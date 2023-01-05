Агент о будущем Тюкавина в «Динамо»: «Все спокойно, зимой никуда не дергаемся. Он намерен проявит себя»

Агент Константина Тюкавина заявил, что нападающий не покинет « » зимой.

«С Костей все отлично, отдыхает, рыбу ловит в отпуске. Все спокойно, зимой никуда не собираемся дергаться.

Он парень настырный, намерен проявить себя. Свои семь голов он уже забил. Думаю, весной увеличит счет своим голам», – сказал .

В начале декабря Тюкавин занял второе место в голосовании на лучшего молодого игрока турнира, уступив Сергею Пиняеву. Подробная статистика нападающего – здесь.