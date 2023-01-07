ЦСКА отдал Яковлева в аренду «Пари НН» до конца сезона. У нижегородцев есть право выкупа форварда

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Пари НН Владислав Яковлев Футбол

Владислав Яковлев перешел из ЦСКА в «Пари НН». 

Армейцы объявили о переходе 20-летнего нападающего в нижегородский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/23 и предусматривает опцию выкупа игрока. 

Ранее сообщалось, что в случае активации этой опции у ЦСКА в течение двух лет будет первоочередное право вернуть нападающего.

Подробную статистику Яковлева можно найти здесь

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33 комментария

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Андрей Бирюков
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Папа Яков пока, пока!!! Поиграй там пока в тряпичный мячик... Может быть и дорастёшь до 1-го дивизиона...
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nick-basil
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... А вон Бекао бежит за Удину. Против Ювентуса... На поле чемпионы мира и чемпионы Европы бегают...
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AAAARMEEC
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Он в Краснодаре один из лучших!
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nick-basil
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Для больших целей ( у кого они сейчас?) не годится. Не "забивака" совсем.
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AAAARMEEC
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Ахметова отдали в Краснодар, он их и выбьет из кубка)
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AAAARMEEC
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Любимчики Федотова Заболотный и Ермаков должны играть в основе, они и отправят его в отставку своими ногами)) И я буду рад!
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AAAARMEEC
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Главное чтобы пенсионеру-инвалиду Заболотному место было
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AAAARMEEC
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Рад за Яковлева.Раз ЦСКА своих не ценит, пусть потом от своих пропускает!
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raulka
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Ответ Alex_07.
Согласен, но вот кто у нас на замену выходить будет? Заболотный???
На замену надо выходить с пользой, а не просто, просто можно и кого-то из дубля выпускать, толку от Яковлева ноль, шансов давали достаточно
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Shuller18
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Ответ Дима Димов
Я расстроен, что упустили Пиняева, за последние 5 лет, мы не купили ни одного подающего надежды Российского футболиста.
А Пиняев бы сейчас играл в основе у нас? Сомневаюсь. Да и почему не покупали никого из подающих надежды за последние 5 лет? Ахметов, Обляков, Дивеев, Мухин, Агапов сейчас.
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Дима Димов
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Ответ Shuller18
Когда Яковлев выходил на замену, он много пользы приносил? Как же убивают эти страдания по нему, такое впечатление, что матчи вообще не смотрели. Абсолютно посредственный футболист с нулевым КПД, который своими выходами регулярно оставлял команду в меньшинстве. Максимум будущий Мелкадзе, максимум! Зачем ЦСКА этот балласт? Только потому что свой?
Я расстроен, что упустили Пиняева, за последние 5 лет, мы не купили ни одного подающего надежды Российского футболиста.
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Shuller18
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Ответ Дима Димов
Хорошо, что отдали, я смотрел на его игру за молодёжь, на фоне молодых, он много что мог, но за взрослых он вообще не может ничего показать, не успевает.
Сколько уже было таких героев молодежных первенств) до Яковлева хвалили Жиронкина, тоже разрывал в дубле, потом даже в ФНЛ не закрепился.
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Shuller18
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Ответ Кирилл Голивец
По мне это персонаж уровня Кочубея, Правосуда и прочих чудиков из середины 00х в ЦСКА
Да, примерно такой уровень. На мой взгляд, Жамалетдинов был интереснее, который по факту оказался футболистом уровня скамейки аутсайдера РПЛ/Первой лиги. Яковлев старательная посредственность, правда его старания обычно были мимо для команды.
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Дима Димов
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Ответ Shuller18
Когда Яковлев выходил на замену, он много пользы приносил? Как же убивают эти страдания по нему, такое впечатление, что матчи вообще не смотрели. Абсолютно посредственный футболист с нулевым КПД, который своими выходами регулярно оставлял команду в меньшинстве. Максимум будущий Мелкадзе, максимум! Зачем ЦСКА этот балласт? Только потому что свой?
Хорошо, что отдали, я смотрел на его игру за молодёжь, на фоне молодых, он много что мог, но за взрослых он вообще не может ничего показать, не успевает.
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Бухгалтер2021
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еще бегает
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Кирилл Голивец
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Ответ Shuller18
Целый гол за полтора года с метра в пустые. А страданий столько, будто бы Чалова как минимум отдаем)
По мне это персонаж уровня Кочубея, Правосуда и прочих чудиков из середины 00х в ЦСКА
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Ислам Гасанов
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Ответ Петр Дьяконов
Обмен?
Скорее компенсация не большая за трансфер
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Shuller18
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Ответ Кирилл Голивец
Как будто Яковлев что-то забивал)
Целый гол за полтора года с метра в пустые. А страданий столько, будто бы Чалова как минимум отдаем)
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Shuller18
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Ответ Alex_07.
Согласен, но вот кто у нас на замену выходить будет? Заболотный???
Когда Яковлев выходил на замену, он много пользы приносил?
Как же убивают эти страдания по нему, такое впечатление, что матчи вообще не смотрели. Абсолютно посредственный футболист с нулевым КПД, который своими выходами регулярно оставлял команду в меньшинстве. Максимум будущий Мелкадзе, максимум! Зачем ЦСКА этот балласт? Только потому что свой?
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Арсений Элин
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Удачи в НН! Надеюсь сможет заиграть в основе!
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Антимосковский
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бездарь
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v@gnersilva
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Ответ Fallen747
Да уж. И кто забивать то будет?
Ну да, Влад же стабильно 10+ за сезон накидывал.
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Санс
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Ответ Петр Дьяконов
Обмен?
Походу
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Кирилл Голивец
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Ответ Fallen747
Да уж. И кто забивать то будет?
Как будто Яковлев что-то забивал)
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Кирилл Голивец
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Ответ SanyaBalr
Думаю он заслуживает больше игрового времени, правильное решение👍
Сказал бы, что это игрок не уровня РПЛ, если бы не то, что считаю Горлова интересным тренером из Первой Лиги. Енисей много таких недооцененных раскрывал в последнее время. Может и у этого получится. Но меня не зацепил ничем этот парень за время в ЦСКА, просто тело на поле.
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