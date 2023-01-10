Возглавить Бельгию хочет тренер Саудовской Аравии Ренар. Кандидатура Анри непопулярна

Теги Тьерри Анри Стандард Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия Мишель Прюдомм Сборная Саудовской Аравии по футболу Федерация футбола Бельгии ЧМ-2022 Эрве Ренар Футбол

Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация получила ряд заявок на пост главного тренера.

По сведениям Het Nieuwsblad, одним из претендентов на эту должность стал Эрве Ренар, руководивший сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022. Несмотря на действующий контракт, он готов сменить работу.

Также возможно назначение Мишеля Прюдомма, занимающего пост вице-президента «Стандарда».

При этом кандидатура Тьерри Анри, работавшего ассистентом Роберто Мартинеса, не пользуется в федерации популярностью. Также пока неясно, представил ли француз свою кандидатуру на рассмотрение.

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15 комментариев

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spaispower
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Ответ kaka10
Про какой язык ты говоришь?
французский, очевидно же
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kaka10
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Ответ Экспертное мнение
Ренар идеально подходит Бельгии, язык знает, поздновато они сообразили, хотя может как раз для перестройки самое то
Про какой язык ты говоришь?
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pvh-82
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Пригласите дядю Сашу Мостового, он вам покажет тики таку и как надо тренировать!
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RembaXXX
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Саудиты играли очень хорошо, если бы чуточку реализацию подтянуть, могли обставить Польшу или Аргентину, но на это тренер уже повлиять никак не может, так что, да, Ренар с Бельгией может что то серьезное организовать.
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Papa Bear
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Ренар интересный вариант для Бельгии. После ЧМ с саудитами наверняка стоит ему довериться.
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Overkiller
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" Несмотря на действующий контракт, он готов сменить работу."

Когда сидя на работе зависаешь на хэдхантере.
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Илья Макухин
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Анри физрук
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Арсений Элин
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Анри это явно не тот человек который способен перезагрузить сборную Бельгии! А если исходить из его опыта в монако,это вообще будет печально... Нужен опытный человек который знает как выстроить работу именно сборной чтоб она давала максимальный результат!
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Пако
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Бедный, непопулярный Анри. Великий игрок!.
А как тренер - 0 (ноль) ...
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Арсений Элин
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Ответ Vlad Emelin
Анри себя уже в Монако показал
Только хотел это же отметить!👍
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Экспертное мнение
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Ренар идеально подходит Бельгии, язык знает, поздновато они сообразили, хотя может как раз для перестройки самое то
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Radik_2.0
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Анри с его чсв сделает только хуже. Игрок он был великолепный, но тренер должен "убить" в себе игрока, грубо говоря
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Пирс Морган
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По сведениям Het Nieuwsblad, одним из претендентов на эту должность стал Эрве Ренар, который занес денег Куртуа в предыдущем посту
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Volgogradets
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Даже астролог Доменек будет предпочтительнее Анри
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Vlad Emelin
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Анри себя уже в Монако показал
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