Агент о будущем Тюкавина в «Динамо»: «Все спокойно, зимой никуда не дергаемся. Он намерен проявит себя»
Агент Константина Тюкавина заявил, что нападающий не покинет «Динамо» зимой.
«С Костей все отлично, отдыхает, рыбу ловит в отпуске. Все спокойно, зимой никуда не собираемся дергаться.
Он парень настырный, намерен проявить себя. Свои семь голов он уже забил. Думаю, весной увеличит счет своим голам», – сказал Алексей Сафонов.
В начале декабря Тюкавин занял второе место в голосовании на лучшего молодого игрока турнира, уступив Сергею Пиняеву. Подробная статистика нападающего – здесь.
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