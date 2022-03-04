Сборная России будет тренироваться в форме от adidas на сборе в марте. Компания приостановила сотрудничество с РФС

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Сборная России проведет мартовский сбор в экипировке от adidas.

Ранее на этой неделе появилась информация, что немецкий производитель спортивной одежды приостановил сотрудничество с РФС.

Тем не менее, как сообщает «Чемпионат», российская команда будет тренироваться в экипировке от adidas в марте.

Если состоится товарищеский матч, сборная России также сыграет в нем в нынешней форме.

«Adidas лишь приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом: никакого разрыва контракта нет, а действующее соглашение истекает в 2026 году.

Приостановление контракта не подразумевает запрет на ношение формы, поэтому на ближайшем сборе в Москве сборная продолжит тренироваться и, если будет нужно, проводить товарищеские матчи в форме adidas», – отметил источник, знакомый с ситуацией.

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