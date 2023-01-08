Хейбьерг – игрок года в Дании. Хавбек «Тоттенхэма» опередил Эриксена и Андерсена

Пьер-Эмиль Хейбьерг признан лучшим футболистом года в Дании.

Полузащитник « » получил приз лучшему футболисту в 2022 году. В голосовании за победителя в номинации участвовали профессиональные футболисты.

С Хейбьергом за награду боролись полузащитник « » и защитник « » Йоаким Андерсен.

С подробной статистикой игрока «Тоттенхэма» можно ознакомиться здесь.