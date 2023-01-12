У Месси 9 голов и 4 ассиста в 9 последних матчах за «ПСЖ» и Аргентину
Нападающий Лионель Месси забил за «ПСЖ» в первом матче после ЧМ-2022.
Форвард поразил ворота «Анжера» (2:0, второй тайм) в 18-м туре Лиги 1, воспользовавшись передачей защитника Норди Мукиеле на 72-й минуте.
За последние 9 матчей в составе парижан и сборной Аргентины 35-летний футболист отметился 9 голами, четыре из которых – с пенальти. Также на этом отрезке у Месси 4 голевых паса.
Подробно со статистикой лучшего футболиста ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.
Гелевый, не строй из себя "нейтрального"😁
Лучше просто страдай😭
Почему пепсе разгуливает на свободе? Чем он лучше других? Это такой же уголовник, нарушивший закон, который как минимум должен быть отстранён от футбола на несколько лет, а не пинать мячик, вызывая предэякулят у тебе подобных 😂
Нападающий «Манчестер Юнайтед» реализовал пенальти в матче против «Брентфорда» (2:0, второй тайм).
37-летний португалец занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Лидирует в рейтинге игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший 22 мяча, вторым идет футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин (19 голов).
Я тебе объясню, раз ты такой тупой: если человек совершает налоговое преступление, то суд в первую очередб заинтересован в возмещении средств и не тупо посадить человека. Условка и штраф это оптимально для государства. А то, что какой то хрен с горы возмонил себя испанским судьей и решил учить испанцев их правосудию, это вообще смешно. Твое дело страдать, вот и страдай, клоун🤣
Если да, поверьте, опять со слезами всякий бред. Боль после ЧМ досихпор не отпустил его.
36-летний португалец забил на 79-й минуте. Он точно пробил головой из вратарской.
Это 24-й гол Роналду в 25 матчах Серии А в этом сезоне.
Мне плевать на португальское дерево, не пытайся меня им задеть. Его тоже в тюрьму, вместе с аргентинским бруском 😂
35-летний форвард «Ювентуса» забил 10 голов С ИГРЫ в 10 последних матчах за сборную Португалии.
33-летний капитан сборной Аргентины ни разу не забил с игры в 10 последних матчах за сборную Аргентины.
Реально кто-то думает, что там не подарят голы Роналду (при всем уважении ему), не подарят моменты Аль-Насру для голов? Имидж. Договорняк.Деньги.
Я тебя удивлю, но условка и штраф это тоже наказание. И это вынес суд. А твоему Ранальде в штатах реальный срок светит за изнасилование. Он пытался откупиться, но пока видимо очкует😁