Роберто Мартинес: «Португалия должна быть гибкой, современной, атакующей командой. Бельгия четыре года была первой в рейтинге»

заверил, что сборная Португалии будет стремиться к атакующему футболу.

Специалист сменил Фернанду Сантуша на должности главного тренера португальской команды.

– Вы уже думаете о том, чтобы выиграть Евро-2024?

– Конечно. Мечты должны быть глобальными. Но сначала нам нужно пройти квалификацию.

– Какой вы предпочитаете стиль футбола? Будете ли менять расстановку на три защитника?

– Главное – быть конкурентоспособной командой.

Португалия должна быть современной командой. Гибкой и максимально использовать талант игроков, быть командой, которая проявляет свой талант как с мячом, так и без него.

Гибкость очень важна. Это будет зависеть от игроков, которые у нас есть. Когда я был соперником Португалии, то знал, что это всегда конкурентоспособна команда. Это отправная точка. Это нельзя упускать из внимания.

Мы должны быть атакующей командой, которая играет в удовольствие. Мы должны работать как клуб. Мне это нравится.

– Можно ли говорить, что лучшее поколение было неправильно использовано?

– Оценки выносят другие. Бельгия занимала первое место в рейтинге четыре года, – сказал новый главный тренер .