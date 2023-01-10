«Химки» и Глушаков расторгли контракт по соглашению сторон

Теги Химки премьер-лига Россия трансферы Денис Глушаков Футбол

Контракт «Химок» и хавбека Дениса Глушакова расторгнут по взаимному согласию.

«Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнеров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед.

Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» – сказал Глушаков.

Полузащитник выступал за «Химки» с сезона-2020/21 и провел за них 58 матчей в чемпионате России. Подробно со статистикой 35-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Глушаков объявил об уходе из «Химок»: «Пожали руки и расстались хорошими друзьями. Может, еще вернусь, это непредсказуемый клуб»

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13 комментариев

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Геннадий Тимченко
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Про шляпу, это было тонко)
Лучше бы пиджак снял 🤣
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Elm
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Легенда Спартака. Капитан.
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Direct free kick
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Самый презираемый игрок российского футбола наряду с Дзюбой
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Vaksinator
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какая же клоунада эти ваши химки
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Wiley Fox
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Ответ Олег Ивакин
И куда теперь Глушакову? Может, в банщики?
Процентов , тридцать даю, что в Спартаке всплывёт

И борзыкин объяснит, как это прекрасно
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Нил Робертсон
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Вперёд в Медиалигу
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Олег Ивакин
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И куда теперь Глушакову?
Может, в банщики?
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Overkiller
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Не расторгли, а продырявили и порвали.
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Nuraly Amirov
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Своего рода легенда нашего футбола, не Мамаев с Кокориным канеш, но тоже мемный
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Рома Михалев
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Легенда опг "ромашка", пора в медиалигу
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Arman FCSM
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В ближайшем будущем "Химки" присоединятся к Спанчбобу
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Дмитрий Чидакин
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Можно в Торпедо ещё поиграть. Может вроде старичок
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Эдвард Джеймс Кенуэй
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Про шляпу, это было тонко)
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