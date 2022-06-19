Игуаин о «Реале»: «Роналдо, Бекхэм, Рауль, Каннаваро – у меня мурашки, когда вспоминаю, с кем играл»

Форвард Гонсало Игуаин поделился воспоминаниями о первых сезонах в .

Аргентинец в 2006 году был приобретен у «Ривер Плейт» и выступал за мадридцев до 2013-го.

«Все относились ко мне с огромной любовью. Роберто Карлос был очень скромным и заботился о нас. Роналдо, Эльгера, Каннаваро, , Бекхэм... Даже перечислить всех сложно.

Когда я вспоминаю всех футболистов, с которыми играл, у меня по коже бегут мурашки. Я порой и сам не осознаю до конца, каково это было. Я играл с , передо мной действовал – отличная карьера», – заявил игрок .