Тебас за изменения в ВАР: «Я, президент Ла Лиги, не могу сказать, когда есть игра рукой, а когда нет. Я запутался»
Президент Ла Лиги выступил за изменения в системе ВАР.
«ВАР работает, когда нужно узнать, был ли офсайд в определенной ситуации, но он не работает при игре рукой. Я не могу сказать, была рука или нет.
Мы должны найти решение, чтобы не загружать ВАР. Нужно сократить количество судей ВАР, чтобы унифицировать критерии, я думаю, что пяти или шести было бы достаточно.
У футболистов, тренеров есть дискомфорт при интерпретации ситуаций. Нужно поразмыслить о том, что мы должны изменить. Я запутался, я не могу сказать, была игра рукой или нет. Мы перегружаем ВАР», – сказал Хавьер Тебас.
Также глава испанской лиги прокомментировал назначение двух пенальти в матче «Вильярреал» – «Реал».
«Я бы не свистнул ни в одном из случаев. Я президент Ла Лиги, и я не могу сказать, когда есть игра рукой, а когда нет», – подытожил Тебас.
Люди иногда в своей ненависти вообще здравый смысл теряют. Все правильно говорит Тебас
Эти судьи умудряются и с ВАР чудить, надо же