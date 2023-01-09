Абрахам о голе «Милану» на 93-й минуте: «Слава богу, что мяч отскочил ко мне и я оказался в нужном месте»

Теги Рома Милан серия А Италия Тэмми Абрахам Футбол

Тэмми Абрахам оценил ничью «Ромы» в гостевом матче с «Миланом» (2:2) в Серии А.

«Мы знаем, что здесь тяжело играть. Мы должны были проявить терпение – они хорошо обороняются и атакуют. Шансов победить [на «Сан-Сиро»] крайне мало».

О своем голе на 93-й минуте

«Не знаю, что это было, но перед исполнением штрафного я говорил себе: «Я должен быть готов». Я видел, как Матич пробил головой, вратарь отбил, мяч отскочил ко мне, и слава богу, что я оказался в нужном месте», – сказал форвард «Ромы».

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4 комментария

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Alex Legend
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Юве идёт к чемпионству
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Chernoy
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Было бы прикольно, если бы отскочил к нему, но его не было бы в нужном месте. Или он был бы в нужном месте, но мяч отскочил не к нему.
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Бухгалтер2021
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не зря мю и арсенал интересуются
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Dmitriy6354
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Сезон не задался, но главное быть в нужном месте.
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