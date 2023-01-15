Алекс о Месси: «Это сущий ад – защищаться против него. Азар был похож на Лео»
Алекс да Коста рассказал, против кого было сложнее всего защищаться.
«Месси. Как можно отобрать у него мяч, если он приклеен к ногам? Защищаться против него было сущим адом.
В Лиге 1 был Эден Азар. Чертовски хороший игрок. Он был похож на Месси, только правша. Жаль, что он потерялся», – сказал бывший защитник «Челси», «ПСЖ» и «Милана».
Чем Месси.
))
Праймовый Азар против какого Месси? Прошлого сезона?Кстати, факты требуют хоть каких-то аргументов, иначе это не факты вовсе.
Азар переходил в Реал с травмой, оправившись от которой он так и не вышел на свой уровень из-за возраста и отношения к делу. Дырявые автобуса подвальных команд Ла-Лиги тут не причем. Бегунок Бэйл, у которого и близко не было игрового интеллекта и дриблинга Азара, их дырявил на раз-два-три.
Тут изначально ты начал писать что с апл все провалились в Ла Лиге. И я тебе вот навел пример игроков которые в Испании были лучшими и это не говоря о Роналдо
Жалко!
Тогда КБД бегал в опорке, что еще больше позволило Азара выделится в атаке