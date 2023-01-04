Артета о 0:0 с «Ньюкаслом»: «Мы должны были бить два пенальти. Горжусь тем, как мы играли и доминировали»
Микель Артета раздосадован неназначенными пенальти в пользу «Арсенала».
Лондонский клуб сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.
«Очень горжусь моими игроками. Тем, как мы играли, доминировали, старались и контролировали игру. Нам нужна была искра в финальной трети поля. Таких ситуаций было достаточно. А затем – два скандальных [неназначенных] пенальти.
Было два пенальти. Все просто. Я говорю то, что видел. Два скандальных пенальти. Горжусь той работой, которую мы проделали.
Думаю, что нам не хватало дополнительно касания или движения, чтобы удачно завершить наши моменты в этом матче.
Если не можешь победить, нужно не проиграть. И мы не пропустили, показав очень хороший футбол.
Я хотел выиграть этот матч, однако мы сыграли вничью. Мы должны были сделать кое-что лучше в финальной трети. И мы должны были бить два пенальти, чтобы выиграть этот матч», – сказал главный тренер «Арсенала».
На игре работал главный арбитр Энди Мэдли.
Было четко видно, как наступили на ногу Марезу, но ВАР почему-то не подсказал главному судье.
Не знаю почему, но арбитры именно к матчу Арсенала одевают очки для слепых)))