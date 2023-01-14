Бруну перед «Ман Сити»: «Теперь «МЮ» не боится никого. Раньше все думали: «Сможем ли мы?»

высказался о предстоящей игре « » с « ».

«Вероятно, теперь вы видите команду, игра которой убеждает болельщиков и футболистов в том, что все правильно. Эта команда способна выигрывать матчи.

Сейчас перед каждой игрой мы чувствуем, что не боимся играть ни с кем. В прошлом такого не было.

Очевидно, фанаты верили в нас и доверяли команде, но в прошлом перед самыми сложными было ощущение, что все думают: «Сможем ли мы?» Но теперь, глядя на болельщиков, игроков и всех остальных, чувствуешь, что мы готовы встретиться с любой командой», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

В первом круге команда Эрика тен Хага проиграла «Манчестер Сити» со счетом 3:6.

Манчестерское дерби состоится сегодня, 14 января, и начнется в 15:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.