«Астон Вилла» купила защитника «Бетиса» Морено за 12,5 млн фунтов

Защитник Алекс Морено покинул «Бетис» и перешел в чемпионат Англии.

« » объявила о приобретении 29-летнего футболиста. Как сообщалось ранее, сумма трансфера составляет примерно 12,5 млн фунтов (около 14,1 млн евро).

В текущем сезоне Алекс Морено провел за « » 15 матчей в и отметился тремя результативными передачами. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Изображение: avfc.co.uk