Глава судейского комитета Испании заявил, что арбитры не будут давать интервью после матчей: «Уважаю Хави, но этого не делают ни в одной стране мира»

Глава судейского комитета Испании заявил, что судьи не будут давать комментарии после матчей.

Луис Медина Канталехо ответил на предложение главного тренера «Барселоны» обязать арбитров давать интервью после каждой игры.

«Я уважаю Хави и других тренеров, но если меня не сменят или я не уйду, то судьи не будут выступать после матчей. Это означало бы подвергнуть их очень суровому суждению.

Этого не делают ни в одной стране мира. Это начали делать в Нидерландах, но прекратили. И позвольте мне защищать судей в этом вопросе», – сказал Канталехо.