Владельцы «Челси» в ситуации с Поттером ориентируются на пример Артеты и «Арсенала». Цель попасть в топ-4 АПЛ остается

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Грэм Поттер Футбол

«Челси» продолжает доверять тренеру Грэму Поттеру, несмотря на результаты. 

Владельцы лондонского клуба ориентируются на ситуацию Микелем Артетой в «Арсенале», сообщает The Athletic.

После назначения в декабре 2019 года испанца критиковали болельщики за результаты. Но спустя время он привел «Арсенал» на вершину таблицы. Артете дали несколько трансферных окон для формирования состава и интеграции молодежи. «Челси» хочет дать Поттеру шанс повторить успех. 

Изначально новые владельцы «Челси» рассчитывали на серебро и попадание в Лигу чемпионов. Несмотря на то, что сейчас «Челси» идет на 10-м мете, цель попасть в топ-4 сохраняется.

При этом разрабатываются планы на случай того, если в Лигу чемпионов не удастся попасть, так как это может повлиять на трансферное расходы, особенно с учетом финансового фэйр-плей.

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23 комментария

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Ноно Гомес
Загоните в тупик, пусть продадут Арабам клуб...)
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Промах Мораты
Ответ bat90
Только вот Артета был до этого несколько лет в системе Арсенала как игрок, и как тренер сразу выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
Очень весомые чашки
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Уэмбли Стедиум
Верим в волшебника Поттера
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Mr@k
Так, чую летом Артете могут сделать выгодное предложение...
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iJoy
Новые владельцы пытаются бороться с кармой, после джентльменского поступка по отношению к Тухелю.
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Интеллигентный колхозник
Напоминает тему с Гвардьолой, когда многие топы бросились назначать тренерами своих легенд
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<~Inter~>
Состав Арсенала был в разы слабее когда пришел Артета. Крайне странный ориентир, учитывая что тренеры стартовали с совершенно разными ресурсами
+2
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+2
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Владимир Самсонов
То есть пропускать ЛЧ?
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Нил Робертсон
Реалистичнее борьба за ЛЕ
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Кирилл Голивец
Ответ Анри Карлайл
И чем Фелиш плох? Ты бы хотя бы правильно научился фамилии игроков произносить. Мамин умник
На википедии правильное произношение имени.

Плох тем, что в конкурентной вязкой команде не показал себя, а сейчас на него возлагают важную роль в команде, в которой не отлажено ничего.
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&_Bishep_&
Это разные истории. Арсенал-это клуб много лет не попадавший даже в ТОП-4.
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Анри Карлайл
Ответ Кирилл Голивец
Да даже не в этом дело, а в том, что руководство Челси очень далеко от футбола и приглашает совсем неподходящих на данный момент игроков типа Феликса
И чем Фелиш плох?
Ты бы хотя бы правильно научился фамилии игроков произносить.
Мамин умник
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GuruFutbola
К 2025 году может и осущевствят цель, но не факт!
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Кирилл Голивец
Ответ bat90
Только вот Артета был до этого несколько лет в системе Арсенала как игрок, и как тренер сразу выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
Да даже не в этом дело, а в том, что руководство Челси очень далеко от футбола и приглашает совсем неподходящих на данный момент игроков типа Феликса
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Мохнатый55
Шансов на топ-4 у Челси немного. Арсенал и Сити догнать нереально, да и МЮ с Ньюкаслом стабильны.
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bat90
Только вот Артета был до этого несколько лет в системе Арсенала как игрок, и как тренер сразу выиграл Кубок и Суперкубок Англии.
+6
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Диер Ташкент
Попадут в топ 4. С конца таблицы
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Evgeny Trifonov
В этом сезоне попасть в топ4 нереально
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Xm.md
Ориентироваться на физрука так себе затея
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Havi Thongman
С одной стороны хорошо, терпеливые владельцы сейчас редкость. С другой - есть ощущение, что человек просто не тянет такой большой клуб, и вместе с новым руководством они Челси за год полтора загонят в очень незавидное положение
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Cruel Snake
Может так надо было на Тухеля ориентироваться
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Саша Пушкин
Нужно сначала начать доминировать... ну или хотя бы говорить об этом, после каждой игры.
+32
-1
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Greenalem
Готовы ждать 3 года? Не уверен)
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