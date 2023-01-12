Кухарчук перешел в «Торпедо» после расторжения контракта с «Химками»

Теги Химки премьер-лига Россия трансферы Торпедо Илья Кухарчук Футбол

Илья Кухарчук стал игроком «Торпедо». 

32-летний полузащитник подписал с московским клубом долгосрочный контракт. Он будет выступать под 11-м номером. 

Кухарчук присоединился к «Торпедо» на правах свободного агента после расторжения контракта с «Химками». 

Статистику игрока можно найти здесь

Фото: https://torpedo.ru/

11 комментариев

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Северный болельщик
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Не знал, что ему уже 32, всегда был перспективный молодой, подающий надежды.
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Ковид 07.10.52
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Вот молодцы терюшковцы...усилили прямого конкурента...остался Глушаков...
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Кирилл Голивец
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Ответ Ёсик
Мы в Локо напряглись. Если Торпедо выстрелит, то усилия Кикнадзе и немцев все же приведет нас в пердив.
Ещё Факел есть)
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Константин Эсперов
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Пожелаем удачи Торпедовцам
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Roman
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Ответ Люблю Марго Робби
Оренбург или Урал больше бы ему подошли....но удачи в любом случае, добротный игрок по нашим меркам
Зачем он Оренбургу? Они покруче могут привезти игроков. Из Латинской Америки)
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huchmuch
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А чего у Геркуса такое хлебало кислое? Не его игрока что ли взяли?)
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Ёсик
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Ответ Ape1sin
жаль, думал он в урале пригодится. Торпедо то не избежит вылета
Там до Локо 2 победы. С хорошими игроками могут и вывернуться.
А вот Химки - да. пердив, банкротство, списание долгов ....
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Ёсик
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Ответ Кирилл Голивец
Один из самых универсальных игроков нижней половины таблицы. Торпедо точно не безнадежное с уже состоявшимися трансферами его и Журавлева и теми, что вроде бы рассматриваются.
Мы в Локо напряглись.
Если Торпедо выстрелит, то усилия Кикнадзе и немцев все же приведет нас в пердив.
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Люблю Марго Робби
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Оренбург или Урал больше бы ему подошли....но удачи в любом случае, добротный игрок по нашим меркам
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Ape1sin
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жаль, думал он в урале пригодится. Торпедо то не избежит вылета
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Кирилл Голивец
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Один из самых универсальных игроков нижней половины таблицы. Торпедо точно не безнадежное с уже состоявшимися трансферами его и Журавлева и теми, что вроде бы рассматриваются.
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