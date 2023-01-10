Павлюченко об уходе Бэйла: «Удар для меня, я расстроился. Гарет добился в футболе всего, но, как и Модрич, не ведет себя как звезда»

прокомментировал решение вингера завершить карьеру.

«Конечно, очень расстроился, прочитав эту новость. Даже немного шокирован. Зная физические данные Гарета в 33 года, он мог еще играть года три.

Не знаю всех тонкостей о завершении карьеры, может, он разлюбил футбол и сильно полюбил гольф, ха-ха.

Знаю, как он относился к футболу и как его любил. Печальная новость для меня. Хотелось наблюдать за его играми. Бэйл – мой друг, мы хорошо общались, и это в какой-то степени удар для меня. Время идет к завершению карьеры. Конечно, хотелось бы, чтобы такие футболисты не уходили.

Если брать человеческие качества, Гарет – такой парень, который добился всего, что можно получить в футболе. такой же, как Бэйл, они настолько простые, хотя умеют все и выиграли все. Такие люди, с кем хочется каждый день видеться и общаться. Они приземленные футболисты, не ведут себя как звезды. Никогда не высказывались громко, а просто делали свою работу: тренировались и играли.

Гарет Бэйл – большой профессионал. Футбол уже позади, и хочу искренне пожелать ему удачи в дальнейшем.

Если Гарет будет играть в гольф, я буду следить и здесь за его успехами, ха-ха», – сказал экс-форвард « ».

Мой любимый Бэйл играл за «Тоттенхэм» 10 лет назад. Он разнес АПЛ и ушел в «Реал» за 100 млн

«Бэйл стоит 100 миллионов? Мир сошел с ума». 10 лет назад Гарет с «Реалом» запустил эпоху мегадорогих трансферов