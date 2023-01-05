«Артета вел себя как клоун. Мисс Транчбул из мюзикла «Матильда» лучше всего изобразила его, топая, крича и рыча». Саттон о поведении тренера «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом»

раскритиковал поведения Микеля Артеты, назвав его «клоуном».

Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии остался недоволен поведением главного тренера «Арсенала» у бровки поля во время матча с «Ньюкаслом» (0:0). Испанца не устроила работа бригады арбитров во главе с Энди Мэдли.

«Существует тонкая грань между страстным поведением и тем, чтобы вести себя как клоун, и выбрал последний вариант во вторник.

Это может быть забавно, но в то же время и неловко. Должен ли был «Арсенал» получить пенальти за фол Дэна Берна на Габриэле? Безусловно. Нужно ли было назначать пенальти за игру рукой Джейкоба Мерфи? Безусловно нет.

И все же Артета потерял всякий контроль над собой в компенсированное время. В среду я повел свою дочь на мюзикл «Матильда», и мисс Транчбул лучше всего изобразила Артету, топая, крича, рыча и жестикулируя.

Я могу понять, когда тебя переполняют эмоции в самый разгар матча. Это случается. Ты злишься. Ты выпускаешь пар. Но Артета вел себя так всю игру, протестуя против каждого решения судьи.

из « » производит впечатление человека с мягкими манерами, но он имел полное право сказать своему коллеге, чтобы тот заткнулся. Артета перешел все границы в своем поведении, и игроки «Арсенала» в ответ окружали судью.

Они, вероятно, подумали: «Ну, если босс спорит с четвертым арбитром, почему бы и нам так не сделать?

Все это может вернуться «Арсеналу». Артета рискует быть дисквалифицированным, когда его команда нуждается в нем больше всего. Следующие пять матчей «Арсенала» – «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Брентфорд» и «Манчестер Сити».

Если Артета так расстроится из-за ничьей 0:0 с «Ньюкаслом» — что, кстати, не катастрофа, учитывая их форму, – как он будет вести себя в этих матчах? Как поведут себя его игроки, если увидят, что их тренер ведет себя подобным образом?

Возможно, «Арсенал» попытается использовать менталитет «мы против всего мира» в своих интересах, если Артета и Ко действительно почувствуют, что судьи Премьер-лиги сознательно действуют против них.

Но когда ваш тренер ведет себя как клоун, это не очень хорошо смотрится, – написал Саттон.

Артета о 0:0 с «Ньюкаслом»: «Арсенал» должен был бить два пенальти. Горжусь тем, как мы играли и доминировали»