Артета о 0:0 с «Ньюкаслом»: «Мы должны были бить два пенальти. Горжусь тем, как мы играли и доминировали»

Теги Ньюкасл Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Энди Мэдли Футбол

Микель Артета раздосадован неназначенными пенальти в пользу «Арсенала».

Лондонский клуб сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Очень горжусь моими игроками. Тем, как мы играли, доминировали, старались и контролировали игру. Нам нужна была искра в финальной трети поля. Таких ситуаций было достаточно. А затем – два скандальных [неназначенных] пенальти.

Было два пенальти. Все просто. Я говорю то, что видел. Два скандальных пенальти. Горжусь той работой, которую мы проделали.

Думаю, что нам не хватало дополнительно касания или движения, чтобы удачно завершить наши моменты в этом матче.

Если не можешь победить, нужно не проиграть. И мы не пропустили, показав очень хороший футбол.

Я хотел выиграть этот матч, однако мы сыграли вничью. Мы должны были сделать кое-что лучше в финальной трети. И мы должны были бить два пенальти, чтобы выиграть этот матч», – сказал главный тренер «Арсенала».

На игре работал главный арбитр Энди Мэдли.

18 комментариев

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Alexander Yavriantz
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Ответ HoratioH
Как обычно водится, комментаторы на спортсе гораздо лучше знают судей с 20-летним опытом, где нужно было ставить пенку, а где нет
Если б не ВАР, то судьи с опытом продолжали бы творить дичь типа ЧМ 2002. Они и сейчас умудряются, но не в таких масштабах.
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Dexter master
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Касл выживали как боженьки. Очень классная игра в обороне от сорок. Самое х...вое, что ХАУ показал Перу как от этого Арсенала можно оборонятся 90 минут, а впереди 2 игры с сити.
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filippa
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Ответ Murabi Tumoo
Одни то точно был! Не знаю почему, но арбитры именно к матчу Арсенала одевают очки для слепых)))
тогда уж НАДЕВАЮТ очки для слепых?
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Lavinka
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Д-доминатор !
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batterbin
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Ответ llolishe
Не чемпионская игра Арсенала)Поуп отдыхал почти весь матч
Возили на старте и в конце игры третью команду АПЛ. Тяжелая игра, да, но немного не повезло. Сороки отскочили. Бывает...
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filippa
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какой же Клоппп нытик.. хотя подождите... этож не .... нет не может такого быть...
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Алексей Толстюк
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Есть чуйка что Арсенал до 15го февраля будет замыкать 3ку
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цирюля
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Слишком играли аккуратно и перестраховывались,поэтому не хватало в атаке.Но, зато не пропустили,как и говорит Артетыч.
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HoratioH
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Как обычно водится, комментаторы на спортсе гораздо лучше знают судей с 20-летним опытом, где нужно было ставить пенку, а где нет
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jordy
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Ответ Murabi Tumoo
Одни то точно был! Не знаю почему, но арбитры именно к матчу Арсенала одевают очки для слепых)))
В матче Сити с Эвертоном судьи тоже не поставили пенальти в ворота Эвертона.
Было четко видно, как наступили на ногу Марезу, но ВАР почему-то не подсказал главному судье.
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Alexander Yavriantz
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Ответ Murabi Tumoo
Одни то точно был! Не знаю почему, но арбитры именно к матчу Арсенала одевают очки для слепых)))
С МЮ тоже игнорируют.
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Teodrakis
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Да отмените уже эти пенальти
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DolJun
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артета научился плакать на судей уже как пеп) чемпионское давление на судей) скоро и в пользу арсенала будут по 20 минут добавлять
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Алексей Прядко
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Артетминатор
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Aslan Dlnaeb
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Пенальти сто процентов надо было ставить . Честно мне первый пенальти казалось более чем очевидным чем первый , но там и тут судья не посмотрел вар .
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ЭЗИК
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Уверен ещё 15 побед в оставшихся матчах а их там 21 то смело можете завоевать титул этом году
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Murabi Tumoo
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Одни то точно был!
Не знаю почему, но арбитры именно к матчу Арсенала одевают очки для слепых)))
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llolishe
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Не чемпионская игра Арсенала)Поуп отдыхал почти весь матч
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