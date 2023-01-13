Морон пяткой забил «Барсе» на 101-й минуте в Суперкубке. Мяч прошел между ног Араухо после удара форварда «Бетиса»

Теги Барселона Бетис Ла Лига Суперкубок Испании Рональд Араухо Лорен Морон Луис Энрике Андре Футбол

«Барселона» пропустила от «Бетиса» в результате удара пяткой в дополнительное время.

На 101-й минуте полуфинала Суперкубка Испании нападающий Лорен Морон воспользовался передачей хавбека Луиса Энрике Андре и пяткой пробил по воротам «блауграны». Мяч при этом прошел между ног защитника Рональда Араухо.

«Бетису» благодаря этому удару удалось сравнять счет – 2:2.

До этого в последний раз Морон забивал в 2021 году, выступая за «Сельту». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Бетис» – «Барселона». 2:2 – Морон забил пяткой в овертайме. Онлайн-трансляция

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8 комментариев

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Эмиль Сайфутдинов
Ответ Руслан Нотарев
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Факт
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Zemanuha
Ответ Enotaz24
"Старый конь борозды не портит"
Ему 21год.
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Enotaz24
Ответ corazón blanco
Красивый гол, но лучший на поле в составе Бетиса Луис Энрике, топовый матч проводит. Две голевых передачи, а в моменте со вторым голом просто выцырапал мяч в борьбе у защиты Барселоны, сильный перфоманс сегодня устроил.
"Старый конь борозды не портит"
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sayemlo
Интересно.. ассист отдал луис энрике😶‍🌫️
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sayemlo
Еще раз убеждаюсь. То, что Барселона пропустила всего 6 голов в Ла лиге это лютейшее везение, оборона просто ужас у Барселоны. Пяткой в очко пробросил мяч лучшему защитнику как считает барса :)🤣
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Руслан Нотарев
Спасибо Алонсо🔥 оправдываешь звание главного пожарника
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corazón blanco
Красивый гол, но лучший на поле в составе Бетиса Луис Энрике, топовый матч проводит. Две голевых передачи, а в моменте со вторым голом просто выцырапал мяч в борьбе у защиты Барселоны, сильный перфоманс сегодня устроил.
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Кирилл
Если Барселона с Атлетико была великолепна в защите, то сегодня играет ужасно …
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