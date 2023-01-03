Директор «Айнтрахта» о Траппе в «Баварии»: «Полная чушь. Придуманная агентами история»

Спортивный директор «Айнтрахта» опроверг информацию о возможном уходе Кевина Траппа.

Сообщалось, что «Бавария» видит в 32-летнем голкипере замену Мануэлю Нойеру.

«Это придуманная агентами история. Полная чушь», – сказал Маркус Креше в интервью kicker.

Напомним, вратарь «Баварии» Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах. Среди фаворитов на замену назывались имена Александра Нюбеля, играющего в «Монако» на правах аренды, и вратаря «Боруссии» Менхенгладбах Яна Зоммера.