Роберто Мартинес: «Португалия должна быть гибкой, современной, атакующей командой. Бельгия четыре года была первой в рейтинге»

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Бельгии по футболу Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес заверил, что сборная Португалии будет стремиться к атакующему футболу.

Специалист сменил Фернанду Сантуша на должности главного тренера португальской команды.

– Вы уже думаете о том, чтобы выиграть Евро-2024?

– Конечно. Мечты должны быть глобальными. Но сначала нам нужно пройти квалификацию.

– Какой вы предпочитаете стиль футбола? Будете ли менять расстановку на три защитника?

– Главное – быть конкурентоспособной командой.

Португалия должна быть современной командой. Гибкой и максимально использовать талант игроков, быть командой, которая проявляет свой талант как с мячом, так и без него.

Гибкость очень важна. Это будет зависеть от игроков, которые у нас есть. Когда я был соперником Португалии, то знал, что это всегда конкурентоспособна команда. Это отправная точка. Это нельзя упускать из внимания.

Мы должны быть атакующей командой, которая играет в удовольствие. Мы должны работать как клуб. Мне это нравится.

– Можно ли говорить, что лучшее поколение сборной Бельгии было неправильно использовано?

– Оценки выносят другие. Бельгия занимала первое место в рейтинге четыре года, – сказал новый главный тренер сборной Португалии.

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28 комментариев

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bammmbini
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Ответ Lifar Skladchikov
Тренер он хороший, тактические идеи отличные, в ватокат не играют, но чего-то явно ему не хватает. Скорее всего менталитета победителя. Тот же Дешам домой отправил обладателя ЗМ, а когда его уволить хотели после Евро - дошел до финала ЧМ.
Так Дидие авторитет в французском футболе . Наверно да , менталитета не хватает
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Lifar Skladchikov
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Ответ bammmbini
Глупо как мне кажется аппелировать тем , что Бельгия была в рейтингах на первом месте , с учетом того что за весь цикл одно 3 место
Тренер он хороший, тактические идеи отличные, в ватокат не играют, но чего-то явно ему не хватает. Скорее всего менталитета победителя. Тот же Дешам домой отправил обладателя ЗМ, а когда его уволить хотели после Евро - дошел до финала ЧМ.
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King_X
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Оперировать этим никому не нужным рейтингом - как оправдывать лимит Олимпиадой по футболу 😂

Нашли, блин, показатель
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bibendum
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Ну были четыре года первыми в рейтинге. А дальше-то что? Результат - всего-лишь одна бронза. Бельгия выступила ниже своих возможностей, гораздо ниже. И Мартинес - один из виновников.
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Вадим Дзахоев
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Ответ инок
Если у вас есть самое перспективное поколение футболистов своей страны - зовите тренера Роберто Мартинеса. И тогда ваши ожидания станут вашими проблемами
Скопировано. Такой коммент был у одного чела, когда была новость про слухи про интерес Португалии к Мартинесу
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timur055
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Рейтинг вещь немного странная. Аргентина действующий обладатель Кубка Америки и Кубка Мира, проиграли всего раз за более чем сорок матчей, а возглавляют рейтинг бразильцы уступившие им в финале Копы, а на ЧМ в четвертьфинале хорватам.
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Sergio666
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Ответ Мистер Уайт
При наличии Роналду в сборной она будет не только гибкой, современной, атакующей, но ещё и красивой.
И со вкусом клубники
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Sergio666
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Ответ LLiriKK
Р. Мартинес: «Угробил бельгийское «золотое поколение» - угроблю и португальское!»
Там именитый помощник даже есть)))))
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Sergio666
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Мартинес забыл прилагательное "молодой". Именно возраст красил это поколение бельгийцев в золотой цвет.
Жаль в реальности сверкнули не ярче бронзы, но это уже другая история...
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Кавабунга Шреддоголовый
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Бельгия была первой, играла в хороший футбол, только вот кончила очень скверно
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А я ясные дни оставляю себе
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ахаха

только Португальцы евро взяли автобусом, а атакующий физрук Мартинес золотое поколение бельгийцев псу под хвост пустил
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Rafael Nadal Parero
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и это больше говорит о рейтинге, чем о качестве Бельгии
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Леван Сиукаев
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от первого места в рейтинге,сит не будеш
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Serzhique
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Много титулов выиграли?
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Pixel 7 Pro.
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бельгия была первой из-за гибкого рейтинга, а не из-за гибкой команды)))
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LLiriKK
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Р. Мартинес: «Угробил бельгийское «золотое поколение» - угроблю и португальское!»
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ivannumber1
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В рейтинге первыми, четыре года назад.... Ахаха.

Где титулы, сэр? Где результаты на крупных чемпах?

Какие-то там рейтинги, коррупционной организации, адекватных людей вообще не беспокоят.
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Black Square
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Ответ Viktor Smolyanin
Знатного физрука португальцы назначили
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инок
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Если у вас есть самое перспективное поколение футболистов своей страны - зовите тренера Роберто Мартинеса. И тогда ваши ожидания станут вашими проблемами
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Пирс Морган
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Ответ Экспертное мнение
Не сомневаюсь, что Мартинес поставит игру даже получше чем в сборной Бельгии, все-таки португальцы более футбольная нация и не такие брусковидные как Бельгия. Конечно, люди сейчас не поймут о чём я, но начнут замечать что я был прав, как только Португалия начнет играть мощно и красиво при Мартинесе. Но всё может рухнуть если ему навяжут одного фрукта, тут сорян, мои прогнозы без учёта фрукта в команде.
Страшно еще то, что фрукт может еще Пепе затянет
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Рустам Атаев
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Все верно сказали Мартинес.
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Пирс Морган
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Экспертное мнение
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Не сомневаюсь, что Мартинес поставит игру даже получше чем в сборной Бельгии, все-таки португальцы более футбольная нация и не такие брусковидные как Бельгия. Конечно, люди сейчас не поймут о чём я, но начнут замечать что я был прав, как только Португалия начнет играть мощно и красиво при Мартинесе. Но всё может рухнуть если ему навяжут одного фрукта, тут сорян, мои прогнозы без учёта фрукта в команде.
+7
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Мистер Уайт
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При наличии Роналду в сборной она будет не только гибкой, современной, атакующей, но ещё и красивой.
+23
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bammmbini
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Глупо как мне кажется аппелировать тем , что Бельгия была в рейтингах на первом месте , с учетом того что за весь цикл одно 3 место
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