Защитник «Бетиса» Морено перейдет в «Астон Виллу» за 12,5 млн фунтов. Он не поехал на Суперкубок Испании

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Бетис Ла Лига возможные трансферы Суперкубок Испании Алекс Морено деньги Футбол

«Астон Вилла» договорилась о трансфере Алекса Морено из «Бетиса».

Как сообщает Sky Sports, защитник не полетел с «Бетисом» в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании. В среду Морено вылетит в Бирмингем, чтобы пройти медицинское обследование и обсудить личные условия. Сумма трансфера составит около 12,5 млн фунтов.

В текущем сезоне Алекс Морено провел за «Бетис» 15 матчей и отметился тремя результативными передачами. С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

5 комментариев

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Ashan Sorokin
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Наконец-то почистят состав от того шлака что накупил Джерард
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Зверёк
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А как же Динь?
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gPk
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Интересно ,а зачем он Вилле?Там ведь вроде Динь который шикарно играл в Эвертоне?Или он сильно сдал?
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Amalfitano
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Копейки в современных реалиях апл.
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Придётся искать замену в Фэнтези-команде
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