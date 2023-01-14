Владельцы «Челси» в ситуации с Поттером ориентируются на пример Артеты и «Арсенала». Цель попасть в топ-4 АПЛ остается
«Челси» продолжает доверять тренеру Грэму Поттеру, несмотря на результаты.
Владельцы лондонского клуба ориентируются на ситуацию Микелем Артетой в «Арсенале», сообщает The Athletic.
После назначения в декабре 2019 года испанца критиковали болельщики за результаты. Но спустя время он привел «Арсенал» на вершину таблицы. Артете дали несколько трансферных окон для формирования состава и интеграции молодежи. «Челси» хочет дать Поттеру шанс повторить успех.
Изначально новые владельцы «Челси» рассчитывали на серебро и попадание в Лигу чемпионов. Несмотря на то, что сейчас «Челси» идет на 10-м мете, цель попасть в топ-4 сохраняется.
При этом разрабатываются планы на случай того, если в Лигу чемпионов не удастся попасть, так как это может повлиять на трансферное расходы, особенно с учетом финансового фэйр-плей.
Плох тем, что в конкурентной вязкой команде не показал себя, а сейчас на него возлагают важную роль в команде, в которой не отлажено ничего.
Ты бы хотя бы правильно научился фамилии игроков произносить.
Мамин умник