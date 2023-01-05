Агент о будущем Тюкавина в «Динамо»: «Все спокойно, зимой никуда не дергаемся. Он намерен проявит себя»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина заявил, что нападающий не покинет «Динамо» зимой.

«С Костей все отлично, отдыхает, рыбу ловит в отпуске. Все спокойно, зимой никуда не собираемся дергаться.

Он парень настырный, намерен проявить себя. Свои семь голов он уже забил. Думаю, весной увеличит счет своим голам», – сказал Алексей Сафонов.

В начале декабря Тюкавин занял второе место в голосовании на лучшего молодого игрока турнира, уступив Сергею Пиняеву. Подробная статистика нападающего – здесь.

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1 комментарий

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Алеас Бана
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Да потому что легко играть в лиге клоунов
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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