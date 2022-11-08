«Фанаты «Ромы», идите на ###!» Болельщики «Лацио» оскорбляли и называли жидами соперников во время дерби. Клуб их осудил, идет расследование

Болельщики скандировали антисемитские кричалки во время римского дерби.

После воскресного матча Серии А между «Ромой» и «Лацио» (0:1) в социальных сетях появилось видео, на котором с трибуны «Лацио» скандируют антисемитские кричалки в адрес болельщиков «Ромы».

«Можете молиться в синагоге, но мы все равно заставим вас разбежаться, фанаты «Ромы», идите на ###!» – кричали фанаты «Лацио». Кроме того, во время матча с трибуны несколько раз раздавалось: «Фанаты «Ромы» – жиды».

Позже «Лацио» выступил с заявлением, в котором осудил проявления антисемитизма.

«Лацио» всегда предельно твердо осуждал любые проявления антисемитизма и расизма, которые случаются почти на всех стадионах Италии. Это не является частью нашей культуры и не представляет ценности наших болельщиков.

Подобное поведение не имеет ничего общего ни со спортом, ни со здравым смыслом. «Лацио» всегда будет на противоположной стороне – на стороне уважения к людям, их культуре, и этнической принадлежности, их вере и достоинству», – говорится в заявлении клуба.

Инцидент был занесен в протокол матча, в настоящее время начато расследование.