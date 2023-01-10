Артета о 3:0 с «Оксфордом» в Кубке: «На этой стадии побеждать всегда тяжело. «Арсенал» был терпелив и нашел правильные моменты»

Главный тренер « » высказался о выходе в следующий раунд Кубка Англии.

Лондонская команда обыграла « » на стадии 1/32 финала (3:0). Дальше «канониры» встретятся с «Манчестер Сити».

«На этой стадии побеждать всегда тяжело. Нужно быть терпеливыми, и мы были терпеливы и нашли правильные моменты».

О Виейре

«Он качественный и креативный игрок, и он может оказывать решающий эффект в последней трети поля. Он сделал разницу.

Вклад запасных также был важен для изменения динамики игры».

О Нкетиа

«Это то, чего мы хотим от каждого игрока. Я в восторге. Нужно забивать голы, и он это делает».

О возможной травме Сака

«Он в порядке».

О матче с «Манчестер Сити» в следующем раунде

«Мы двигаемся от игры к игре. В следующий раз мы сосредоточимся на «Тоттенхэме», – сказал Артета.