У Месси 9 голов и 4 ассиста в 9 последних матчах за «ПСЖ» и Аргентину

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Анжер ЧМ-2022 Норди Мукиеле Футбол

Нападающий Лионель Месси забил за «ПСЖ» в первом матче после ЧМ-2022.

Форвард поразил ворота «Анжера» (2:0, второй тайм) в 18-м туре Лиги 1, воспользовавшись передачей защитника Норди Мукиеле на 72-й минуте.

За последние 9 матчей в составе парижан и сборной Аргентины 35-летний футболист отметился 9 голами, четыре из которых – с пенальти. Также на этом отрезке у Месси 4 голевых паса.

Подробно со статистикой лучшего футболиста ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ SCHOKKKK
Ты это расскажи Ромарио, который отбывал 2 с половиной года общественных работ, либо актеру Уэсли Снайпсу который отсидел по той же причине 😂 Почему пепсе разгуливает на свободе? Чем он лучше других? Это такой же уголовник, нарушивший закон, который как минимум должен быть отстранён от футбола на несколько лет, а не пинать мячик, вызывая предэякулят у тебе подобных 😂
Ты реально глупый🤣 Причем тут Ромарио и Снайпс? Ты не в курсе, что у разных страны разные законодательства? 😁 Где то может вообще расстреливают за это ,а где то по голове гладят). Речь идет об Испании. Твоего ранальду почему не посадили? И да, если он не твой, ты хоть раз где то пропищал, что он преступник и он должен сидеть в тюрьме? Или только писал что какой, он молодец, даже в запасе готов посидеть? 🤣
Гелевый, не строй из себя "нейтрального"😁
Лучше просто страдай😭
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SEM WILSON
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гегенпрессинг Рангника
И что? Забивал в отборе какой-нибудь Литве. Пока один чемпион мира другой играет у арабов. Я помню ты говорил, что Месси никогда ЧМ не выиграет и ещё писал про 0 голов в плей-офф. Помнишь? У Месси по итогу в плей-офф ЧМ 5 голов и 6 ассистов. У Роналду 0+0 😁
😀👍 лучшего ответа небывает ((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Имя Фамилия
Нападающий Криштиану Роналду существенно превосходит форварда Лионеля Месси по голам с игры в последних международных матчах. 35-летний форвард «Ювентуса» забил 10 голов С ИГРЫ в 10 последних матчах за сборную Португалии. 33-летний капитан сборной Аргентины ни разу не забил с игры в 10 последних матчах за сборную Аргентины.
И что? Забивал в отборе какой-нибудь Литве. Пока один чемпион мира другой играет у арабов. Я помню ты говорил, что Месси никогда ЧМ не выиграет и ещё писал про 0 голов в плей-офф. Помнишь? У Месси по итогу в плей-офф ЧМ 5 голов и 6 ассистов. У Роналду 0+0 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
koshaus
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экспертное мнение
> отметился 9 голами, четыре из которых – с пенальти. типичный пророналдувый спортс, тут делает акцент на пенальти, но в новостях о последней встрече Месси и Роналду скромненько указывают, что Роналду оформил дубль в ворота Барсы))) Как он тогда забил, опять я что ли должен напоминать, редакция?
А Человек-Пендаль тогда вообще не забил, ни с игры, ни с пенальти, судьи не помогли и его вообще никто не видел на поле в том матче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Men77
Ты дурак или прикидываешься? 😁 Я тебе объясню, раз ты такой тупой: если человек совершает налоговое преступление, то суд в первую очередб заинтересован в возмещении средств и не тупо посадить человека. Условка и штраф это оптимально для государства. А то, что какой то хрен с горы возмонил себя испанским судьей и решил учить испанцев их правосудию, это вообще смешно. Твое дело страдать, вот и страдай, клоун🤣
Ты это расскажи Ромарио, который отбывал 2 с половиной года общественных работ, либо актеру Уэсли Снайпсу который отсидел по той же причине 😂

Почему пепсе разгуливает на свободе? Чем он лучше других? Это такой же уголовник, нарушивший закон, который как минимум должен быть отстранён от футбола на несколько лет, а не пинать мячик, вызывая предэякулят у тебе подобных 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Гений , он и в Аргентине Гений .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экспертное мнение
Как-то дико смотрятся такие цифры рядом с фразой 35-летний футболист, невероятно конечно, нет слов описать
Криштиану Роналду забил 18-й гол в этом сезоне АПЛ.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» реализовал пенальти в матче против «Брентфорда» (2:0, второй тайм).

