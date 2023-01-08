Хейбьерг – игрок года в Дании. Хавбек «Тоттенхэма» опередил Эриксена и Андерсена

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу Тоттенхэм Кристал Пэлас Кристиан Эриксен Пьер-Эмиль Хейбьерг Йоаким Андерсен Футбол

Пьер-Эмиль Хейбьерг признан лучшим футболистом года в Дании. 

Полузащитник «Тоттенхэма» получил приз лучшему футболисту Дании в 2022 году. В голосовании за победителя в номинации участвовали профессиональные футболисты. 

С Хейбьергом за награду боролись полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен и защитник «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен.

С подробной статистикой игрока «Тоттенхэма» можно ознакомиться здесь

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4 комментария

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Алексей Прядко
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Честно говоря, Эриксен заслуживает чуток больше. Хейберг провел обычный сезон, Эриксен чуть ярче провел сезон.
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Shadow1882
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Раиль Махмудов
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Hamburger)
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Tagandurdy Weliyew
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