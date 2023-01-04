Инфантино о критике из-за селфи у гроба Пеле: «Его бывшие партнеры не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон и сфотографировал нас всех»

Теги Сантос высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу ФИФА Пеле Джанни Инфантино Футбол

Джанни Инфантино отреагировал на критику из-за селфи рядом с гробом Пеле.

Легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира ушел из жизни 29 декабря. Ему было 82 года. 

«Я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди критикуют меня за то, что я делал селфи и сфотографировался на церемонии.

Хотел бы пояснить, что для меня было честью и смирением то, что товарищи по команде и члены семьи великого Пеле попросили меня о фото.

Бывшие партнеры Пеле по команде просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него.

Если помощь товарищу по команде Пеле вызывает критику, я с радостью приму ее и буду продолжать помогать, чем смогу, тем, кто внес свой вклад в написание легендарных страниц футбола.

Я так уважаю и восхищаюсь Пеле, и никогда бы не сделал ничего, что было бы проявлением неуважения», – написал президент ФИФА.

На Инфантино наехали за селфи и улыбки на похоронах Пеле. Он ответил, что это была помощь

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16 комментариев

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андрэ
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Ну если только если на кнопочный телефон взял и снял тогда правдоподобно)
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Александр Зубков
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Ответ utsh44psmr
Моя бабушка 85 лет сама сделать селфи не сможет. Оправдание лысого звучит вполне правдоподобно.
А моя бабушка делает селфи! Селфи делает бабушка моя.
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prist
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Галактический идиот
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Кино Музыка
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Фото у гроба делать можно, селфи нельзя.
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Madhamish
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Ясен пень, на таком мероприятии там нет никого, кто мог бы щелкнуть этих людей. Приходится Инфантино просить. Он единственный из многих тысяч челов, на похоронах Пеле, кто умеет пользоватся смартом.
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utsh44psmr
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Ответ Гамарджоба Генацвале
"Бывшие партнеры Пеле по команде просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него." Инфантино всех спас получается?Остальные не знали что такое селфи?
Моя бабушка 85 лет сама сделать селфи не сможет. Оправдание лысого звучит вполне правдоподобно.
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psixyec
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Ответ Sultan Abdulazizov
Придуривайся сколько угодно,но суть ты понял
Я так и не понял: зачем тебя включать?
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Sultan Abdulazizov
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Ответ psixyec
Я тебя не включал, успокойся.
Придуривайся сколько угодно,но суть ты понял
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psixyec
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Ответ Sultan Abdulazizov
С русскими языком у меня всё нормально,просто ты дурачка включаешь
Я тебя не включал, успокойся.
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Sultan Abdulazizov
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Ответ psixyec
Боль из-за твоего русского языка – верно.
С русскими языком у меня всё нормально,просто ты дурачка включаешь
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psixyec
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Ответ Sultan Abdulazizov
Так ведь ты болен,это очевидно. Причем болен не физически
Боль из-за твоего русского языка – верно.
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Sultan Abdulazizov
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Ответ psixyec
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Так ведь ты болен,это очевидно. Причем болен не физически
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Гамарджоба Генацвале
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"Бывшие партнеры Пеле по команде просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него."

Инфантино всех спас получается?Остальные не знали что такое селфи?
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psixyec
Ответ Sultan Abdulazizov
Здоровья тебе умственного,искренне желаю
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Sultan Abdulazizov
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Ответ psixyec
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Здоровья тебе умственного,искренне желаю
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QWertY
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Видя эту фотку я сначала подумал, что какая то свадьба: все такие веселые, включая Инфантино делающего селфи)
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-= Masteryuga =-
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Хватит оправдываться, сказал бы прямо, клали мы на ваши традиционные ценности... Чего не сделаешь ради пиара
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psixyec
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