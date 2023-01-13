Каннаваро о переходе из «Юве» в «Реал» в 2006-м: «Я никого не предавал. Клубы договорились о моем трансфере, кто в этом участвовал, знает правду»

рассказал о переходе из « » в « » в 2006 году.

В тот год в итальянском футболе произошел коррупционный скандал, связанный со сговором команд-участниц двух высших дивизионов чемпионата Италии по футболу – Серии A и Серии B.

Среди его участников фигурировали «Интер», «Ювентус», «Милан», «Фиорентина», «Лацио» и «Реджина». Команды были обвинены в покупке игр и сговоре, к ним были применены санкции.

«Старая синьора» пострадала в результате этого скандала больше остальных. Кроме перевода в Серию В, клуб был наказан неучастием в ЛЧ-2006/07 и лишен двух чемпионских титулов, перешедших к «Интеру».

«Я никого не предавал. «Ювентус» и «Реал» достигли договоренности о моем трансфере, кто в этом участвовал, знает правду.

Все было чисто, и я даже вернулся в «Ювентус» несколько лет спустя», – заявил Каннаваро.