«Артета вел себя как клоун. Мисс Транчбул из мюзикла «Матильда» лучше всего изобразила его, топая, крича и рыча». Саттон о поведении тренера «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»

Теги Ньюкасл Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Крис Саттон Энди Мэдли Эдди Хау Футбол

Крис Саттон раскритиковал поведения Микеля Артеты, назвав его «клоуном».

Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии остался недоволен поведением главного тренера «Арсенала» у бровки поля во время матча с «Ньюкаслом» (0:0). Испанца не устроила работа бригады арбитров во главе с Энди Мэдли.

«Существует тонкая грань между страстным поведением и тем, чтобы вести себя как клоун, и Микель Артета выбрал последний вариант во вторник. 

Это может быть забавно, но в то же время и неловко. Должен ли был «Арсенал» получить пенальти за фол Дэна Берна на Габриэле? Безусловно. Нужно ли было назначать пенальти за игру рукой Джейкоба Мерфи? Безусловно нет.

И все же Артета потерял всякий контроль над собой в компенсированное время. В среду я повел свою дочь на мюзикл «Матильда», и мисс Транчбул лучше всего изобразила Артету, топая, крича, рыча и жестикулируя.

Я могу понять, когда тебя переполняют эмоции в самый разгар матча. Это случается. Ты злишься. Ты выпускаешь пар. Но Артета вел себя так всю игру, протестуя против каждого решения судьи.

Эдди Хау из «Ньюкасла» производит впечатление человека с мягкими манерами, но он имел полное право сказать своему коллеге, чтобы тот заткнулся. Артета перешел все границы в своем поведении, и игроки «Арсенала» в ответ окружали судью.

Они, вероятно, подумали: «Ну, если босс спорит с четвертым арбитром, почему бы и нам так не сделать?

Все это может вернуться «Арсеналу». Артета рискует быть дисквалифицированным, когда его команда нуждается в нем больше всего. Следующие пять матчей «Арсенала» – «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Брентфорд» и «Манчестер Сити».

Если Артета так расстроится из-за ничьей 0:0 с «Ньюкаслом» — что, кстати, не катастрофа, учитывая их форму, – как он будет вести себя в этих матчах? Как поведут себя его игроки, если увидят, что их тренер ведет себя подобным образом?

Возможно, «Арсенал» попытается использовать менталитет «мы против всего мира» в своих интересах, если Артета и Ко действительно почувствуют, что судьи Премьер-лиги сознательно действуют против них.

Но когда ваш тренер ведет себя как клоун, это не очень хорошо смотрится, – написал Саттон.

Артета о 0:0 с «Ньюкаслом»: «Арсенал» должен был бить два пенальти. Горжусь тем, как мы играли и доминировали»

