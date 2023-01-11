Хави: «Я в «Барсе» для трофеев. Вы меня убьете, если их не будет. Победа в Суперкубке придала бы сил»

Теги Барселона Бетис Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил о готовности к Суперкубку Испании.

«Мы мотивированны, спокойны, у нас все хорошо. Ничего не поменяется [если мы выиграем турнир], но я здесь для того, чтобы завоевывать трофеи. Если трофеев не будет, вы меня убьете.

Я с огромным удовольствием выиграл бы свой первый трофей.

Если мы станем победителями, это придаст нам сил, если проиграем – будем разочарованы, но нагнетать обстановку не собираемся.

В случае победы мы обрели бы душевное спокойствие», – сказал Хави накануне игры с «Бетисом».

Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии. Почему там? С кем сыграют «Реал» и «Барса»?

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47 комментариев

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DolJun
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Ответ olimbek
Фк мем? И это пишет фанат "Челси"? Таак, "Барселона" лидер в Испании, а "Челси" с тренером у которого фамилия Поттер на 10 ом месте в АПЛ. Вопрос знатокам: Какой клуб фк мем?
ты и сам знаешь ответ)
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olimbek
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Ответ DolJun
сашка, тебе что, стыдно что ты топишь за фк мем?)
Фк мем? И это пишет фанат "Челси"?

Таак, "Барселона" лидер в Испании, а "Челси" с тренером у которого фамилия Поттер на 10 ом месте в АПЛ. Вопрос знатокам: Какой клуб фк мем?
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SCHOKKKK
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😂кто нибудь скажите ему уже
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Родя Раскольников
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Ответ kaka10
Хави может выиграть Ла Лигу, потому что Анчелотти, при всём своём величии, на дистанции проводит не на уровне Клоппа, Гвардиолы. А состав Барсы позволяет стабильно набирать 3 очка у аутсайдеров, пока Анчелотти дома играет вничью с Жироной, в гостях летит Раё Валекано и Вильяреалу В формате Кубка (ЛЧ, ЛЕ) в решающих стадиях или с сильными командами Барса будет вылетать. Хави при всём понимании игры и интеллекта не обладает тем характером и харизмой как Зидан, Клопп, которые могут взбодрить команду эмоционально когда не идёт игра
Откуда человеку из Чуйской области Киргизии сидя дома на диване знать о личностных качествах Хави в раздевалке? И с каких это пор множественные судейские ошибки в пользу Реала в четвертьфиналах, полуфинале и финале в 3 сезонах подряд делают Зидана-тренера вектором тренерской деятельности?

