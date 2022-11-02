Мозес вернулся в расположение «Спартака» для восстановления от травмы. Он не играет с августа

Полузащитник вернулся в расположение клуба.

«Мозес уже с нами! 🔴⚪️ Виктор вернулся в Россию и продолжает восстановление от травмы в Москве.

С возвращением, Вик! ❤️» – говорится в сообщении красно-белых.

Нигерийский полузащитник получил травму ахилла в матче 4-го тура с «Уралом» (2:0) 6 августа. Мозес перенес операцию, после которой восстанавливался в Лондоне.

Предполагается, что нигерийский полузащитник вернется в общую группу в феврале.