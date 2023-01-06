Хавбек «Челси» Чуквуэмека об ударе в штангу: «У меня сердце екнуло. Думал, что мяч в воротах «Сити»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Карни Чуквуэмека Футбол

Карни Чуквуэмека оценил поражение «Челси» от «Манчестер Сити» (0:1) в АПЛ.

«У меня сердце екнуло, когда я ударил по воротам [и попал в штангу на 43-й минуте]. Я думал, что мяч в воротах, но сегодня не повезло.

Мы усердно трудились в игре без мяча, не позволяли сопернику много создавать и доставили им хлопот. Думаю, первый тайм нам удался лучше, но мы не смогли забить.

Поскольку я молод, то мне терять нечего и проще себя проявлять. Для меня это огромный шанс для того, чтобы двигаться дальше и постараться пробиться в команду на фоне травм», – сказал 19-летний хавбек «Челси».

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5 комментариев

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jordy
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В рядах Сити в этом матче тоже был сердечник.
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Артур Мкртычян
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Ответ Wekil Halylow
У сити есть явние проблеми не думаю что они сможет набрат 90 очков так что у Арсенала есть шанси на чемрионства
Каждый сезон люди говорят что у Сити есть проблемы и Сити не тот. После некоторых игр. А в итоге Сити заканчивает на первом месте. Сложно будет арсенал догнать. Конечно. Но не невозможно.
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Акира_1
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Челси давно пора выпускать молодёжь, которая хотя бы пытается бороться, в отличие от Обамеянга и других, которые просто есть на поле для галочки.
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Wekil Halylow
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У сити есть явние проблеми не думаю что они сможет набрат 90 очков так что у Арсенала есть шанси на чемрионства
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Mason Mount 2208
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А у меня чуть сердце лопнуло думал мячь в ворот Сити
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