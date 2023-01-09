Тебас за изменения в ВАР: «Я, президент Ла Лиги, не могу сказать, когда есть игра рукой, а когда нет. Я запутался»

Президент Ла Лиги выступил за изменения в системе ВАР.

«ВАР работает, когда нужно узнать, был ли офсайд в определенной ситуации, но он не работает при игре рукой. Я не могу сказать, была рука или нет.

Мы должны найти решение, чтобы не загружать ВАР. Нужно сократить количество судей ВАР, чтобы унифицировать критерии, я думаю, что пяти или шести было бы достаточно.

У футболистов, тренеров есть дискомфорт при интерпретации ситуаций. Нужно поразмыслить о том, что мы должны изменить. Я запутался, я не могу сказать, была игра рукой или нет. Мы перегружаем ВАР», – сказал .

Также глава испанской лиги прокомментировал назначение двух пенальти в матче « » – « ».

«Я бы не свистнул ни в одном из случаев. Я президент Ла Лиги, и я не могу сказать, когда есть игра рукой, а когда нет», – подытожил Тебас.