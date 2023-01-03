Директор «Айнтрахта» о Траппе в «Баварии»: «Полная чушь. Придуманная агентами история»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Мануэль Нойер бундеслига Германия Кевин Трапп Маркус Креше Футбол

Спортивный директор «Айнтрахта» опроверг информацию о возможном уходе Кевина Траппа.

Сообщалось, что «Бавария» видит в 32-летнем голкипере замену Мануэлю Нойеру. 

«Это придуманная агентами история. Полная чушь», – сказал Маркус Креше в интервью kicker. 

Напомним, вратарь «Баварии» Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах. Среди фаворитов на замену назывались имена Александра Нюбеля, играющего в «Монако» на правах аренды, и вратаря «Боруссии» Менхенгладбах Яна Зоммера.

1 комментарий

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rigobersong
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Так Трап же в Альнасре, или я что-то упустил?:)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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