: А против какого защитника сложно всего играть? -Посмотрите на мои ноги,какие они накаченые....
Сами в новость про месси тащите роналду,сами же потом ноете в комментах что на ветках про месси роналдуфаны сидят.И охота же еще весь этот текст набирать.Вам сколько лет?
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Flashzzz
Ответ Shuller18
Я его видел в Питере в отборочном матче к Евро 1:4, что он творил там
Угу, представляю. Помню матч
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Konstantin Meerov
Ответ Экспертное мнение
Азар в последнем сезоне в АПЛ: 15+16, лучший ассистент турнира. Он был на пике и перешел в Ла Лигу прямо на пике. Кого ты пытаешься надуть?) Жестче и плотнее, но тупее - это ключевой момент. Пока твой защитник АПЛ бежит за тобой, защитник в Ла Лиге уже выбрал позицию нужную, в этом и разница между бей-беги и умной игрой.
Тупой твой комментарий. В АПЛ работают тренеры из Испании, Португалии и Нидерландов. Говорю не о топах. Это тренеры, которые прошли континентальную школу. Все там в порядке с тактикой, а в плане прессинга они дадут фору любой испанской заштатной команде.

Азар переходил в Реал с травмой, оправившись от которой он так и не вышел на свой уровень из-за возраста и отношения к делу. Дырявые автобуса подвальных команд Ла-Лиги тут не причем. Бегунок Бэйл, у которого и близко не было игрового интеллекта и дриблинга Азара, их дырявил на раз-два-три.
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Машина Мощная
Всегда смеялся и смеюсь когда слышу это нелепейшее в истории сравнение :-D
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Shuller18
Ответ Flashzzz
Видел Азара вживую на матче с японцами на чм-18. Я был в шоке от его дриблинга. Круче всех во всем был на поле. Тогда КБД бегал в опорке, что еще больше позволило Азара выделится в атаке
Я его видел в Питере в отборочном матче к Евро 1:4, что он творил там
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Shuller18
Ответ Бронислав Каминский
Как так можно деградировать от почти третьего игрока мира до такого мешка,как сейчас?
Образ жизни, травмы, психология, пандемия... Но слишком уж резко сдал, согласен.
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udiekemen
Ответ Экспертное мнение
Лучше Месси по дриблингу и потерялся в Ла Лиге, это как? Ты противоречащие вещи пишешь в одном предложении)
Праймовый Азар был лучше Месси по дриблингу, пойми как хочешь) но факт
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Экспертное мнение
Ответ Konstantin Meerov
На пике Азар был в 2017 и в 2018. Какая Ла-Лига? АПЛ гораздо более физически энергозатратная и контактная лига чем испанская. Там играют плотнее и жестче. Про тактику испанских аутсайдеров расскажи сеньоритам под Сангрию. Бэйл уничтожал всех на своем фланге в Реале за счет физухи.
Азар в последнем сезоне в АПЛ: 15+16, лучший ассистент турнира. Он был на пике и перешел в Ла Лигу прямо на пике. Кого ты пытаешься надуть?) Жестче и плотнее, но тупее - это ключевой момент. Пока твой защитник АПЛ бежит за тобой, защитник в Ла Лиге уже выбрал позицию нужную, в этом и разница между бей-беги и умной игрой.
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Алексей Толстюк
Ответ Экспертное мнение
Аспас, Перес, Сольдадо это средние игроки по мерками Ла Лиги. Суарес, Модрич, Бэйл, Азар, Коутиньо топовые игроки, сечешь разницу? Как например Давид Сильва, Агуэро разрывавшие АПЛ после Ла Лиги, более уместные примеры)
Значит чуваки которые до перехода в апл стабильно были в топах бомбардиров это не топовые игроки по меркам чемпионата? Или ты всех по рейтингу в фифа ровняешь?
Тут изначально ты начал писать что с апл все провалились в Ла Лиге. И я тебе вот навел пример игроков которые в Испании были лучшими и это не говоря о Роналдо
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Konstantin Meerov
Ответ Экспертное мнение
Какой троллинг? Азар на пике и перешел в Ла Лигу и резко пик пропал? Люди никогда не научатся разбираться в футболе)) Небось до сих пор веришь в сказки про сложность АПЛ, для технарей вроде Азара это тепличная лига с нулевой тактикой кроме пары-тройки грандов. В Ла Лиге же каждый аутсайдер грамотен в тактическом плане.
