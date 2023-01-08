Хейбьерг – игрок года в Дании. Хавбек «Тоттенхэма» опередил Эриксена и Андерсена
Пьер-Эмиль Хейбьерг признан лучшим футболистом года в Дании.
Полузащитник «Тоттенхэма» получил приз лучшему футболисту Дании в 2022 году. В голосовании за победителя в номинации участвовали профессиональные футболисты.
С Хейбьергом за награду боролись полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен и защитник «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен.
С подробной статистикой игрока «Тоттенхэма» можно ознакомиться здесь.
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