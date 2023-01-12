Экс-футболиста сборной Замбии Мулалу загрызли насмерть собственные собаки

Экс-футболиста сборной Замбии насмерть загрызли собственные собаки.

Супруга обнаружила тело 60-летнего Филемона Мулалы в саду его дома в Лихтенбурге (ЮАР). После случившегося все три собаки были изъяты обществом по предотвращению жестокого обращения с животными.

В полиции отметили, что жена Филемона не отреагировала на лай собак, так как их дом находится на оживленной улице, и собаки часто лают на проезжающие мимо машины и на проходящих мимо людей.

Мулала принял участие в шести матчах сборной Замбии, в которых забил три мяча. На клубном уровне он выступал за команды «Муфулира Уондерерс» и «Кейптаун Сперс».