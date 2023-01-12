У Месси 9 голов и 4 ассиста в 9 последних матчах за «ПСЖ» и Аргентину

Нападающий Лионель Месси забил за « » в первом матче после ЧМ-2022.

Форвард поразил ворота « » (2:0, второй тайм) в 18-м туре Лиги 1, воспользовавшись передачей защитника на 72-й минуте.

За последние 9 матчей в составе парижан и сборной 35-летний футболист отметился 9 голами, четыре из которых – с пенальти. Также на этом отрезке у Месси 4 голевых паса.

Подробно со статистикой лучшего футболиста можно ознакомиться здесь.