Телевизионщикам ЧМ поручили показывать Инфантино во время матчей минимум один раз. Кадры с телефоном в руке показывать запрещалось

Теги телевидение ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2022 Футбол

Телевизионщикам ЧМ-2022 дали указания, как снимать президента ФИФА.

По информации The Times, швейцарская компания HBS, отвечавшая за ТВ-освещение чемпионата мира в Катаре, разослала инструкции о съемке Джанни Инфантино руководителям трансляций матчей. Затем эти кадры использовались всеми вещателями турнира.

В указаниях было написано, как часто следует показывать Инфантино во время матчей и как это делать. Было три основных правила: – Инфантино должен был хотя бы один раз появиться во время трансляции матча, на котором он присутствовал (президент ФИФА смог посетить все 64 игры турнира хотя бы частично);

– Не разрешалось показывать Инфантино в моменты, когда он пользовался смартфоном;

– Если Инфантино сидел рядом с шейхом, нельзя было показывать в кадре их ноги ниже колена.

Как минимум один раз режиссеру трансляции вынесли предупреждение за то, что он использовал кадр с Инфантино, когда он держал телефон в руке.

На Инфантино наехали за селфи и улыбки на похоронах Пеле. Он ответил, что это была помощь

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14 комментариев

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Усатый КозлоБык ©
А мобилку он похоже выпускал из рук нечасто? Вот это квест был 😂😂😂
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AlKRD
Все 64 игры, бедолага Журавель слезу пустил
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Caterina
Ответ Caterina
Кто о чем, а ..... о .......😁
Нормально, обычная пословица содержит целых два стоп-слова))
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А.Э.РАСИМ
Это нормаоьнвя практика ничего такого плохого не вижу.
Но тут истеричные люди найдут, и Инфантино достанется от наших губастых дам.
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Caterina
Ответ fellx
Через 10-15 лет в мемуарах кто нибудь напишет, что указывали судьям не учитывать микрофолы, ставить пенальти до 20ой минуты и закрывать глаза на провакации соперника для команды любимчика многих людей в фифа.
Кто о чем, а ..... о .......😁
0
-2
-2
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Caterina
Инфантина инфантиной, а показ ЧМ был отвратным. Несмотря на пауков, вертолеты и прочие прибамбасы. Даже повторы показывали не все и не вовремя, куча закадровых интересных моментов только с телефонов болельщиков были видны.
Швейцарской компании дуойка.
+2
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+2
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Wiley Fox
А я все жду прямые линии с инфантино

У хозяина же должен перенять лучшее

Вот с телефоном нельзя. Вы путина втдели с телефоном?
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zer
либеральный диктатор))) а строит из себя овечку невинную, но как верно заметили выше, типичный политик
+4
-1
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fellx
Через 10-15 лет в мемуарах кто нибудь напишет, что указывали судьям не учитывать микрофолы, ставить пенальти до 20ой минуты и закрывать глаза на провакации соперника для команды любимчика многих людей в фифа.
+4
-5
-1
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MagicWithoutBorders
Дьявол в «Адвокате дьявола» сказал: «Тщеславие - любимый из моих грехов!»
+6
-1
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Арсений Элин
На телефон уведомления о поступлениях приходили из катарских банков?
+2
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Inside 88 LW
Не хватало лишь таблички с ссылками на социальные сети...
Мы же не футбол смотрим, нам интересно как минимум раз толстосума увидеть в кадре...
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-1
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Футбол_это_жизнь
Типичный политик. Ничего удивительного.
+20
-2
+18
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rigobersong
Просто Инфантино уведомления о поступлении из банка приходили, вот и смотрел в телефон:)😀
+18
-8
+10
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