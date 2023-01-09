Абрахам о голе «Милану» на 93-й минуте: «Слава богу, что мяч отскочил ко мне и я оказался в нужном месте»

оценил ничью «Ромы» в гостевом матче с « » (2:2) в Серии А.

«Мы знаем, что здесь тяжело играть. Мы должны были проявить терпение – они хорошо обороняются и атакуют. Шансов победить [на «Сан-Сиро»] крайне мало».

О своем голе на 93-й минуте

«Не знаю, что это было, но перед исполнением штрафного я говорил себе: «Я должен быть готов». Я видел, как Матич пробил головой, вратарь отбил, мяч отскочил ко мне, и слава богу, что я оказался в нужном месте», – сказал форвард «Ромы».