Бензема забил в 5 матчах за Суперкубок Испании. Только у Месси таких игр больше – 8

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Валенсия Лионель Месси Ла Лига рейтинги Суперкубок Испании Футбол

Форвард «Реал» Карим Бензема забил в пятом матче за Суперкубок Испании.

Француз открыл счет в игре с «Валенсией» (1:1, второй тайм), реализовав пенальти.

Бензема ранее отмечался голами в матчах за Суперкубок Испании в 2011, 2017, 2020 и 2021 годах. Это второй результат в истории. На счету Лионеля Месси, представлявшего «Барселону», рекордные 8 игр.

Также Карим стал вторым в списке самых возрастных авторов гола в матчах за Суперкубок Испании. Он забил в 35 лет и 23 дня. Его опережает лишь Лука Модрич, отличившийся за «Реал» в 36 лет и 129 дней.

Подробно со статистикой Бензема можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Валенсия». 1:1 – Лино сравнял счет на старте 2-го тайма. Онлайн-трансляция

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12 комментариев

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GuruFutbola
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Ответ Raul14
Котолонского Спотифай цирка выкинет один скромный Бетис)) Приятного просмотра))
Жым жым?
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Raul14
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Нет игрового тонуса, игроки все уставшие. Один Рюдигер пашет...
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Roman
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Ответ Машина Мощная
С уходом GOATa Карим задышал полной грудью, это факт)) а то так и был вечно вторым в бомбардирах да и вообще в чемпе Испании. Теперь может расслабиться ))
Вот Месси пришел с фермер лигу, и даже там не лучший бомбардир. Карим задышал, когда ушел Роналду, причём здесь Месси?
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Raul14
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Ответ GuruFutbola
Надеюсь модрид победит Барса обязана такому трупу пятёрик закидывать
Котолонского Спотифай цирка выкинет один скромный Бетис)) Приятного просмотра))
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Великий Алонсо
По итогу Месси даже в Ла Лиге то не лучший за последние годы. Роналду - Бензема и где-то там на задворках унылый пенальтист Меси
Читала новость? Если что оно само себя девушкой называет, а то модеры удаляют 🤣
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ДЖИН
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дыы Бензема по пенальтям уже давно Месси превзошел.))
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MUthebest
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Ответ Великий Алонсо
По итогу Месси даже в Ла Лиге то не лучший за последние годы. Роналду - Бензема и где-то там на задворках унылый пенальтист Меси
бедняжка, удаляй.
в тегах Месси тоже есть
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Великий Алонсо
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По итогу Месси даже в Ла Лиге то не лучший за последние годы. Роналду - Бензема и где-то там на задворках унылый пенальтист Меси
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JuVero
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Ответ А. Мостовой
при этом Месси уже 2 года как в другой лиге
А Бензема до Реала был в той же лиге, что и Месси сейчас.
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Машина Мощная
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С уходом GOATa Карим задышал полной грудью, это факт)) а то так и был вечно вторым в бомбардирах да и вообще в чемпе Испании. Теперь может расслабиться ))
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А. Мостовой
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при этом Месси уже 2 года как в другой лиге
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GuruFutbola
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Надеюсь модрид победит
Барса обязана такому трупу пятёрик закидывать
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