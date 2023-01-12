Уорд-Проуз про 2:0 с «Сити»: «Мы полностью заслужили победу. Такие матчи всегда особенные, когда есть проблемы в лиге»

прокомментировал победу над « » в Кубке английской лиги.

«Особенный вечер. Такие игры выделяются, особенно когда есть проблемы в лиге. Мы знали, что это отвлечет от лиги и даст возможность показать себя. Мы действовали бесстрашно.

Быть в таком положении, в каком мы сейчас находимся, всегда тяжело. Тренер проделал превосходную работу, дал нам свежие идеи и новую энергию. Он хотел, чтобы мы действовали смело и агрессивно.

Раньше нас винили в том, что, добившись результата до перерыва, мы выключались из игры. Мы показали другую сторону нашей игры. Мы полностью заслужили победу.

Теперь это вызов. Этот матч ничего не значит, если мы ничего не покажем против «Эвертона» [в ]», – сказал капитан « » в интервью Sky Sports.

«Саутгемптон» обыграл «Манчестер Сити» (2:0) в 1/4 финала Кубка английской лиги, забив оба гола в первом тайме.