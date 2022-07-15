Глушаков об 1:1 с «Зенитом»: «Химки» два очка потеряли в конце. У нас моменты были острее»

прокомментировал ничью «Химок» с «Зенитом» (1:1) в 1-м туре .

«Думаю, мы два очка потеряли в конце. Если серьезно, то хороший результат.

И у них, и у нас были моменты, может быть, у нас они были даже острее, и мы больше заслуживали победу в конце матча. Если бы еще Руденко (забил), а ведь была штанга. У них таких моментов не было.

В перерыве Юран сказал, чтобы мы играли также дисциплинированно. У нас была задача не раскрываться и ловить «Зенит» на контратаках. Пока у них были силы – они атаковали, мы – плюс-минус оборонялись, в концовке они подсели, а мы реализовали свои моменты. Ребята хорошо вышли на замену, усилили, дожали на свежести, и мы сыграли вничью.

С , наверное, все будут играть в закрытый футбол, все понимают их уровень. Это хорошие мастера, бразильцы с хорошей скоростью и техникой», – сказал полузащитник «Химок» в эфире «Матч Премьер».