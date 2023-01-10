Артета о 3:0 с «Оксфордом» в Кубке: «На этой стадии побеждать всегда тяжело. «Арсенал» был терпелив и нашел правильные моменты»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Оксфорд Юнайтед Эдвард Нкетиа Фабиу Виейра Букайо Сака Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о выходе в следующий раунд Кубка Англии.

Лондонская команда обыграла «Оксфорд» на стадии 1/32 финала (3:0). Дальше «канониры» встретятся с «Манчестер Сити». 

«На этой стадии побеждать всегда тяжело. Нужно быть терпеливыми, и мы были терпеливы и нашли правильные моменты».

О Виейре 

«Он качественный и креативный игрок, и он может оказывать решающий эффект в последней трети поля. Он сделал разницу.

Вклад запасных также был важен для изменения динамики игры».

О Нкетиа

«Это то, чего мы хотим от каждого игрока. Я в восторге. Нужно забивать голы, и он это делает».

О возможной травме Сака

«Он в порядке».

О матче с «Манчестер Сити» в следующем раунде

«Мы двигаемся от игры к игре. В следующий раз мы сосредоточимся на «Тоттенхэме», – сказал Артета. 

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4 комментария

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Konstar
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Нафига гонять Мартинелли и Саку без в кубковых матчах?
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Karra
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На этой стадии побеждать всегда тяжело
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да, на следующей будет гораздо легче
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Kalahun
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На классе. Оксфорд первый тайм хорошо смотрелся, но с выходом Джеки и Зины пропал хаос в центре поля
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Velirpa
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открыт новый шарлатан?
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