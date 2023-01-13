Тебас призвал ЕС защитить футбол от Суперлиги: «Нужно регулировать европейский футбол так же, как и рынки ставок, авторского права или телевидения»

Хавьер Тебас критически высказался об АПЛ и призвал ЕС защитить футбол от .

Президент Ла Лиги прокомментировал данные о том, что разница между суммами за покупку и продажу игроков в АПЛ составила 1,2 млрд евро, тогда как Бундеслига по этому же показателю оказалась на 50 млн в плюсе, а Ла Лига – на 50 млн в минусе.

«Такого не может быть», – заявил Тебас.

Тебас также призвал Европейский Союз (ЕС) производить «меньше заявлений и больше действий», чтобы защитить существующую модель европейского футбола от проекта Суперлиги, целью которого является создание закрытого турнира для некоторых команд.

«Подобно тому, как были изданы директивы для регулирования таких рынков в ЕС, как ставки, авторское право или телевидение, так и мы должны, наконец, регулировать европейскую модель спорта. Лично мне нравятся все эти заявления, я признателен, но я уже устал от них», – заявил Тебас.

Хавьер Тебас: «АПЛ финансово неустойчива, все ее клубы теряют деньги. Устойчивы лишь Ла Лига и Бундеслига, мы без проблем сможем конкурировать с Англией»