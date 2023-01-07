Аллегри после 8-й подряд победы «Юве» в Серии А: «Мы в хорошей форме, но надо еще поднять планку»

прокомментировал победу над « » (1:0).

«Ювентус» выиграл 8 матчей подряд в Серии А.

«Мы находимся в хорошей форме, но мы должны поднять планку в плане выступлений. Против «Кремонезе» у нас не было должной концентрации, с «Удинезе» вышло получше, у нас было больше моментов во втором тайме.

Мы вырвали победу на последних минутах благодаря хорошей физической форме и психологической силе.

Техническое мастерство имеет решающее значение, но если у вас нет желания выложиться по максимуму и оказаться быстрее соперника, вы не выиграете матч», – сказал тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.