Хави: «Я в «Барсе» для трофеев. Вы меня убьете, если их не будет. Победа в Суперкубке придала бы сил»
Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил о готовности к Суперкубку Испании.
«Мы мотивированны, спокойны, у нас все хорошо. Ничего не поменяется [если мы выиграем турнир], но я здесь для того, чтобы завоевывать трофеи. Если трофеев не будет, вы меня убьете.
Я с огромным удовольствием выиграл бы свой первый трофей.
Если мы станем победителями, это придаст нам сил, если проиграем – будем разочарованы, но нагнетать обстановку не собираемся.
В случае победы мы обрели бы душевное спокойствие», – сказал Хави накануне игры с «Бетисом».
Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии. Почему там? С кем сыграют «Реал» и «Барса»?
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Алсо, с момента назначения Хави они с Анчелотти набрали одинаковое количество очков за игру, больше Клоппа и меньше лишь одного Гвардиолы. Т.е ты проиграл даже в чистом математическом поле.
Но напишу пару объективных мыслей тебе.
16 - сетка да. В финале судья за ошибочный гол из оффсайда в 1 тайме, поставил надуманный пенальти в начале 2 тайма (в перерыве осознал вину и вышел исправляться). Гризман не забил. В итоге Атлетико проиграл по пенальти. Не из-за ошибки судьи.
17 - Реал объективно был сильнее всех. По игре и по счёту. Ошибок было предостаточно в каждом матче в разные стороны. Ключевых и результативных ошибок аля Эвребе или Айтекина не было
18 - Бавария возила только 2 тайм ответной игры. От этого и впечатление что была лучше. 1 матч Реал держал под контролем. Как Бавария может дома возить 1й матч и проиграть? Ну бред же. Ошибки были в обе стороны. Достаточно вспомнить пенальти за попадание мяча в грудь Карвахалю.
Мы и забежать не можем, нам Ригобер дверь подпёр изнутри