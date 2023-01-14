Владельцы «Челси» в ситуации с Поттером ориентируются на пример Артеты и «Арсенала». Цель попасть в топ-4 АПЛ остается

« » продолжает доверять тренеру , несмотря на результаты.

Владельцы лондонского клуба ориентируются на ситуацию в « », сообщает The Athletic.

После назначения в декабре 2019 года испанца критиковали болельщики за результаты. Но спустя время он привел «Арсенал» на вершину таблицы. Артете дали несколько трансферных окон для формирования состава и интеграции молодежи. «Челси» хочет дать Поттеру шанс повторить успех.

Изначально новые владельцы «Челси» рассчитывали на серебро и попадание в Лигу чемпионов. Несмотря на то, что сейчас «Челси» идет на 10-м мете, цель попасть в топ-4 сохраняется.

При этом разрабатываются планы на случай того, если в Лигу чемпионов не удастся попасть, так как это может повлиять на трансферное расходы, особенно с учетом финансового фэйр-плей.