«Химки» и Глушаков расторгли контракт по соглашению сторон

Контракт «Химок» и хавбека расторгнут по взаимному согласию.

«Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнеров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед.

Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» – сказал Глушаков.

Полузащитник выступал за « » с сезона-2020/21 и провел за них 58 матчей в чемпионате России. Подробно со статистикой 35-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Глушаков объявил об уходе из «Химок»: «Пожали руки и расстались хорошими друзьями. Может, еще вернусь, это непредсказуемый клуб»