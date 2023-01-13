Гончаренко о 7-матчевой серии «Урала» без поражений в РПЛ: «Игроков надо было убедить, что они могут играть со всеми на равных»

Теги премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Футбол

Виктор Гончаренко рассказал о 7-матчевой беспроигрышной серии «Урала» в Мир РПЛ.

«Психология накрывает все: технику, тактику, физические качества. Игроков надо было убедить, что они могут, что у нас та команда, которая должна играть со всеми на равных.

Чувствовалось, что с каждым днем накапливается позитивная энергия. Просто надо было влиять на команду разговорами: на разборах, на теориях, индивидуальными беседами», — сказал главный тренер «Урала», возглавляющий команду с середины августа 2022 года.

После 17 туров екатеринбуржцы занимают в таблице Премьер-лиги 10-е место.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никому_никабельный
Гончаренко знает толк в психологии)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий