Кухарчук перешел в «Торпедо» после расторжения контракта с «Химками»
Илья Кухарчук стал игроком «Торпедо».
32-летний полузащитник подписал с московским клубом долгосрочный контракт. Он будет выступать под 11-м номером.
Кухарчук присоединился к «Торпедо» на правах свободного агента после расторжения контракта с «Химками».
Статистику игрока можно найти здесь.
Фото: https://torpedo.ru/
А вот Химки - да. пердив, банкротство, списание долгов ....
Если Торпедо выстрелит, то усилия Кикнадзе и немцев все же приведет нас в пердив.