Мозес вернулся в расположение «Спартака» для восстановления от травмы. Он не играет с августа

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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся в расположение клуба.

«Мозес уже с нами! 🔴⚪️ Виктор вернулся в Россию и продолжает восстановление от травмы в Москве.

С возвращением, Вик! ❤️» – говорится в сообщении красно-белых.

Нигерийский полузащитник получил травму ахилла в матче 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0) 6 августа. Мозес перенес операцию, после которой восстанавливался в Лондоне.

Предполагается, что нигерийский полузащитник вернется в общую группу в феврале.

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