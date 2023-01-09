Глушаков объявил об уходе из «Химок»: «Пожали руки и расстались хорошими друзьями. Может, еще вернусь, это непредсказуемый клуб»

Теги Химки премьер-лига Россия Денис Глушаков Матч ТВ Футбол

Денис Глушаков объявил об уходе из «Химок». 

Полузащитник выступал за подмосковную команду с 2020 года. В рамках Мир РПЛ он провел 58 матчей и забил 14 голов. 

– На днях «Химки» прошли медосмотр, но тебя там не было видно. Почему?

– Был, просто приезжал пораньше, чем вся команда. Проверили себя, самочувствие нормальное. Молодой, красивый, перспективный (смеется). Как врачи сказали, бегать еще могу долго, даже показатели улучшились.

А потом встретились с президентом клуба, поговорили по поводу дальнейшей судьбы «Химок», моей, какой он видит перспективу команды. Добродушно пообщались, приняли совместное решение, что надо разойтись. У «Химок» теперь другой вектор развития. Ничего страшного – пожали руки и расстались хорошими друзьями.

– Есть информация, что долги по премиальным в «Химках» за два сезона составляют 150 миллионов рублей. Ранее в клубе были проблемы с выплатой зарплаты…

– Не собираюсь говорить на эту тему. Скажу о себе: рассчитаемся по контракту и заберу трудовую книжку. Жизнь продолжается, посмотрим, как будет дальше. «Химки» – непредсказуемый клуб, кто знает, может еще вернусь, все может быть (смеется).

– С грустью воспринял решение Туфана Садыгова расстаться с тобой?

– Это не его решение. Он мне сказал, что я могу ехать на сборы, тренироваться, быть рядом с командой. Но я сам понимаю, что для себя надо что‑то поменять, поиграть еще где‑то, – сказал Глушаков.

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15 комментариев

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mahurat
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Вернусь..., если Юран позовет.
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.ru
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Пожали руки и расстались хорошими друзьями...
а жизнь то у Дениса после Дарьи и Спартака... налаживается
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Доктор Верховцев
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На секунду показалось: Глушаков забыл об уходе из «Химок»
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Честный контроль
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В женский ЦСКА теперь можно.
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НоНсенс
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Спартак, команда Глушаковых😂😂
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НоНсенс
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На счет ,,красивый,, поржал🤣🤣🤣
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dreamstep
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Торпедо нечего терять, надо брать связку Глушак+Дзюба - не самые приятные люди но авось выстрелит )
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Bartez1986
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Ответ Барыга блинами
А кто помнит как Глушаков похоронил Спартак в кубке в матче с Тосно? Теперь похоронил ещё один клуб. Глушаков это реально ПОХОРОНЫ))
О том, что Глушаков был одним из лучших в чемпионский сезон, умолчим?
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Dinamik1
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Медиолига получит качественого игрока.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ну что-же, любитель погреться с подругой детства в бане, удачи
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Demyan Grachev
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Б/у изделие
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Барыга блинами
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А кто помнит как Глушаков похоронил Спартак в кубке в матче с Тосно? Теперь похоронил ещё один клуб. Глушаков это реально ПОХОРОНЫ))
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Пепси пеналдувич
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Сейчас в Медиалигу, потом сменится тренер в Химках и Глушак вернется.
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Ovsyankin
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Ну походу Ростов?
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Cruel Snake
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Потом вместе с Юраном вернутся.
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