На пике Азар был в 2017 и в 2018. Какая Ла-Лига? АПЛ гораздо более физически энергозатратная и контактная лига чем испанская. Там играют плотнее и жестче. Про тактику испанских аутсайдеров расскажи сеньоритам под Сангрию. Бэйл уничтожал всех на своем фланге в Реале за счет физухи.
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Экспертное мнение
Ответ udiekemen
Я понял твою логику, нельзя типо с Месси кого-то сравнивать, если даже близко🗿🤦🏻 но тот праймовый Азат был чуть ли не лучше Месси по дриблингу, но потерялся ..
Лучше Месси по дриблингу и потерялся в Ла Лиге, это как? Ты противоречащие вещи пишешь в одном предложении)
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sheri_24
Ответ udiekemen
Я понял твою логику, нельзя типо с Месси кого-то сравнивать, если даже близко🗿🤦🏻 но тот праймовый Азат был чуть ли не лучше Месси по дриблингу, но потерялся ..
Праймовый Азат это казахская версия Азара?)
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Павел Мельников
Алекс мог добиться и большего. Запомнили его, наверно, по удару в 1/4 ЛЧ 2009 года.
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Экспертное мнение
Ответ Алексей Толстюк
Действительно, че ж ты забыл Модрича, Суареса та и Бэйл первых пару лет лютым топом был помню даже сам Барсу наказал. Но в тот же момент есть такие люди как Аспас, Перес, Сольдадо, Негредо которые что-то не потянули суперслабую лигу. Зато в самой сильной стабильно были в топах))
Аспас, Перес, Сольдадо это средние игроки по мерками Ла Лиги. Суарес, Модрич, Бэйл, Азар, Коутиньо топовые игроки, сечешь разницу? Как например Давид Сильва, Агуэро разрывавшие АПЛ после Ла Лиги, более уместные примеры)
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Алексей Толстюк
Ответ Экспертное мнение
Азар тогда играл в самой легкой лиге мира, ни разу не совпадение, что вся магия испарилась сразу после перехода в Ла Лигу)) Коутиньо и Бэйл тоже никогда не играли так хорошо, как в АПЛ.
Действительно, че ж ты забыл Модрича, Суареса та и Бэйл первых пару лет лютым топом был помню даже сам Барсу наказал. Но в тот же момент есть такие люди как Аспас, Перес, Сольдадо, Негредо которые что-то не потянули суперслабую лигу. Зато в самой сильной стабильно были в топах))
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Alexander Gustafsson0709
Ответ Бронислав Каминский
Как так можно деградировать от почти третьего игрока мира до такого мешка,как сейчас?
Чебуреки помешали
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Экспертное мнение
Ответ Konstantin Meerov
Азар на пике был в АПЛ. Но троллинг засчитан
Какой троллинг? Азар на пике и перешел в Ла Лигу и резко пик пропал? Люди никогда не научатся разбираться в футболе)) Небось до сих пор веришь в сказки про сложность АПЛ, для технарей вроде Азара это тепличная лига с нулевой тактикой кроме пары-тройки грандов. В Ла Лиге же каждый аутсайдер грамотен в тактическом плане.
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
udiekemen
Ответ Экспертное мнение
Азар тогда играл в самой легкой лиге мира, ни разу не совпадение, что вся магия испарилась сразу после перехода в Ла Лигу)) Коутиньо и Бэйл тоже никогда не играли так хорошо, как в АПЛ.
Я понял твою логику, нельзя типо с Месси кого-то сравнивать, если даже близко🗿🤦🏻 но тот праймовый Азат был чуть ли не лучше Месси по дриблингу, но потерялся ..
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Илья Ворошилов
Ответ Алексей Толстюк
А ведь и правда праймовый Азар порой выдавал такие вещи что челюсть отвисала..
И оба карлики
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Я Гражданин Мира
Ответ Shuller18
Как бы сейчас не играл Эден, но в десятые это был один из самых лучших дриблеров планеты. А когда ловил кураж, наблюдать за его игрой был настоящий кайф.
Он и Кака потерялись в реале.
Жалко!
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Бронислав Каминский
Как так можно деградировать от почти третьего игрока мира до такого мешка,как сейчас?
+7
-3
+4
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Flashzzz
Видел Азара вживую на матче с японцами на чм-18. Я был в шоке от его дриблинга. Круче всех во всем был на поле.

Тогда КБД бегал в опорке, что еще больше позволило Азара выделится в атаке
+4
-1
+3
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