Хавбек «Челси» Чуквуэмека об ударе в штангу: «У меня сердце екнуло. Думал, что мяч в воротах «Сити»

оценил поражение «Челси» от « » (0:1) в .

«У меня сердце екнуло, когда я ударил по воротам [и попал в штангу на 43-й минуте]. Я думал, что мяч в воротах, но сегодня не повезло.

Мы усердно трудились в игре без мяча, не позволяли сопернику много создавать и доставили им хлопот. Думаю, первый тайм нам удался лучше, но мы не смогли забить.

Поскольку я молод, то мне терять нечего и проще себя проявлять. Для меня это огромный шанс для того, чтобы двигаться дальше и постараться пробиться в команду на фоне травм», – сказал 19-летний хавбек « ».