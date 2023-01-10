Аршавин о Бэйле: «Не думал, что он будет суперигроком, но его сумасшедшая, космическая скорость позволила достичь больших высот»

поделился воспоминаниями об игре против .

Вчера 33-летний валлиец объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Я встречался с ним на поле на заре карьеры. Он был молодым парнем, играл против нас за Уэльс. Он быстрый, мощный. Если честно, не думал, что он будет суперигроком, но его сумасшедшая, космическая скорость позволила достичь больших высот.

В Англии потом он уже играл нападающего, на другом уровне был. Он стал лидером «Тоттенхэма», бежал, забивал. Но я против него играл за несколько лет до того, как он ушел в «Реал».

А то, что он завершил карьеру, мне кажется, что он закончил по‑серьезному уже давно. Более-менее играл за Уэльс. Но за «Реал» мы помним его? Мне кажется, нет, – сказал заместитель генерального директора «Зенита» в эфире « ».

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