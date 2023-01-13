Тебас призвал ЕС защитить футбол от Суперлиги: «Нужно регулировать европейский футбол так же, как и рынки ставок, авторского права или телевидения»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Ла Лига Хавьер Тебас деньги Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас критически высказался об АПЛ и призвал ЕС защитить футбол от Суперлиги.

Президент Ла Лиги прокомментировал данные о том, что разница между суммами за покупку и продажу игроков в АПЛ составила 1,2 млрд евро, тогда как Бундеслига по этому же показателю оказалась на 50 млн в плюсе, а Ла Лига – на 50 млн в минусе.

«Такого не может быть», – заявил Тебас.

Тебас также призвал Европейский Союз (ЕС) производить «меньше заявлений и больше действий», чтобы защитить существующую модель европейского футбола от проекта Суперлиги, целью которого является создание закрытого турнира для некоторых команд.

«Подобно тому, как были изданы директивы для регулирования таких рынков в ЕС, как ставки, авторское право или телевидение, так и мы должны, наконец, регулировать европейскую модель спорта. Лично мне нравятся все эти заявления, я признателен, но я уже устал от них», – заявил Тебас.

Хавьер Тебас: «АПЛ финансово неустойчива, все ее клубы теряют деньги. Устойчивы лишь Ла Лига и Бундеслига, мы без проблем сможем конкурировать с Англией»

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7 комментариев

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Санитар-волк
Запарили леваки, готовые все "лигуриравать". Везде их шаловливые лапки, только лагеря для несогласных построить осталось.
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Иван Рыбаков
Можно было сделать проще и обращаться даже не к ЕС, а к Мбаппе. А тот уже обратится к шейхам и Макрону, дальше те обратятся к другим уполномоченным людям и всё порешается.
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Екн Лор
УЕФА будет иметь авторские права на футбол? То есть, чтобы поиграть в футбол во дворе нужно будет брать разрешение у правообладателя и получать лицензию в УЕФА?
+3
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Inside 88 LW
Ответ Милан_2037
Если Суперлига будет, то в ЛЧ из топ клубов будут играть только Бавария и ПСЖ, вот будет интересно смотреть каждый год один и тот же финал ЛЧ ! 🤭🤦‍♂️
ПСЖ уже второй год или третий год дальше 1/8 не проходит. Ты им льстишь.
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Пирс Морган
Директивы написаны, но регулирования как не было, так и не будет
+2
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Inside 88 LW
Защитите Ла Лигу от Тебаса!
+3
0
+3
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Милан_2037
Если Суперлига будет, то в ЛЧ из топ клубов будут играть только Бавария и ПСЖ, вот будет интересно смотреть каждый год один и тот же финал ЛЧ ! 🤭🤦‍♂️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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