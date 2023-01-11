«Астон Вилла» купила защитника «Бетиса» Морено за 12,5 млн фунтов

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Бетис Ла Лига трансферы Алекс Морено Футбол

Защитник Алекс Морено покинул «Бетис» и перешел в чемпионат Англии.

«Астон Вилла» объявила о приобретении 29-летнего футболиста. Как сообщалось ранее, сумма трансфера составляет примерно 12,5 млн фунтов (около 14,1 млн евро).

В текущем сезоне Алекс Морено провел за «Бетис» 15 матчей в Ла Лиге и отметился тремя результативными передачами. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Изображение: avfc.co.uk

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4 комментария

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Марслан Акматалиев
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А что случилось с Люкой Динь?
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jzx
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Ответ Богдан Агафонов
Нет понимания, зачем в середянках делать трансферы под тренера. Тем более, когда тренер посреди сезона пришел. Накупят сейчас ему, в следующем сезоне увольнять будут, а потом всяких Морено пытаться продавать
Для середняка Апл 12 млн это копейки. А если уж Эмери согласился прийти в этот средняк - то будьте добры как следует раскошелиться)
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Богдан Агафонов
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Нет понимания, зачем в середянках делать трансферы под тренера. Тем более, когда тренер посреди сезона пришел.

Накупят сейчас ему, в следующем сезоне увольнять будут, а потом всяких Морено пытаться продавать
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GuruFutbola
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Усиление перед завтрашним матчем)
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