Павлюченко об уходе Бэйла: «Удар для меня, я расстроился. Гарет добился в футболе всего, но, как и Модрич, не ведет себя как звезда»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Тоттенхэм Гарет Бэйл Лука Модрич Футбол

Роман Павлюченко прокомментировал решение вингера Гарета Бэйла завершить карьеру.

«Конечно, очень расстроился, прочитав эту новость. Даже немного шокирован. Зная физические данные Гарета в 33 года, он мог еще играть года три.

Не знаю всех тонкостей о завершении карьеры, может, он разлюбил футбол и сильно полюбил гольф, ха-ха.

Знаю, как он относился к футболу и как его любил. Печальная новость для меня. Хотелось наблюдать за его играми. Бэйл – мой друг, мы хорошо общались, и это в какой-то степени удар для меня. Время идет к завершению карьеры. Конечно, хотелось бы, чтобы такие футболисты не уходили.

Если брать человеческие качества, Гарет – такой парень, который добился всего, что можно получить в футболе. Лука Модрич такой же, как Бэйл, они настолько простые, хотя умеют все и выиграли все. Такие люди, с кем хочется каждый день видеться и общаться. Они приземленные футболисты, не ведут себя как звезды. Никогда не высказывались громко, а просто делали свою работу: тренировались и играли.

Гарет Бэйл – большой профессионал. Футбол уже позади, и хочу искренне пожелать ему удачи в дальнейшем.

Если Гарет будет играть в гольф, я буду следить и здесь за его успехами, ха-ха», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма».

Мой любимый Бэйл играл за «Тоттенхэм» 10 лет назад. Он разнес АПЛ и ушел в «Реал» за 100 млн

«Бэйл стоит 100 миллионов? Мир сошел с ума». 10 лет назад Гарет с «Реалом» запустил эпоху мегадорогих трансферов

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11 комментариев

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corazón blanco
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Гарет неплохо в матче против Интера вложил в ножку Павлюченко. А вообще Роману несказанно повезло, застал в начале своих карьер великого Модрича и Бэйла.
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Дмитрий Яруллин
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Пав может похвастаться , что играл с такими топарями в составе . #уважение
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sahara 66
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За 665 матчей Бейл забил 227 голов и сделал 159 ассистов, выиграл 22 трофея.
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sahara 66
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Наверное Бейлу просто где то не повезло.
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Бухгалтер2021
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Бейлу повезло с клубом...Клуб его выбрал те 100 лямов копейки считая сколько Реал выиграл кубков
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Александра Александрова
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Павлюченко играл с двумя такими игрочищами )))
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Александра Александрова
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Ответ Великий Алонсо
Криштиану тоже очень скромный, приземленный человек, осознавая свое величие и понимая, что он человек номер 1 в истории футбола, в душе остаётся тем самым простым пареньком с Мадейры.....
У тебя совсем кукуха едет ?))
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Aggrrist
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Недавно попалось на ютубе видео с нарезкой игры Пава в Тоттенхэме...Бейл закидывает на него в штрафную...эх.
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Великий Алонсо
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Криштиану тоже очень скромный, приземленный человек, осознавая свое величие и понимая, что он человек номер 1 в истории футбола, в душе остаётся тем самым простым пареньком с Мадейры.....
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vaslover
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Молодец Роман, красиво сказал о бывшем партнёре по клубу, видно что его уважает.
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Sevuska
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Приземлённый!? Пав это на гольф ⛳️ намекает по ходу .
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