Телевизионщикам ЧМ поручили показывать Инфантино во время матчей минимум один раз. Кадры с телефоном в руке показывать запрещалось

Телевизионщикам ЧМ-2022 дали указания, как снимать президента .

По информации The Times, швейцарская компания HBS, отвечавшая за ТВ-освещение чемпионата мира в Катаре, разослала инструкции о съемке руководителям трансляций матчей. Затем эти кадры использовались всеми вещателями турнира.

В указаниях было написано, как часто следует показывать Инфантино во время матчей и как это делать. Было три основных правила: – Инфантино должен был хотя бы один раз появиться во время трансляции матча, на котором он присутствовал (президент ФИФА смог посетить все 64 игры турнира хотя бы частично);

– Не разрешалось показывать Инфантино в моменты, когда он пользовался смартфоном;

– Если Инфантино сидел рядом с шейхом, нельзя было показывать в кадре их ноги ниже колена.

Как минимум один раз режиссеру трансляции вынесли предупреждение за то, что он использовал кадр с Инфантино, когда он держал телефон в руке.

На Инфантино наехали за селфи и улыбки на похоронах Пеле. Он ответил, что это была помощь