Глава судейского комитета Испании заявил, что арбитры не будут давать интервью после матчей: «Уважаю Хави, но этого не делают ни в одной стране мира»

Теги Барселона Хави Ла Лига судьи Луис Медина Канталехо Футбол

Глава судейского комитета Испании заявил, что судьи не будут давать комментарии после матчей.

Луис Медина Канталехо ответил на предложение главного тренера «Барселоны» Хави обязать арбитров давать интервью после каждой игры. 

«Я уважаю Хави и других тренеров, но если меня не сменят или я не уйду, то судьи не будут выступать после матчей. Это означало бы подвергнуть их очень суровому суждению.

Этого не делают ни в одной стране мира. Это начали делать в Нидерландах, но прекратили. И позвольте мне защищать судей в этом вопросе», – сказал Канталехо.

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8 комментариев

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Boni Jek
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Во всем виноват Лаос)
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Xm.md
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Ответ Burel
арбитры = лучшие игроки реала
Эвребе, Айтекин и другие ребята не дадут соврать
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Alexlagodny
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Глава походу в доле.
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Александра Александрова
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Они уважают Хави , но Переса они еще больше уважают !
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GuruFutbola
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Зря, может тогда бы хоть меньше стали бы брать деньги переца судьи
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Burel
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Скоро за гол в ворота королевского проекта будут дискву даватт
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Burel
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арбитры = лучшие игроки реала
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Donald J. Trump
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Топарь Чаппи скоро заявит, что судьи должны с ним советоваться перед тем как принимать решения. А ВАР он вообще сам смотреть будет
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