37-летний португалец занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Лидирует в рейтинге игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший 22 мяча, вторым идет футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин (19 голов).
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ SCHOKKKK
Угу, рассказывай мне про купленного судью, как и в матчах, так и в суде. Нарушил - будь добр отбывай наказание в нужном учреждении, либо исправительные работы, но никак не пинать мяч на поле. Обманул кучу людей и можно так легко отделаться? 😂 Вот бы всем так, да? Сильно сомневаюсь, что если бы на месте пепсе был другой, с ним обошлись бы так же 😂 Мне плевать на португальское дерево, не пытайся меня им задеть. Его тоже в тюрьму, вместе с аргентинским бруском 😂
Ты дурак или прикидываешься? 😁
Я тебе объясню, раз ты такой тупой: если человек совершает налоговое преступление, то суд в первую очередб заинтересован в возмещении средств и не тупо посадить человека. Условка и штраф это оптимально для государства. А то, что какой то хрен с горы возмонил себя испанским судьей и решил учить испанцев их правосудию, это вообще смешно. Твое дело страдать, вот и страдай, клоун🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айлин 1990
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Отписался уже тут фанат с детства Аль Насра Имя Фамилия???
Если да, поверьте, опять со слезами всякий бред. Боль после ЧМ досихпор не отпустил его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нелюбитель футбола
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неймар ещё не отошёл от ЧМ.. Играл без настроения... Месси и штрафные ему дарил... Сам Лео очень хорош... Настроение у него точно лучше балласта из Аль-Насра... А-ха-ха-ха...🤪👏👍...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экспертное мнение
Как-то дико смотрятся такие цифры рядом с фразой 35-летний футболист, невероятно конечно, нет слов описать
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнял счет в дерби с «Торино» (2:2, второй тайм) в рамках 29-го тура Серии А.

36-летний португалец забил на 79-й минуте. Он точно пробил головой из вратарской.

Это 24-й гол Роналду в 25 матчах Серии А в этом сезоне.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нелюбитель футбола
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Имя Фамилия
Сколько без пенок и товарняков? В смысле без официальных товарняков ФИФА))
Уточни у Гешы... Он любит подсчитывать чужую статистику... Даже Пеле, царствие ему небесное, прочувствовал это в своё время.. Хе..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Капитан.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вторая молодость Лео! Молодец!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Men77
Ну так вроде суд был. Штраф и условка. Как кстати и у Рональды. Его тоже в тюрьму? 🤣. Я тебя удивлю, но условка и штраф это тоже наказание. И это вынес суд. А твоему Ранальде в штатах реальный срок светит за изнасилование. Он пытался откупиться, но пока видимо очкует😁
Угу, рассказывай мне про купленного судью, как и в матчах, так и в суде. Нарушил - будь добр отбывай наказание в нужном учреждении, либо исправительные работы, но никак не пинать мяч на поле. Обманул кучу людей и можно так легко отделаться? 😂 Вот бы всем так, да? Сильно сомневаюсь, что если бы на месте пепсе был другой, с ним обошлись бы так же 😂

Мне плевать на португальское дерево, не пытайся меня им задеть. Его тоже в тюрьму, вместе с аргентинским бруском 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экспертное мнение
Как-то дико смотрятся такие цифры рядом с фразой 35-летний футболист, невероятно конечно, нет слов описать
Нападающий Криштиану Роналду существенно превосходит форварда Лионеля Месси по голам с игры в последних международных матчах.

35-летний форвард «Ювентуса» забил 10 голов С ИГРЫ в 10 последних матчах за сборную Португалии.

33-летний капитан сборной Аргентины ни разу не забил с игры в 10 последних матчах за сборную Аргентины.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Максим Новиков
Ну подождите просто.. Щас будет альнаср.. 2 матча.. 7 голов))
Да ладно вам))) это товарищеский мачт
Реально кто-то думает, что там не подарят голы Роналду (при всем уважении ему), не подарят моменты Аль-Насру для голов? Имидж. Договорняк.Деньги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ breezy
Все слова о нем уже сказаны. Просто наслаждаемся, не так долго осталось.
Ну, ещё как минимум 2 года Лео Месси поиграет в топ-5 Европы и в Лиге Чемпионов на высшем уровне, а там посмотрим, что будет дальше.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ SCHOKKKK
Налоги не выплачивал вместе со своим мошенником Хорхе 😂
Ну так вроде суд был. Штраф и условка. Как кстати и у Рональды. Его тоже в тюрьму? 🤣.
Я тебя удивлю, но условка и штраф это тоже наказание. И это вынес суд. А твоему Ранальде в штатах реальный срок светит за изнасилование. Он пытался откупиться, но пока видимо очкует😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Максим Новиков
Ну подождите просто.. Щас будет альнаср.. 2 матча.. 7 голов))
Точно, и это увидят 3 или 33 миллиарда человек в прямом эфире!) Ха-ха-ха.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arkadios Avgitidis
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ psixyec
С пенальти на ЧМ коронный, Анжеру похоронный. Пенальтесси идёт за очередным картоном!
Ладошки не забыл протереть от удовольствия? Родителям поделился с подвигом?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Имя Фамилия
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VERBLYUD
25+18 в 30 матчах сезона за клуб и сборную!
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Men77
А в чем преступление? Опять ребенка ударил по рукам?🤣
Налоги не выплачивал вместе со своим мошенником Хорхе 😂
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Velirpa
в 35 продолжает забивать Анжеру, Король.
Ты последний месяц в коме что ли был?🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ SCHOKKKK
Да причем тут ЧМ? Я за справедливость. Преступник Пепсе должен сидеть в тюрьме 😂
А в чем преступление? Опять ребенка ударил по рукам?🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Men77
Ты по ходу после ЧМ до сих пор в своем нике находишься🤣. Ну и правильно, страдай👍
Да причем тут ЧМ? Я за справедливость. Преступник Пепсе должен сидеть в тюрьме 😂
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий