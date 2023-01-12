Экс-футболиста сборной Замбии Мулалу загрызли насмерть собственные собаки
Экс-футболиста сборной Замбии насмерть загрызли собственные собаки.
Супруга обнаружила тело 60-летнего Филемона Мулалы в саду его дома в Лихтенбурге (ЮАР). После случившегося все три собаки были изъяты обществом по предотвращению жестокого обращения с животными.
В полиции отметили, что жена Филемона не отреагировала на лай собак, так как их дом находится на оживленной улице, и собаки часто лают на проезжающие мимо машины и на проходящих мимо людей.
Мулала принял участие в шести матчах сборной Замбии, в которых забил три мяча. На клубном уровне он выступал за команды «Муфулира Уондерерс» и «Кейптаун Сперс».
Это может быть абсолютно природным и развиться в процессе взросления/старения.
Так же есть заболевания щитовиднй железы, которые влияют на гормональное состояние и выброс агрессии.
Могут быть дефекты мозга от травм и воспалений.
У кошек, кстати, тоже такая история.
Поэтому идеальное отношение с животным, воспитание у профессионального кинолога не дают гарантии, что ваша собака однажды не нападет на вас или кого-то еще.
https://www.youtube.com/watch?v=AQkTc8Igf9M
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