«Артета вел себя как клоун. Мисс Транчбул из мюзикла «Матильда» лучше всего изобразила его, топая, крича и рыча». Саттон о поведении тренера «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»
Крис Саттон раскритиковал поведения Микеля Артеты, назвав его «клоуном».
Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии остался недоволен поведением главного тренера «Арсенала» у бровки поля во время матча с «Ньюкаслом» (0:0). Испанца не устроила работа бригады арбитров во главе с Энди Мэдли.
«Существует тонкая грань между страстным поведением и тем, чтобы вести себя как клоун, и Микель Артета выбрал последний вариант во вторник.
Это может быть забавно, но в то же время и неловко. Должен ли был «Арсенал» получить пенальти за фол Дэна Берна на Габриэле? Безусловно. Нужно ли было назначать пенальти за игру рукой Джейкоба Мерфи? Безусловно нет.
И все же Артета потерял всякий контроль над собой в компенсированное время. В среду я повел свою дочь на мюзикл «Матильда», и мисс Транчбул лучше всего изобразила Артету, топая, крича, рыча и жестикулируя.
Я могу понять, когда тебя переполняют эмоции в самый разгар матча. Это случается. Ты злишься. Ты выпускаешь пар. Но Артета вел себя так всю игру, протестуя против каждого решения судьи.
Эдди Хау из «Ньюкасла» производит впечатление человека с мягкими манерами, но он имел полное право сказать своему коллеге, чтобы тот заткнулся. Артета перешел все границы в своем поведении, и игроки «Арсенала» в ответ окружали судью.
Они, вероятно, подумали: «Ну, если босс спорит с четвертым арбитром, почему бы и нам так не сделать?
Все это может вернуться «Арсеналу». Артета рискует быть дисквалифицированным, когда его команда нуждается в нем больше всего. Следующие пять матчей «Арсенала» – «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Брентфорд» и «Манчестер Сити».
Если Артета так расстроится из-за ничьей 0:0 с «Ньюкаслом» — что, кстати, не катастрофа, учитывая их форму, – как он будет вести себя в этих матчах? Как поведут себя его игроки, если увидят, что их тренер ведет себя подобным образом?
Возможно, «Арсенал» попытается использовать менталитет «мы против всего мира» в своих интересах, если Артета и Ко действительно почувствуют, что судьи Премьер-лиги сознательно действуют против них.
Но когда ваш тренер ведет себя как клоун, это не очень хорошо смотрится, – написал Саттон.
Артета о 0:0 с «Ньюкаслом»: «Арсенал» должен был бить два пенальти. Горжусь тем, как мы играли и доминировали»
Игроки Ньюкасла убили больше времени, ноя судье в каждом игровом и неигровом моменте, я в один момент аж подумал, что смотрю Ла лигу. Триппьер видимо привез это из Атлетико, иначе я хз, давно не видел матча АПЛ чтоб так яро на судью с первой минуты давил англичанин кэп
Никого не трогал, физически не воздействовал
Арбитры провели слабый матч, в ином случае и Артета бы так не прыгал
С норм судьями матч Арсенал-Ливерпуль 3-3 бы закончился