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31 комментарий

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Флоренти́но Пéрес
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Кто такой Крыс Ссатон?
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Артемий Дмитриев
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А я спокойно могу понять Артету, за удар локтем в нос не дают вторую жк, не смотрят вар в момент фола Берна на габи в штрафной ньюкасла, но когда сам Берн фолил на габи в штрафной арсенала, то вар проверял этот момент. Просто сейчас пока все хорошо, но потом по итогу сезона не хватит пару очков до чемпионства и будем вспоминать в каких мачтах очков недополучали.. три раза очки потеряли на данный момент и.. с ньюкаслом две пенки и кк, с саутом две пенки не дали и с мю уже подтвердили, что гол ошибочно отменили.
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Vova Volcov
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Ответ Юра Лушников
Когда прыгает Конте, прыгал Моуриньо, прыгал Симеоне - это была страсть. Как только запрыгал тренер Арсенала, то он клоун. Клоуны здесь только на экспертах, я как болельщик Арсенала счастлив видеть жизнь на бровке
Чмо!
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Акира_1
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Лучше эмоциональный тренер уж, чем такой мертвец на бровке как Поттер. 🤷‍♂️
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NickN
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Когда нужно будет прогнать на Бирмингем ФК, Спортс напишет, что Саттон "Бывший нападающий Астон Виллы"
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Demyan Grachev
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Ответ Юра Лушников
Когда прыгает Конте, прыгал Моуриньо, прыгал Симеоне - это была страсть. Как только запрыгал тренер Арсенала, то он клоун. Клоуны здесь только на экспертах, я как болельщик Арсенала счастлив видеть жизнь на бровке
Держи 5
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Богдан Агафонов
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Наигранные эмоции на бровке - Артета копирует Гвардиолу полностью.
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Зизуха
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"Езжай домой клоун, что ты там машешь руками!" Знаем, плавали
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Shumi-jr
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Ответ Юра Лушников
Когда прыгает Конте, прыгал Моуриньо, прыгал Симеоне - это была страсть. Как только запрыгал тренер Арсенала, то он клоун. Клоуны здесь только на экспертах, я как болельщик Арсенала счастлив видеть жизнь на бровке
Так и Конте и Моуринью все клоунами называли. Возможно и ты называл, просто они не были тренерами Арсенала )
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Юра Лушников
Я болею еще со временем, когда там играл Лужный. У меня все хорошо, это вы не обижайтесь
Не обижайся реально, арсенал всеравно не выиграет АПЛ, сдуется скоро и ты будешь вспоминать это все, как сон
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justbored
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Мисс Агата Транчбулл навсегда.
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Valen
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Если бы на Саттоне дважды сфолили в чужой штрафной и не назначили пенальти бы, он бы лучше Матильды рычал бы и топтал.
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Kumanya
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Он говорит игроки арсенала в ответ окружали судью? Ахаха.
Игроки Ньюкасла убили больше времени, ноя судье в каждом игровом и неигровом моменте, я в один момент аж подумал, что смотрю Ла лигу. Триппьер видимо привез это из Атлетико, иначе я хз, давно не видел матча АПЛ чтоб так яро на судью с первой минуты давил англичанин кэп
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Юра Лушников
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Ты наверное за арсенал с этого сезона болеешь ? Не обижайся, все хорошо
Я болею еще со временем, когда там играл Лужный. У меня все хорошо, это вы не обижайтесь
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-= Masteryuga =-
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Зачем нам читать про какие-то мюзиклы Матильды и каких-то Транчбупыплы, пусть это будет внутреннее дело англичашек
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Snid
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Ответ DolJun
бывший нападающий челси))) спортс накидывающий)
Хорошо набросили, хотя и до Челси и после он в нескольких английских клубах поиграл.
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Fooler
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Он переживал за результат команды,таких тренеров много,это абсолютно нормально
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Los Catrachos
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Он каким местом футбол смотрел? Как раз-таки полосатые по любому поводу на судью налетали, как будто он какая-то блестящая цацка. Пушкари же спорили один раз на последних минутах - и всё.
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Пилипенко Дмитрий
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Все на судей жалуются, похоже кончится сказка скоро
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Юра Лушников
Когда прыгает Конте, прыгал Моуриньо, прыгал Симеоне - это была страсть. Как только запрыгал тренер Арсенала, то он клоун. Клоуны здесь только на экспертах, я как болельщик Арсенала счастлив видеть жизнь на бровке
Ты наверное за арсенал с этого сезона болеешь ? Не обижайся, все хорошо
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Sergey
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Ответ Юра Лушников
Когда прыгает Конте, прыгал Моуриньо, прыгал Симеоне - это была страсть. Как только запрыгал тренер Арсенала, то он клоун. Клоуны здесь только на экспертах, я как болельщик Арсенала счастлив видеть жизнь на бровке
Великий анти-арсеналовский заговор прям
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Niko [Ars]
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Ну прыгал Артета и прыгал
Никого не трогал, физически не воздействовал
Арбитры провели слабый матч, в ином случае и Артета бы так не прыгал
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llolishe
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С норм судьями Ньюкасл выиграл бы матч 1-0 так что Артета пусть радуется

С норм судьями матч Арсенал-Ливерпуль 3-3 бы закончился
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Aslan Dlnaeb
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Что ты несешь черт побери ?
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Ллб
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Ответ Юра Лушников
Когда прыгает Конте, прыгал Моуриньо, прыгал Симеоне - это была страсть. Как только запрыгал тренер Арсенала, то он клоун. Клоуны здесь только на экспертах, я как болельщик Арсенала счастлив видеть жизнь на бровке
Это новый скилл от Артеты. Ему надоело ,просто, доминировать на поле и он теперь старается доминировать и на бровке
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