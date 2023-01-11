Хави: «Я в «Барсе» для трофеев. Вы меня убьете, если их не будет. Победа в Суперкубке придала бы сил»

Главный тренер «Барселоны» сообщил о готовности к Суперкубку Испании.

«Мы мотивированны, спокойны, у нас все хорошо. Ничего не поменяется [если мы выиграем турнир], но я здесь для того, чтобы завоевывать трофеи. Если трофеев не будет, вы меня убьете.

Я с огромным удовольствием выиграл бы свой первый трофей.

Если мы станем победителями, это придаст нам сил, если проиграем – будем разочарованы, но нагнетать обстановку не собираемся.

В случае победы мы обрели бы душевное спокойствие», – сказал Хави накануне игры с « ».

Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии. Почему там? С кем сыграют «Реал» и «Барса»?