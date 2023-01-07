Аллегри после 8-й подряд победы «Юве» в Серии А: «Мы в хорошей форме, но надо еще поднять планку»

Теги Удинезе Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Удинезе» (1:0).

«Ювентус» выиграл 8 матчей подряд в Серии А.

«Мы находимся в хорошей форме, но мы должны поднять планку в плане выступлений. Против «Кремонезе» у нас не было должной концентрации, с «Удинезе» вышло получше, у нас было больше моментов во втором тайме.

Мы вырвали победу на последних минутах благодаря хорошей физической форме и психологической силе.

Техническое мастерство имеет решающее значение, но если у вас нет желания выложиться по максимуму и оказаться быстрее соперника, вы не выиграете матч», – сказал тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

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6 комментариев

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d.xoxlov
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Ответ Кирилл Павлюченко
Посмотрим, в какой форме Юве предстанет в Неаполе
Если завтра "Наполи" не досчитается каких-то очков, вполне может случиться переломный матч сезона. С физикой у "Ювентуса" сейчас явно получше, чем на старте сезона, а вот "Наполи" во втором тайме с "Интером" заметно "сдулся".
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Under
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Ответ Jurgen Klinsmann
о какой хорошей форме речь? очередной отскок.
Ну восемь побед подряд это форма.
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savik-A.M.
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Ответ Jurgen Klinsmann
о какой хорошей форме речь? очередной отскок.
Пресловутый xG 2.32 против 0.7 у Удинезе , ну да , отскок конечно ,
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Jurgen Klinsmann
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о какой хорошей форме речь? очередной отскок.
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Beckit
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В Неаполе бы сыграть получше ,а то один тайм пока более-менее удаётся.
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Кирилл Павлюченко
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Посмотрим, в какой форме Юве предстанет в Неаполе
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