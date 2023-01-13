Телевизионщикам ЧМ поручили показывать Инфантино во время матчей минимум один раз. Кадры с телефоном в руке показывать запрещалось
Телевизионщикам ЧМ-2022 дали указания, как снимать президента ФИФА.
По информации The Times, швейцарская компания HBS, отвечавшая за ТВ-освещение чемпионата мира в Катаре, разослала инструкции о съемке Джанни Инфантино руководителям трансляций матчей. Затем эти кадры использовались всеми вещателями турнира.
В указаниях было написано, как часто следует показывать Инфантино во время матчей и как это делать. Было три основных правила: – Инфантино должен был хотя бы один раз появиться во время трансляции матча, на котором он присутствовал (президент ФИФА смог посетить все 64 игры турнира хотя бы частично);
– Не разрешалось показывать Инфантино в моменты, когда он пользовался смартфоном;
– Если Инфантино сидел рядом с шейхом, нельзя было показывать в кадре их ноги ниже колена.
Как минимум один раз режиссеру трансляции вынесли предупреждение за то, что он использовал кадр с Инфантино, когда он держал телефон в руке.
На Инфантино наехали за селфи и улыбки на похоронах Пеле. Он ответил, что это была помощь
Но тут истеричные люди найдут, и Инфантино достанется от наших губастых дам.
Швейцарской компании дуойка.
У хозяина же должен перенять лучшее
Вот с телефоном нельзя. Вы путина втдели с телефоном?
Мы же не футбол смотрим, нам интересно как минимум раз толстосума увидеть в кадре...