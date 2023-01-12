Кухарчук перешел в «Торпедо» после расторжения контракта с «Химками»

Илья Кухарчук стал игроком «Торпедо».

32-летний полузащитник подписал с московским клубом долгосрочный контракт. Он будет выступать под 11-м номером.

Кухарчук присоединился к «Торпедо» на правах свободного агента после расторжения контракта с «Химками».

Статистику игрока можно найти здесь.

Фото: https://torpedo.ru/