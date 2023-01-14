Бруну перед «Ман Сити»: «Теперь «МЮ» не боится никого. Раньше все думали: «Сможем ли мы?»
Бруну Фернандеш высказался о предстоящей игре «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити».
«Вероятно, теперь вы видите команду, игра которой убеждает болельщиков и футболистов в том, что все правильно. Эта команда способна выигрывать матчи.
Сейчас перед каждой игрой мы чувствуем, что не боимся играть ни с кем. В прошлом такого не было.
Очевидно, фанаты верили в нас и доверяли команде, но в прошлом перед самыми сложными было ощущение, что все думают: «Сможем ли мы?» Но теперь, глядя на болельщиков, игроков и всех остальных, чувствуешь, что мы готовы встретиться с любой командой», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
В первом круге команда Эрика тен Хага проиграла «Манчестер Сити» со счетом 3:6.
Манчестерское дерби состоится сегодня, 14 января, и начнется в 15:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кто за Манчестер ставим плюсы...
Кто против минусы...
Посмотрим сколько нас!!!
🤭😅
После его ухода по-другому и быть не могло
Ты агрегат Бруну на сто киловатт..