ЦСКА отдал Яковлева в аренду «Пари НН» до конца сезона. У нижегородцев есть право выкупа форварда

перешел из в « ».

Армейцы объявили о переходе 20-летнего нападающего в нижегородский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/23 и предусматривает опцию выкупа игрока.

Ранее сообщалось, что в случае активации этой опции у ЦСКА в течение двух лет будет первоочередное право вернуть нападающего.

Подробную статистику Яковлева можно найти здесь.