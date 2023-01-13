Морон пяткой забил «Барсе» на 101-й минуте в Суперкубке. Мяч прошел между ног Араухо после удара форварда «Бетиса»
«Барселона» пропустила от «Бетиса» в результате удара пяткой в дополнительное время.
На 101-й минуте полуфинала Суперкубка Испании нападающий Лорен Морон воспользовался передачей хавбека Луиса Энрике Андре и пяткой пробил по воротам «блауграны». Мяч при этом прошел между ног защитника Рональда Араухо.
«Бетису» благодаря этому удару удалось сравнять счет – 2:2.
До этого в последний раз Морон забивал в 2021 году, выступая за «Сельту». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Бетис» – «Барселона». 2:2 – Морон забил пяткой в овертайме. Онлайн-трансляция
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