«Астон Вилла» купила защитника «Бетиса» Морено за 12,5 млн фунтов
Защитник Алекс Морено покинул «Бетис» и перешел в чемпионат Англии.
«Астон Вилла» объявила о приобретении 29-летнего футболиста. Как сообщалось ранее, сумма трансфера составляет примерно 12,5 млн фунтов (около 14,1 млн евро).
В текущем сезоне Алекс Морено провел за «Бетис» 15 матчей в Ла Лиге и отметился тремя результативными передачами. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Изображение: avfc.co.uk
Накупят сейчас ему, в следующем сезоне увольнять будут, а потом всяких Морено пытаться продавать