Гончаренко о 7-матчевой серии «Урала» без поражений в РПЛ: «Игроков надо было убедить, что они могут играть со всеми на равных»

рассказал о 7-матчевой беспроигрышной серии «Урала» в Мир .

«Психология накрывает все: технику, тактику, физические качества. Игроков надо было убедить, что они могут, что у нас та команда, которая должна играть со всеми на равных.

Чувствовалось, что с каждым днем накапливается позитивная энергия. Просто надо было влиять на команду разговорами: на разборах, на теориях, индивидуальными беседами», — сказал главный тренер « », возглавляющий команду с середины августа 2022 года.

После 17 туров екатеринбуржцы занимают в таблице Премьер-лиги 10-е место.