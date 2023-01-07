«Ювентус» выиграл 8 матчей подряд в Серии А с общим счетом 14:0. В следующем туре – «Наполи»
«Ювентус» выиграл 8 матчей подряд в Серии А.
Туринцы обыграли «Удинезе» в 17-м туре чемпионата Италии (1:0).
Команда Массимилиано Аллегри продлила победную серию в чемпионате, выиграв 8 матчей подряд и ни разу не пропустив. Общий счет этих игр – 14:0.
В следующем туре «Ювентус» встретится с «Наполи».
Причем в середине года😂
Как там в ЛЧ дела, кто первый соперник в плей-офф?))
В следующем туре
Ноль мячей пропустили.
Ноль.
Это должно беспокоить конкурентов.
Еще Погба вернется, Кьеза наберет лучшую форму, великий Ди Мария придет в себя, Влахович начнет снова забивать, Паредес уютно устроится, Бремер и Данило сыграют свою роль....
Все хорошо будет.
для команды период. Удачи вам в игре с Наполи