Бруну перед «Ман Сити»: «Теперь «МЮ» не боится никого. Раньше все думали: «Сможем ли мы?»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш высказался о предстоящей игре «Манчестер Юнайтед» с «Манчестер Сити».

«Вероятно, теперь вы видите команду, игра которой убеждает болельщиков и футболистов в том, что все правильно. Эта команда способна выигрывать матчи.

Сейчас перед каждой игрой мы чувствуем, что не боимся играть ни с кем. В прошлом такого не было.

Очевидно, фанаты верили в нас и доверяли команде, но в прошлом перед самыми сложными было ощущение, что все думают: «Сможем ли мы?» Но теперь, глядя на болельщиков, игроков и всех остальных, чувствуешь, что мы готовы встретиться с любой командой», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

В первом круге команда Эрика тен Хага проиграла «Манчестер Сити» со счетом 3:6.

Манчестерское дерби состоится сегодня, 14 января, и начнется в 15:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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16 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
И тааак:
Кто за Манчестер ставим плюсы...

Кто против минусы...

Посмотрим сколько нас!!!

🤭😅
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Dmitriy6354
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Без Кринжа команда действительно на много лучше выглядит.
Давай посмотрим матч, а потом я с тобой соглашусь. Ведь сейчас реально сильный клуб. Были Нотингемм Форест и другие.
+1
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+1
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Диер Ташкент
С Каземирой в составе команда действительно окрепла. Соперникам уже легко не позволяют проходит центр и бить по воротам. Есть надежность в игре. Но, если до этого соперники были слабыми, то тут первый серьёзный соперник, где и предстоит пройти проверку и где надо показать свою силу. Даже если сегодня проиграют (а команда только в пути к строительству) но дадут достойный бой, то это уже будет показатель
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Кино Музыка
Главная проверка сезона. Что-то подсказывает, будет реальное дерби.
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AF007
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Без Кринжа команда действительно на много лучше выглядит.
Худший игрок мира по всем ключевым скиллам, начиная с 2014 года (дриблинг, плеймейкинг, дальние удары, штрафные)

После его ухода по-другому и быть не могло
+1
0
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Anttii
Ответ ⚽️Juventini⚽️
Уже отмечают победу над Сити ?
Теперь заранее не готовятся к поражению.
+2
-2
0
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ман сити фейк
Второй Бруну и второй Юнайтед АПЛ. Даже вторая команда Манчестера. Сегодня увидем разгром дьяволов
0
-2
-2
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Lionel Andres Messi 10
Раньше: «Сможем ли мы?», а теперь: «Just Do It».
+5
-2
+3
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Александр Фиц
Сегодня дайте максимум, поддержку обеспечим!
+7
-1
+6
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gvs4hj2p24
Ну Манчестер реально поменялся , игра покажет насколько
+3
-1
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Терминатор///Айлбибекович
Без Кринжа команда действительно на много лучше выглядит.
+12
-7
+5
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⚽️Juventini⚽️
Уже отмечают победу над Сити ?
+4
-4
0
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QWertY
Как сказал Эрик «сегодня увидим»)
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-1
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Давид Agabekyan
Быстро от прошлого унижения отошли. Хорошо что сегодня будет новое
+1
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Мукунку хороший
Ты агрегат Бруну ты Бруну агрегат
Ты агрегат Бруну на сто киловатт..
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А. Мостовой
Настолько сильного МЮ не припомню со времен ухода главной легенды клуба - Ховарда Уэбба
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