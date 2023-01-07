ЦСКА отдал Яковлева в аренду «Пари НН» до конца сезона. У нижегородцев есть право выкупа форварда
Владислав Яковлев перешел из ЦСКА в «Пари НН».
Армейцы объявили о переходе 20-летнего нападающего в нижегородский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/23 и предусматривает опцию выкупа игрока.
Ранее сообщалось, что в случае активации этой опции у ЦСКА в течение двух лет будет первоочередное право вернуть нападающего.
Подробную статистику Яковлева можно найти здесь.
Как же убивают эти страдания по нему, такое впечатление, что матчи вообще не смотрели. Абсолютно посредственный футболист с нулевым КПД, который своими выходами регулярно оставлял команду в меньшинстве. Максимум будущий Мелкадзе, максимум! Зачем ЦСКА этот балласт? Только потому что свой?