Инфантино о критике из-за селфи у гроба Пеле: «Его бывшие партнеры не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон и сфотографировал нас всех»
Джанни Инфантино отреагировал на критику из-за селфи рядом с гробом Пеле.
Легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира ушел из жизни 29 декабря. Ему было 82 года.
«Я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди критикуют меня за то, что я делал селфи и сфотографировался на церемонии.
Хотел бы пояснить, что для меня было честью и смирением то, что товарищи по команде и члены семьи великого Пеле попросили меня о фото.
Бывшие партнеры Пеле по команде просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него.
Если помощь товарищу по команде Пеле вызывает критику, я с радостью приму ее и буду продолжать помогать, чем смогу, тем, кто внес свой вклад в написание легендарных страниц футбола.
Я так уважаю и восхищаюсь Пеле, и никогда бы не сделал ничего, что было бы проявлением неуважения», – написал президент ФИФА.
На Инфантино наехали за селфи и улыбки на похоронах Пеле. Он ответил, что это была помощь
Инфантино всех спас получается?Остальные не знали что такое селфи?