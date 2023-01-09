«Может, Моуринью станет тренером Бразилии. Он даже пригласил меня». Экс-игрок «Порту» Алберто о тренере «Ромы»

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Карлос Алберто утверждает, что Жозе Моуринью может стать главным тренером сборной Бразилии.

«Я собирался рассказать настоящую бомбу, но не могу. Что ж, вот что я скажу. Может быть, [Моуринью станет] тренером сборной Бразилии.

Говорю из первых рук. Неважно, откуда я об этом узнал, я даю вам информацию... Он даже пригласил меня [быть его помощником].

На мой взгляд, тренер, который является лидером, не может быть тщеславен, а Моуринью… У людей сложилось впечатление, что он высокомерен, но это совершенно не так», – сказал бывший игрок «Порту» в подкасте Mundo GV.

Ранее сообщалось, что Роналдо не удалось убедить Жозе Моуринью возглавить сборную Бразилии, поскольку португальский специалист хочет продолжить работу на клубном уровне.

5 комментариев

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Юрий Кечко
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Мне кажется после 2003 тут впервые услышали о этом Альберто все ))
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Artur Artur
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Если нет желающих, то я могу попробовать. В помощники возьму Мостового
+11
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Nuraly Amirov
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Как же хочется посмотреть, а точнее посмеяться с этого)
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Dvin
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Ответ Пирс Морган
Комментарий удален пользователем
Вряд ли они сидят на спортсе, чтобы тебе ответить
+3
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Direct free kick
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Великий Моуриньо возрождает Рому, ему не до сборных. Надо было уговорить Тите остаться
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-1
-1
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Пирс Морган
Комментарий удален
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