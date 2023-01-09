«Может, Моуринью станет тренером Бразилии. Он даже пригласил меня». Экс-игрок «Порту» Алберто о тренере «Ромы»
Карлос Алберто утверждает, что Жозе Моуринью может стать главным тренером сборной Бразилии.
«Я собирался рассказать настоящую бомбу, но не могу. Что ж, вот что я скажу. Может быть, [Моуринью станет] тренером сборной Бразилии.
Говорю из первых рук. Неважно, откуда я об этом узнал, я даю вам информацию... Он даже пригласил меня [быть его помощником].
На мой взгляд, тренер, который является лидером, не может быть тщеславен, а Моуринью… У людей сложилось впечатление, что он высокомерен, но это совершенно не так», – сказал бывший игрок «Порту» в подкасте Mundo GV.
Ранее сообщалось, что Роналдо не удалось убедить Жозе Моуринью возглавить сборную Бразилии, поскольку португальский специалист хочет продолжить работу на клубном уровне.
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