Каннаваро о переходе из «Юве» в «Реал» в 2006-м: «Я никого не предавал. Клубы договорились о моем трансфере, кто в этом участвовал, знает правду»

Теги Ювентус Реал Мадрид Фабио Каннаваро серия А Италия Ла Лига Футбол

Фабио Каннаваро рассказал о переходе из «Ювентуса» в «Реал» в 2006 году.

В тот год в итальянском футболе произошел коррупционный скандал, связанный со сговором команд-участниц двух высших дивизионов чемпионата Италии по футболу – Серии A и Серии B.

Среди его участников фигурировали «Интер», «Ювентус», «Милан», «Фиорентина», «Лацио» и «Реджина». Команды были обвинены в покупке игр и сговоре, к ним были применены санкции.

«Старая синьора» пострадала в результате этого скандала больше остальных. Кроме перевода в Серию В, клуб был наказан неучастием в ЛЧ-2006/07 и лишен двух чемпионских титулов, перешедших к «Интеру».

«Я никого не предавал. «Ювентус» и «Реал» достигли договоренности о моем трансфере, кто в этом участвовал, знает правду.

Все было чисто, и я даже вернулся в «Ювентус» несколько лет спустя», – заявил Каннаваро.

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8 комментариев

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Lindeman
Ответ Милан_2037
Комментарий удален пользователем
Хех) Каннаваро ещё в составе Юве выйграл ЧМ да и на ЗМ больше повлиял ЧМ и пол сезона в Юве чем Реале
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GuruFutbola
Все кто переходят в модрид, в той или иной степени меньше чем люди
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Fabio Grosso
Ответ Милан_2037
Комментарий удален пользователем
Где и когда Дзамбротта выиграл ЛЧ? В ps?)
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Милан_2037
Комментарий удален
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Милан_2037
Никого не предавал как и Ибрагимович и Замбротта 🤭
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damondiamond
Люди на самом деле считают футболистов предателями, если они переходят в другой клуб по той или иной причине кек))
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Fabio Grosso
В силу возраста это было неизбежно, будь он моложе думаю остался бы в Юве несмотря на вылет. А так не каждый откажет Реалу в 33 года.
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j30
иуда пытается оправдаться ,буффона тоже многие хотели но он не продался и не бросил клуб в беде
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rigobersong
Фигу по такой же методичке работает:)🤣
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