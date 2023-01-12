Экс-футболиста сборной Замбии Мулалу загрызли насмерть собственные собаки

Теги происшествия сборная Замбии животные и спорт собаки контент Футбол

Экс-футболиста сборной Замбии насмерть загрызли собственные собаки.

Супруга обнаружила тело 60-летнего Филемона Мулалы в саду его дома в Лихтенбурге (ЮАР). После случившегося все три собаки были изъяты обществом по предотвращению жестокого обращения с животными.

В полиции отметили, что жена Филемона не отреагировала на лай собак, так как их дом находится на оживленной улице, и собаки часто лают на проезжающие мимо машины и на проходящих мимо людей.

Мулала принял участие в шести матчах сборной Замбии, в которых забил три мяча. На клубном уровне он выступал за команды «Муфулира Уондерерс» и «Кейптаун Сперс».

50 комментариев

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Назар Игорь
Ответ здоровяк
Я возражу. Собаки с отклонением психики тоже есть. У них есть и аналогия человеческой шизофрении и биполярного расстройства. Это может быть абсолютно природным и развиться в процессе взросления/старения. Так же есть заболевания щитовиднй железы, которые влияют на гормональное состояние и выброс агрессии. Могут быть дефекты мозга от травм и воспалений. У кошек, кстати, тоже такая история. Поэтому идеальное отношение с животным, воспитание у профессионального кинолога не дают гарантии, что ваша собака однажды не нападет на вас или кого-то еще.
Да, вы совершенно правы. Почитал кое-что на эту тему, удивительно что даже такая кроха как той-терьер может покусать излишне шумного ребëнка в своей семье.
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Рашпель793
Жесть. Ну и смерть.
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blacksmithept
Гинеру повезло.
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tolstiy
Кормить надо было....
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Сергей Орлов
Ответ градус ненависти
Ещё кошки не работают на мycoров
Смешно)
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nick-basil
Знатный был кинолог видимо...
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Roman Pavlenko
Премию Дарвина этому мужчине!
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OldRedWhite
Ответ Александра Александрова
Да есть такие коты , которые лезут и целоваться и все что угодно , у меня был кот последний , я ночью сидел в планшете , он приходил ко мне всегда ,обнимал двумя лапами руку и ложился на плечо и мурчал , хрен оттащишь !
Но решал , когда прекратить объятья всегда решал он
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Andrew Chepaylo
Ответ градус ненависти
Ещё кошки не работают на мycoров
Ты уверен?😑
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градус ненависти
Ответ Wiley Fox
А что за порода у собак? Гинер интересуется
Фридман-терьер. В основном дружелюбен, но может быть опасен при непогашении долгов
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Антон Савельев
Ответ Andrew Moiseev
Этим кончил знаменитый сыщик Бретшнейдер. Когда у него в квартире появилось семь подобных страшилищ, он заперся с ними в задней комнате и не давал ничего жрать до тех пор, пока псы не сожрали его самого. Он был так честен, что избавил казну от расходов по похоронам. © Похождения бравого солдата Швейка
)) недавно только прочитал !)
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градус ненависти
Ответ buFFon
Раньше за обе щеки наворачивал хе из собаки по-корейски👍🏻
Был однажды в корейском ресторане в Алмате несколько лет назад, попробовал этот суп с собакой. Мне не очень понравилось, слишком сладкое мясо, типа свинины
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Proline
Ответ здоровяк
Я возражу. Собаки с отклонением психики тоже есть. У них есть и аналогия человеческой шизофрении и биполярного расстройства. Это может быть абсолютно природным и развиться в процессе взросления/старения. Так же есть заболевания щитовиднй железы, которые влияют на гормональное состояние и выброс агрессии. Могут быть дефекты мозга от травм и воспалений. У кошек, кстати, тоже такая история. Поэтому идеальное отношение с животным, воспитание у профессионального кинолога не дают гарантии, что ваша собака однажды не нападет на вас или кого-то еще.
У трёх сразу?
+2
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здоровяк
Ответ Назар Игорь
Возможно кто-то возразит, но собака никогда не нападëт на хорошего хозяина. Или жестоко обращался, или голодом морил.
Я возражу. Собаки с отклонением психики тоже есть. У них есть и аналогия человеческой шизофрении и биполярного расстройства.
Это может быть абсолютно природным и развиться в процессе взросления/старения.
Так же есть заболевания щитовиднй железы, которые влияют на гормональное состояние и выброс агрессии.
Могут быть дефекты мозга от травм и воспалений.
У кошек, кстати, тоже такая история.

Поэтому идеальное отношение с животным, воспитание у профессионального кинолога не дают гарантии, что ваша собака однажды не нападет на вас или кого-то еще.
+7
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+6
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Арсений Элин
Дичь какая!!((
+2
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Александра Александрова
Ответ Рокко Сиффредди
знаю о случае ампутации нижней конечности у женщины после укуса домашней кошки.
Это единичные случаи , а вот собаки загрызли сплошь и рядом !
+1
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Vano from Tbilisi
может он делал что-то вроде этого?

https://www.youtube.com/watch?v=AQkTc8Igf9M
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Александра Александрова
Ответ OldRedWhite
+/ Кошки они сами по себе : с поцелуями не лезут , но и голову не откусят !
Да есть такие коты , которые лезут и целоваться и все что угодно , у меня был кот последний , я ночью сидел в планшете , он приходил ко мне всегда ,обнимал двумя лапами руку и ложился на плечо и мурчал , хрен оттащишь !
+2
0
+2
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Назар Игорь
Ответ Джа-Джа Бинкс
Да и загрызет вас в этом случае явно не собака)
Как говорил наш великий сатирик Аркадий Райкин - "Женщина друг человека"
"Грандиозно, выпьем за женщину! "
+1
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dimpa
Собачья смерть Филемона.
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buFFon
Ответ igor nn
Ты просто не умеешь их готовить.
Раньше за обе щеки наворачивал хе из собаки по-корейски👍🏻
0
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garp
филимон((
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Blaumerc
Ответ igor nn
Ты просто не умеешь их готовить.
🙃🙃🙃
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Julius Nwosu
Собака бывает кусачей, только от жизни, от жизни собачей, собака бывает кусачей (с)
+5
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+5
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OldRedWhite
Ответ градус ненависти
Ещё кошки не работают на мycoров
Браво ! )))
+9
0
+9
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