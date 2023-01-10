Защитник «Бетиса» Морено перейдет в «Астон Виллу» за 12,5 млн фунтов. Он не поехал на Суперкубок Испании
«Астон Вилла» договорилась о трансфере Алекса Морено из «Бетиса».
Как сообщает Sky Sports, защитник не полетел с «Бетисом» в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании. В среду Морено вылетит в Бирмингем, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить личные условия. Сумма трансфера составит около 12,5 млн фунтов.
В текущем сезоне Алекс Морено провел за «Бетис» 15 матчей и отметился тремя результативными передачами. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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