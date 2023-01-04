Инфантино о критике из-за селфи у гроба Пеле: «Его бывшие партнеры не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон и сфотографировал нас всех»

отреагировал на критику из-за селфи рядом с гробом .

Легендарный бразильский футболист, трехкратный чемпион мира ушел из жизни 29 декабря. Ему было 82 года.

«Я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди критикуют меня за то, что я делал селфи и сфотографировался на церемонии.

Хотел бы пояснить, что для меня было честью и смирением то, что товарищи по команде и члены семьи великого Пеле попросили меня о фото.

Бывшие партнеры Пеле по команде просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него.

Если помощь товарищу по команде Пеле вызывает критику, я с радостью приму ее и буду продолжать помогать, чем смогу, тем, кто внес свой вклад в написание легендарных страниц футбола.

Я так уважаю и восхищаюсь Пеле, и никогда бы не сделал ничего, что было бы проявлением неуважения», – написал президент .

На Инфантино наехали за селфи и улыбки на похоронах Пеле. Он ответил, что это была помощь