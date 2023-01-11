Бензема забил в 5 матчах за Суперкубок Испании. Только у Месси таких игр больше – 8

Форвард «Реал» забил в пятом матче за Суперкубок Испании.

Француз открыл счет в игре с «Валенсией» (1:1, второй тайм), реализовав пенальти.

Бензема ранее отмечался голами в матчах за в 2011, 2017, 2020 и 2021 годах. Это второй результат в истории. На счету , представлявшего «Барселону», рекордные 8 игр.

Также Карим стал вторым в списке самых возрастных авторов гола в матчах за Суперкубок Испании. Он забил в 35 лет и 23 дня. Его опережает лишь Лука Модрич, отличившийся за «Реал» в 36 лет и 129 дней.

Подробно со статистикой Бензема можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Валенсия». 1:1 – Лино сравнял счет на старте 2-го тайма. Онлайн-трансляция