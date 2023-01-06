Хвича пропустил тренировку «Наполи». Его участие в матче с «Сампдорией» под вопросом

Теги Сампдория серия А Италия травмы Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хавбек Хвича Кварацхелия не принимал участия в тренировке «Наполи» в четверг.

21-летний грузин мог получить повреждения в среду в матче Серии А с «Интером» (0:1), в котором он был заменен на 76-й минуте, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com.

Таким образом, Кварацхелия может пропустить воскресный матч чемпионата Италии с «Сампдорией».

В 13 матчах сезона Серии А на счету Хвичи 6 голов и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодой, травмы в футболе неизбежны, должен выздороветь. Обязан. И дальше идти за Скудетто.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий