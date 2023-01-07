« » выиграл 8 матчей подряд в Серии А.

Туринцы обыграли « » в 17-м туре чемпионата Италии (1:0).

Команда Массимилиано Аллегри продлила победную серию в чемпионате, выиграв 8 матчей подряд и ни разу не пропустив. Общий счет этих игр – 14:0.

В следующем туре «Ювентус» встретится с «Наполи».