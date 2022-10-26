Главный тренер «Манчестер Сити» подвел итоги матча с «Боруссией» (0:0).

«Во втором тайме мы контролировали ситуацию, но в первом допускали контратаки – так быстра! У нас были проблемы, и это следствие выматывающего субботнего матча.

Мы добились того, чего хотели, заняв первое место в группе и попав в плей-офф Лиги чемпионов. Это здорово.

У Холанда перед игрой был жар, Канселу получил ушиб, поэтому мы решили их поменять пораньше.

Конечно, с пенальти есть проблема. Мы не забили то ли 24, то ли 25 раз, причем большую часть – в Лиге чемпионов. Это слишком много. Посмотрим [будет ли Марез бить с точки дальше].

Я восхищаюсь необходимой для этого храбростью, однако с ударами с одиннадцатиметровой отметки у нас проблемы, надо прибавлять. В таком турнире все решают детали», – заявил Гвардиола в эфире BT Sport.

«Ман Сити» при Гвардиоле не забил 25 пенальти – больше всех клубов АПЛ