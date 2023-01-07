«Ювентус» выиграл 8 матчей подряд в Серии А с общим счетом 14:0. В следующем туре – «Наполи»

Теги Удинезе Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» выиграл 8 матчей подряд в Серии А. 

Туринцы обыграли «Удинезе» в 17-м туре чемпионата Италии (1:0). 

Команда Массимилиано Аллегри продлила победную серию в чемпионате, выиграв 8 матчей подряд и ни разу не пропустив. Общий счет этих игр – 14:0.

В следующем туре «Ювентус» встретится с «Наполи».

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40 комментариев

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King_X
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Ответ Экспертное мнение
Ювентус поднялся на 2-ое место. МЮ вовсю мчится в топ-3. Напомним, по словам фанов клубничного помидора эти клубы "боролись бы за выживание, если бы не Роналду".
Так угарно как первыми ок резалтами Юве за тройку лет вдруг все перекрываете
Причем в середине года😂

Как там в ЛЧ дела, кто первый соперник в плей-офф?))
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d.xoxlov
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Не выйграть им следующию игру, это будет принципиальный матч
А почему не "йгру", если "не выйграть"?
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Nekrasen
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Ответ ScouserKZa-ty
Аллегри, конечно, уникальный тренер. Прагматик в чистейшем виде. Его команда играет ужасно, но бережет силы и выдает победный результат. В свое время таким был Моуриньо в Челси. Он выиграл там все, что мог, но игра команды не впечатляла болельщиков. Это факт всем известный.
Снял с языка. В одно время написали, но я в ответ не туда. Аллегри во времена Моуриньо хоть как-то можно было понять имея в Ювентусе Буффона и ббс. А сейчас он как баран с намного более слабым составом играет в тоже самое смеясь в лицо всем любителям матча Ливерпуль-Алавес.
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Nekrasen
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Ответ Я всех их сделал
Кто-то может сказать что команде везёт, но может это просто воздаётся за отменённые голы с Салернитаной и Ромой, из-за чего 4 очков недосчитались. Команда просто добирает то, что не взяла на старте сезона. Матч с Наполи покажет всю серьёзность предполагаемой борьбы за скудетто - победа может открыть дорогу к чемпионству и заодно деморализовать нынешнего лидера, поражение же практически поставит крест на возможном скудетто и целью на сезон снова будет произаческое место в четвёрке, уже третий год подряд. Но в любом случае давления больше на неаполитанцев - это им есть, что терять, Юве по большому счёту и так воскрес из мёртвых, поднявшись из глубин таблицы на текущее второе место.
Во многом согласен и воскрес безусловно, но эта статистика кажется какой-то волшебной. Аллегри строит свою команду от обороны и играть 8 матчей подряд на 0 это что-то странное и необычное даже зная его. В составе уже нет таких звёзд, а он все равно продолжает сушить игру и играть низовые матчи.
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ScouserKZa-ty
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Аллегри, конечно, уникальный тренер. Прагматик в чистейшем виде. Его команда играет ужасно, но бережет силы и выдает победный результат. В свое время таким был Моуриньо в Челси. Он выиграл там все, что мог, но игра команды не впечатляла болельщиков. Это факт всем известный.
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DenJD
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Качество игры просто чудовищное, игроки не мотивированы, молодежь убогая - хотя бы побеждают,но это странно
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Александр Степанов
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Ничего не понимаю, почему этот физрук все еще тренирует команду?! Гнать его поганой метлой!! Ни игры, ни результа… так, стоп 🧐
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brace
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14 - 1...?
В следующем туре
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Пошлю любого, кто против футбола!
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Не выйграть им следующию игру, это будет принципиальный матч
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Асенсио Мадрид
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вчера мне снилось что Ювентус стал чемпионом итя во сне не верил
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vel
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первый тайм авно, конечно. Но второй заметно прибавили и выиграли по делу. Удинезе ничего толком не позволили, сами моментов создали достаточно. Не кружева, конечно, но совсем другое дело в сравнении с тем, что наблюдали полтора года.
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ZamoRano
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Ответ Александра Александрова
После кринжатинки , откатились лет на 10 назад , но потихоньку можно прийти в себя ))
Когда наша борса после катарца30 восстановится???
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Левая бровь Анчелотти
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Поступательно идём к скудетто, с Наполи все решится. Сегодняшняя игра была намного лучше Кремонезе
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ZamoRano
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Фино Алга фино, фж!!! Столько усилий потратили, надеюсь по старинке в пердив не спустят! Верим!!!
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Misha Lepekhov
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Ответ savik-A.M.
Интересно , в игре Юве с Наполи на победу туринцев со светом 1-0 какие коэфициэнты будут ?)))
Кэф 12
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dmitryGoose
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Ответ D-oh!
Не слежу постоянно за Юве, но сегодня смотрел матч и показалось, что вполне неплохо играли, или это на фоне Удинезе так кажется
Только второй тайм
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Se Ba
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Ответ xatten
Результат есть, удовлетворения нет.
Справедливости ради второй тайм был интересным, пару очень хороших моментов, владели мячом, кое-какие комбинации и как итог, красивый гол в концовке.
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Владимир Владимир
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Там в следующем туре Ювентус с Наполи играет - вот это серьёзный матч будет.
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Уся Ваткин
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Полосатую машину не остановить!
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ROMEO BLACK-WHITE
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Ответ AC.Milan.Fan
Это просто поразительно как Аллегри выиграл 8 матчей подряд с таким составом и с такой игрой ...
При всех "кривоногих и косоглазых" в составе, у Юве класс команды в среднем выше, чем у Милана. И это ещё вообще не оптимальный состав играет...
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Я всех их сделал
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Кто-то может сказать что команде везёт, но может это просто воздаётся за отменённые голы с Салернитаной и Ромой, из-за чего 4 очков недосчитались. Команда просто добирает то, что не взяла на старте сезона. Матч с Наполи покажет всю серьёзность предполагаемой борьбы за скудетто - победа может открыть дорогу к чемпионству и заодно деморализовать нынешнего лидера, поражение же практически поставит крест на возможном скудетто и целью на сезон снова будет произаческое место в четвёрке, уже третий год подряд. Но в любом случае давления больше на неаполитанцев - это им есть, что терять, Юве по большому счёту и так воскрес из мёртвых, поднявшись из глубин таблицы на текущее второе место.
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v6vngyr2dh
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Ответ AC.Milan.Fan
Это просто поразительно как Аллегри выиграл 8 матчей подряд с таким составом и с такой игрой ...
Состав вполне боевой. Учитывая, что скоро восстановится Погба,вернётся Влахович,Бремер и Бонуччи…. то уж покруче состава Милана… да даже в нынешнем составе
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Крыс Пол
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Фирменный футбол Макса вернулся, рано хоронили лысого.
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А.Э.РАСИМ
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Аллегри великий тренер Ювентуса.

Ноль мячей пропустили.
Ноль.

Это должно беспокоить конкурентов.

Еще Погба вернется, Кьеза наберет лучшую форму, великий Ди Мария придет в себя, Влахович начнет снова забивать, Паредес уютно устроится, Бремер и Данило сыграют свою роль....
Все хорошо будет.
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инок
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Молодцы Ювентус. Стараются хорошо играть в трудный
для команды период. Удачи вам в игре с Наполи
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