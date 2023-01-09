Роберто Мартинес: «Португалия должна быть гибкой, современной, атакующей командой. Бельгия четыре года была первой в рейтинге»
Роберто Мартинес заверил, что сборная Португалии будет стремиться к атакующему футболу.
Специалист сменил Фернанду Сантуша на должности главного тренера португальской команды.
– Вы уже думаете о том, чтобы выиграть Евро-2024?
– Конечно. Мечты должны быть глобальными. Но сначала нам нужно пройти квалификацию.
– Какой вы предпочитаете стиль футбола? Будете ли менять расстановку на три защитника?
– Главное – быть конкурентоспособной командой.
Португалия должна быть современной командой. Гибкой и максимально использовать талант игроков, быть командой, которая проявляет свой талант как с мячом, так и без него.
Гибкость очень важна. Это будет зависеть от игроков, которые у нас есть. Когда я был соперником Португалии, то знал, что это всегда конкурентоспособна команда. Это отправная точка. Это нельзя упускать из внимания.
Мы должны быть атакующей командой, которая играет в удовольствие. Мы должны работать как клуб. Мне это нравится.
– Можно ли говорить, что лучшее поколение сборной Бельгии было неправильно использовано?
– Оценки выносят другие. Бельгия занимала первое место в рейтинге четыре года, – сказал новый главный тренер сборной Португалии.
Нашли, блин, показатель
Жаль в реальности сверкнули не ярче бронзы, но это уже другая история...
только Португальцы евро взяли автобусом, а атакующий физрук Мартинес золотое поколение бельгийцев псу под хвост пустил
Где титулы, сэр? Где результаты на крупных чемпах?
Какие-то там рейтинги, коррупционной организации, адекватных людей вообще не беспокоят.