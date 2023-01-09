Тебас за изменения в ВАР: «Я, президент Ла Лиги, не могу сказать, когда есть игра рукой, а когда нет. Я запутался»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Ла Лига судьи Хавьер Тебас видеоповторы Футбол

Президент Ла Лиги выступил за изменения в системе ВАР. 

«ВАР работает, когда нужно узнать, был ли офсайд в определенной ситуации, но он не работает при игре рукой. Я не могу сказать, была рука или нет.

Мы должны найти решение, чтобы не загружать ВАР. Нужно сократить количество судей ВАР, чтобы унифицировать критерии, я думаю, что пяти или шести было бы достаточно. 

У футболистов, тренеров есть дискомфорт при интерпретации ситуаций. Нужно поразмыслить о том, что мы должны изменить. Я запутался, я не могу сказать, была игра рукой или нет. Мы перегружаем ВАР», – сказал Хавьер Тебас

Также глава испанской лиги прокомментировал назначение двух пенальти в матче «Вильярреал» – «Реал». 

«Я бы не свистнул ни в одном из случаев. Я президент Ла Лиги, и я не могу сказать, когда есть игра рукой, а когда нет», – подытожил Тебас. 

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19 комментариев

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Эль Иберико
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Ответ grek087
Они талпаепы тут все))) Очнись чувак в каком гадюшнике ты находишься)
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Заяцволк
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Понимаю. Я почти каждый день играю рукой. И вот пришел наконец-то к проститутке, закрыл глаза на какое-то время, вроде какие-то другие ощущения, но в то же время похожие, и тоже было непонятно, это я снова рукой играю, или нет, я запутался
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Пако
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На этот раз с Тебасом можно согласиться. Но сам же он и его ведомство ответственны за эту неразбериху.
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Дмитрий Евсюков
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Астанавитесь!!!
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Добрый Ретроград
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Бывает "Рука Бога". Тогда это за игру рукой не считается.
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grek087
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Ответ Benner
Сказал бы это любой другой кроме Тебаса - тут бы все писали какой он молодец, правду матку рубит. Но это же Тебас)) Люди иногда в своей ненависти вообще здравый смысл теряют. Все правильно говорит Тебас
Они талпаепы тут все))) Очнись чувак в каком гадюшнике ты находишься)
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grek087
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Ответ Insan
Ты, президент Ла Лиги, не знаешь в чем благо для твоей лиги, в чём вред. Это хуже, чем незнание про игру рукой
У него в лиге порядок. За последние 15 лет чаще испанцев в еврокубках не побеждал никто! И делали это не только Реал и барса.
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marshalericsson1357
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Ответ Benner
Сказал бы это любой другой кроме Тебаса - тут бы все писали какой он молодец, правду матку рубит. Но это же Тебас)) Люди иногда в своей ненависти вообще здравый смысл теряют. Все правильно говорит Тебас
Так может это его вина? Судейский корпус не подчиняется главе Ла Лиге?
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Benner
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Сказал бы это любой другой кроме Тебаса - тут бы все писали какой он молодец, правду матку рубит. Но это же Тебас))
Люди иногда в своей ненависти вообще здравый смысл теряют. Все правильно говорит Тебас
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Дядя ТУРА
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Ответ olimbek
Тебас ярый фанат Реала и хейтер Барсы. Балабол тот же. Лично я не знаю ни одного директора других национальных лиг, просто никогда ни увидел их интервью или твитов или постов итд. Только тебас с мерзкой рожой бубнит чего то все время. Когда же его свергают?
Подписан ПСЖ, Барселона, Месси) неплохо пригорело
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Insan
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Ты, президент Ла Лиги, не знаешь в чем благо для твоей лиги, в чём вред. Это хуже, чем незнание про игру рукой
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olimbek
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Тебас ярый фанат Реала и хейтер Барсы. Балабол тот же. Лично я не знаю ни одного директора других национальных лиг, просто никогда ни увидел их интервью или твитов или постов итд. Только тебас с мерзкой рожой бубнит чего то все время. Когда же его свергают?
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cektor
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Спроси тут у нас , мы тут все эксперты
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Пирс Морган
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Прикольно, что со всеми этими новомодными датчиками в мячах с ЧМ и ВАРами все равно остаются такие вопросы)
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King_X
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Прав, в абсолютно идентичны ситуациях принимают разные решения
Эти судьи умудряются и с ВАР чудить, надо же
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Inside 88 LW
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Может если запутался - пора на покой? Притом уже давно пора!
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Амин Чич
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Ты запутался, а наших судей лишили дополнительного заработка из-за вашего ВАРа
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DolJun
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лига испанской водокачки - подходящее место для экспериментов
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udiekemen
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Варь работает - когда не надо
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