Возглавить Бельгию хочет тренер Саудовской Аравии Ренар. Кандидатура Анри непопулярна
Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация получила ряд заявок на пост главного тренера.
По сведениям Het Nieuwsblad, одним из претендентов на эту должность стал Эрве Ренар, руководивший сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022. Несмотря на действующий контракт, он готов сменить работу.
Также возможно назначение Мишеля Прюдомма, занимающего пост вице-президента «Стандарда».
При этом кандидатура Тьерри Анри, работавшего ассистентом Роберто Мартинеса, не пользуется в федерации популярностью. Также пока неясно, представил ли француз свою кандидатуру на рассмотрение.
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