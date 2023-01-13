Морон пяткой забил «Барсе» на 101-й минуте в Суперкубке. Мяч прошел между ног Араухо после удара форварда «Бетиса»

« » пропустила от « » в результате удара пяткой в дополнительное время.

На 101-й минуте полуфинала Суперкубка Испании нападающий воспользовался передачей хавбека и пяткой пробил по воротам «блауграны». Мяч при этом прошел между ног защитника .

«Бетису» благодаря этому удару удалось сравнять счет – 2:2.

До этого в последний раз Морон забивал в 2021 году, выступая за «Сельту». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Бетис» – «Барселона». 2:2 – Морон забил пяткой в овертайме. Онлайн-трансляция