«Химки» и Глушаков расторгли контракт по соглашению сторон
Контракт «Химок» и хавбека Дениса Глушакова расторгнут по взаимному согласию.
«Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнеров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед.
Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» – сказал Глушаков.
Полузащитник выступал за «Химки» с сезона-2020/21 и провел за них 58 матчей в чемпионате России. Подробно со статистикой 35-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Глушаков объявил об уходе из «Химок»: «Пожали руки и расстались хорошими друзьями. Может, еще вернусь, это непредсказуемый клуб»
И борзыкин объяснит, как это прекрасно
Может, в банщики?