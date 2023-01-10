Возглавить Бельгию хочет тренер Саудовской Аравии Ренар. Кандидатура Анри непопулярна

Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация получила ряд заявок на пост главного тренера.

По сведениям Het Nieuwsblad, одним из претендентов на эту должность стал , руководивший сборной на . Несмотря на действующий контракт, он готов сменить работу.

Также возможно назначение Мишеля Прюдомма, занимающего пост вице-президента « ».

При этом кандидатура , работавшего ассистентом Роберто Мартинеса, не пользуется в федерации популярностью. Также пока неясно, представил ли француз свою кандидатуру на рассмотрение.

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