Аршавин о Бэйле: «Не думал, что он будет суперигроком, но его сумасшедшая, космическая скорость позволила достичь больших высот»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия Гарет Бэйл Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об игре против Гарета Бэйла.

Вчера 33-летний валлиец объявил о завершении профессиональной карьеры. 

«Я встречался с ним на поле на заре карьеры. Он был молодым парнем, играл против нас за Уэльс. Он быстрый, мощный. Если честно, не думал, что он будет суперигроком, но его сумасшедшая, космическая скорость позволила достичь больших высот.

В Англии потом он уже играл нападающего, на другом уровне был. Он стал лидером «Тоттенхэма», бежал, забивал. Но я против него играл за несколько лет до того, как он ушел в «Реал».

А то, что он завершил карьеру, мне кажется, что он закончил по‑серьезному уже давно. Более-менее играл за Уэльс. Но за «Реал» мы помним его? Мне кажется, нет, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

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22 комментария

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Юрий Кечко
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Ответ kso77
Андрей из себя серьезного специалиста строит .., до карьеры Бейла ему очень далеко...
До Карьеры Бэйли далеко 95 процентов футболистов , от этого Аршавин становится плохим игроком или что ?
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Макс Кидалов
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Ответ Verhovn
У Шавы карьера не хуже была. Наговариваете вы на нашу семью, - грех это😀
Лучшее достижение в карьере аршавина это бронза на евро, что и Бейл тоже достиг. А ещё 5 лч у Бейла и 3 самых важных гола в финале лч победных. Ну это реально при все уважении к аршавину, карьеры совсем не сопоставимы по достижениям и уровню голов и игры.
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ВладимирНеПутин
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Ответ Schiaff1no
Помню еще по Саутгемтону, что он и издали прикладывался, и штрафные бил, там даже слепому потенциал виден был, физика со скоростью само собой, что еще еще для суперигрока нужно?
Первый раз увидел его игру, когда включил матч Уэльса с какой-то командой, он тогда носился по флангу, бил штрафные со всех позиций. Очень понравился
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pvh-82
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Мне кажется когда Бейлу было 17 лет все уже понимали что он топ! Я даже помню его скилы в симкляторах и мееджерах тех времен всегда были на высоком уровне и было видно что его рассматривают как крайне перспективного игрока, жаль эксперт Аршавин этого не видел даже тогда когда Бейл уже во всю блистал в Тоттенхэме...
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August Milevic
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Ответ Peter Parker
Да, были времена, когда Бейл ассистировал Павлюченко… сейчас звучит недостижимо для отечественных игроков. Но может у Головина вскоре будет шанс иметь партнеров такого калибра, этот сезон неплохо складывается
"Шутка про партнера калибра, завершившего карьеру Бэйла"
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Бухгалтер2021
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андрюшке только мечтать о такой карьере
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Romeo Yankovich
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Ответ Александра Александрова
Не быть тебе скаутом Андрюшка ))
Ты его на понижение хочешь отправить??))))
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Сергей Афанасьев
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Ответ Sevuska
Скорость не скорость , но 4 на Анфильде никогда не отгружал 😎
В 4 голе Ливеру, он неплохо так рванул
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Александра Александрова
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Ответ Ar41
Возможно, я ошибаюсь, но стоит отдать должное Шаве он никогда не накидывал на себя пух и не брал больше, чем мог унести. Никогда от него не слышал баек про скаутские открытия.
Это всего лишь легкая шутка
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Ar41
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Ответ Александра Александрова
Не быть тебе скаутом Андрюшка ))
Возможно, я ошибаюсь, но стоит отдать должное Шаве он никогда не накидывал на себя пух и не брал больше, чем мог унести. Никогда от него не слышал баек про скаутские открытия.
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Verhovn
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Ответ kso77
Андрей из себя серьезного специалиста строит .., до карьеры Бейла ему очень далеко...
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Burel
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не то что Аршавин - пузатый пешеход
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kso77
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Андрей из себя серьезного специалиста строит .., до карьеры Бейла ему очень далеко...
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Verhovn
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Ответ Александра Александрова
Не быть тебе скаутом Андрюшка ))
А ему это надо? У него и так всё хорошо))
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Schiaff1no
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Ответ August Milevic
Когда Бэйл играл ещё в защите, уже тогда было понятно, что он станет овер топ игроком, как минимум на позиции латераля. А, когда перешел на цф стало ясно, что он может стать не слабее лучших на тот момент игроков атаки
Помню еще по Саутгемтону, что он и издали прикладывался, и штрафные бил, там даже слепому потенциал виден был, физика со скоростью само собой, что еще еще для суперигрока нужно?
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Конь Педаль
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Маленький ч.... н оказываеться ещё и "думал"? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Sevuska
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Скорость не скорость , но 4 на Анфильде никогда не отгружал 😎
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Spartakus1984
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Ответ Bartez1986
Тоже бы не подумал, что Аршавин может стать суперигроком, но на пике карьеры он был гениален
Щас тебе Питерские плюсиски поставят конечно,но супер игроком Аршавин не был.Их Вообще не было среди Россиян.
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August Milevic
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Когда Бэйл играл ещё в защите, уже тогда было понятно, что он станет овер топ игроком, как минимум на позиции латераля. А, когда перешел на цф стало ясно, что он может стать не слабее лучших на тот момент игроков атаки
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Александра Александрова
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Не быть тебе скаутом Андрюшка ))
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Bartez1986
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Тоже бы не подумал, что Аршавин может стать суперигроком, но на пике карьеры он был гениален
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Peter Parker
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Да, были времена, когда Бейл ассистировал Павлюченко… сейчас звучит недостижимо для отечественных игроков. Но может у Головина вскоре будет шанс иметь партнеров такого калибра, этот сезон неплохо складывается
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+13
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