Алсо, с момента назначения Хави они с Анчелотти набрали одинаковое количество очков за игру, больше Клоппа и меньше лишь одного Гвардиолы. Т.е ты проиграл даже в чистом математическом поле.
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белошип
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Ответ Дворец культуры Центральный
Хави на дистанции пока что ничего не выигрывал, чтобы хоть как-лмбо сравнивать его команду с командой Анчелотти
За счёт дикого фарта и нестабильного Реала, каталонский трепач скорее всего зацепит ЛЛ)
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Arkadios Avgitidis
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Ответ Форман21
У Зидана игра хромала все три сезона, когда он тренировал Реал, про какую харизму ты говоришь?
Однако, это ему не помешало брать лч ,подобно очереди из автомата Калаш)
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Zver
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Проверка аватара
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HoratioH
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Ответ Falsegoalkeeper
А для чего был придуман фк Гриффиндор можешь напомнить?
Спортсовские стрелочники в своей красе, за этой руганью жизнь и пролетает
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..Егор Зуев..
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Ответ Dinar Ibragimov
Пока вы обращаете на него внимание он продолжит выписывать свою чушь. Такие люди как он, никому не нужны в реальной жизни, и компенсируют это вниманием к себе в интернете, они этим питаются эмоционально.
Сильные слова
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Dinar Ibragimov
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Ответ ..Егор Зуев..
Вопрос, кто забыл закрыть дверь? А то всякие собачки забежали в лице Должуна
Пока вы обращаете на него внимание он продолжит выписывать свою чушь. Такие люди как он, никому не нужны в реальной жизни, и компенсируют это вниманием к себе в интернете, они этим питаются эмоционально.
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Homelender_666
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Ответ kaka10
Хави может выиграть Ла Лигу, потому что Анчелотти, при всём своём величии, на дистанции проводит не на уровне Клоппа, Гвардиолы. А состав Барсы позволяет стабильно набирать 3 очка у аутсайдеров, пока Анчелотти дома играет вничью с Жироной, в гостях летит Раё Валекано и Вильяреалу В формате Кубка (ЛЧ, ЛЕ) в решающих стадиях или с сильными командами Барса будет вылетать. Хави при всём понимании игры и интеллекта не обладает тем характером и харизмой как Зидан, Клопп, которые могут взбодрить команду эмоционально когда не идёт игра
Болею за Реал, но вполне реально вижу чемпионом Барсу. Они набрали очень хороший ход. Хави сплотил команду. Однако в кубковых турнирах верю в победу Реала.
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Дворец культуры Центральный
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Ответ kaka10
Хави может выиграть Ла Лигу, потому что Анчелотти, при всём своём величии, на дистанции проводит не на уровне Клоппа, Гвардиолы. А состав Барсы позволяет стабильно набирать 3 очка у аутсайдеров, пока Анчелотти дома играет вничью с Жироной, в гостях летит Раё Валекано и Вильяреалу В формате Кубка (ЛЧ, ЛЕ) в решающих стадиях или с сильными командами Барса будет вылетать. Хави при всём понимании игры и интеллекта не обладает тем характером и харизмой как Зидан, Клопп, которые могут взбодрить команду эмоционально когда не идёт игра
Хави на дистанции пока что ничего не выигрывал, чтобы хоть как-лмбо сравнивать его команду с командой Анчелотти
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..Егор Зуев..
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Ответ Дворец культуры Центральный
Тебе скажи - ты и сам захочешь)
Ок
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Дворец культуры Центральный
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Ответ ..Егор Зуев..
А как же вы тогда появились?)
Тебе скажи - ты и сам захочешь)
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Александра Александрова
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Ответ DolJun
сашка, тебе что, стыдно что ты топишь за фк мем?)
Мне стыдно за Члелси , после 6-0 , 4-0 от твоего хозяина это просто боль ))))
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GuruFutbola
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Ответ White Buddha
Кстати, как дела у твоего второго папы?
Ты еще кто
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DolJun
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Ответ Александра Александрова
Фк мем позавчера Гвардиола очередной раз унизил )))
сашка, тебе что, стыдно что ты топишь за фк мем?)
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White Buddha
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Ответ GuruFutbola
Я о 2 сезоне карлухе 🤦🏻
Кстати, как дела у твоего второго папы?
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kaka10
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Ответ Форман21
16 - сетка и гол с оффсайда в финале, объясни игру, которую играл Реал с МС и Атлетико? 17 - 6 ошибок Кашая перечеркивают все. Хотя в этом сезоне игра самая сильная при нём 18 - Бавария оба матча возил Реал, мало того не дали пенальти на Мюллере и Левандовском, так и за руку Марсело Реал не наказали. ПСЖ также возил Реал, пока Рокки не начал судить в пользу Реала.
Я думаю, с тобой бесполезно дискутировать, потому что ты убеждённый хэйтер.

Но напишу пару объективных мыслей тебе.
16 - сетка да. В финале судья за ошибочный гол из оффсайда в 1 тайме, поставил надуманный пенальти в начале 2 тайма (в перерыве осознал вину и вышел исправляться). Гризман не забил. В итоге Атлетико проиграл по пенальти. Не из-за ошибки судьи.

17 - Реал объективно был сильнее всех. По игре и по счёту. Ошибок было предостаточно в каждом матче в разные стороны. Ключевых и результативных ошибок аля Эвребе или Айтекина не было

18 - Бавария возила только 2 тайм ответной игры. От этого и впечатление что была лучше. 1 матч Реал держал под контролем. Как Бавария может дома возить 1й матч и проиграть? Ну бред же. Ошибки были в обе стороны. Достаточно вспомнить пенальти за попадание мяча в грудь Карвахалю.
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Александра Александрова
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Ответ DolJun
а чави что, не сказали для чего был придуман фк мем?) выходит это они с лапортой так экспромтом рофлы выдавать умудряются?)
Фк мем позавчера Гвардиола очередной раз унизил )))
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..Егор Зуев..
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Ответ احمد الي
Человеку настолько делать нечего, что гавкает под каждой веткой связанной с Барсой)
И не говори
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..Егор Зуев..
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Ответ Дворец культуры Центральный
Враньё Мы и забежать не можем, нам Ригобер дверь подпёр изнутри
А как же вы тогда появились?)
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احمد الي
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Ответ ..Егор Зуев..
Вопрос, кто забыл закрыть дверь? А то всякие собачки забежали в лице Должуна
Человеку настолько делать нечего, что гавкает под каждой веткой связанной с Барсой)
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Дворец культуры Центральный
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Ответ ..Егор Зуев..
Вопрос, кто забыл закрыть дверь? А то всякие собачки забежали в лице Должуна
Враньё
Мы и забежать не можем, нам Ригобер дверь подпёр изнутри
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ernar11
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Ну конечно, с таким количеством трансферов Хави обязательно должен выиграть трофеи в этом сезоне. Руководство потратило столько денег чтобы сразу получить результат. Никто не поймет Хави если он ничего не выиграет
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