«Может, Моуринью станет тренером Бразилии. Он даже пригласил меня». Экс-игрок «Порту» Алберто о тренере «Ромы»

утверждает, что может стать главным тренером сборной .

«Я собирался рассказать настоящую бомбу, но не могу. Что ж, вот что я скажу. Может быть, [Моуринью станет] тренером сборной Бразилии.

Говорю из первых рук. Неважно, откуда я об этом узнал, я даю вам информацию... Он даже пригласил меня [быть его помощником].

На мой взгляд, тренер, который является лидером, не может быть тщеславен, а Моуринью… У людей сложилось впечатление, что он высокомерен, но это совершенно не так», – сказал бывший игрок « » в подкасте Mundo GV.

Ранее сообщалось, что Роналдо не удалось убедить Жозе Моуринью возглавить сборную Бразилии, поскольку португальский специалист хочет продолжить работу на клубном уровне.